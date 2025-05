Dragon Ball Super 24 e due Guide Book ufficiali in arrivo: l’omaggio a un mito

Il mondo di Dragon Ball continua a essere celebrato con passione e dedizione, e ottobre si preannuncia come un mese imperdibile per i fan della saga ideata da Akira Toriyama. In occasione dell’uscita italiana del volume 24 di Dragon Ball Super prevista per novembre, Edizioni Star Comics ha annunciato due nuove pubblicazioni che arricchiranno la collezione degli appassionati con contenuti esclusivi e un valore affettivo altissimo: arrivano l’Ultimate Edition dei Guide Book ufficiali di Dragon Ball.

LANDMARK Ultimate Edition: l’omaggio dei grandi autori

Il primo volume annunciato è DRAGON BALL LANDMARK ULTIMATE EDITION – DRAGON BALL OFFICIAL GUIDE. Si tratta di una guida speciale che racchiude schede dettagliate dei personaggi, approfondimenti sull’universo narrativo, contenuti extra e una ricca gallery a colori. A rendere questo libro ancora più prezioso è la presenza di omaggi e illustrazioni firmati da grandi maestri del manga, come Eiichirō Oda (One Piece) e Masashi Kishimoto (Naruto), che rendono omaggio a Toriyama e al suo impatto indelebile nel mondo del fumetto.

FOREVER Ultimate Edition: la guida definitiva

Ad affiancare questo volume ci sarà anche DRAGON BALL FOREVER ULTIMATE EDITION – DRAGON BALL OFFICIAL GUIDE, un altro libro fondamentale per ogni fan. Anche in questo caso troviamo schede personaggi, contenuti extra e approfondimenti, il tutto accompagnato da una gallery a colori che ripercorre momenti iconici e curiosità dell’intera saga. Un volume unico e ricchissimo, pensato per celebrare l’intero percorso di Dragon Ball con uno sguardo appassionato e completo.

Un tributo al maestro Toriyama

Queste due guide ufficiali rappresentano molto più che semplici volumi informativi: sono un vero e proprio tributo al genio creativo di Akira Toriyama e all’eredità culturale che Dragon Ball ha lasciato nel cuore di milioni di fan. Con Dragon Ball Super ancora in corso e nuovi progetti sempre dietro l’angolo, l’universo di Goku e compagni si dimostra più vivo che mai.