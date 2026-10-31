Perché Dottor Destino è così pericoloso? I fumetti per capirlo

Un’armatura, un mantello verde e una maschera che non lascia vedere quasi nulla. A prima vista, Dottor Destino potrebbe sembrare un avversario da affrontare distruggendo la sua ultima invenzione. Nei fumetti Marvel, però, batterlo in combattimento significa spesso risolvere soltanto una parte del problema.

Victor von Doom unisce scienza, magia e potere politico. Soprattutto, è convinto che il mondo funzionerebbe meglio se fosse lui a decidere per tutti. È questa combinazione a renderlo un avversario capace di mettere in difficoltà i Fantastici Quattro e di trascinare nelle proprie ambizioni l’intero universo Marvel.

Per comprenderlo non serve recuperare decenni di pubblicazioni. Alcune storie mostrano particolarmente bene le sue contraddizioni: il dolore dietro la maschera, l’ossessione per Reed Richards e la convinzione che salvare qualcosa gli dia il diritto di possederla. Vediamo quali leggere, senza anticiparne i finali.

L’articolo in breve Non conta soltanto la forza: Destino combina conoscenze scientifiche, arti mistiche e le risorse di un sovrano.

Destino combina conoscenze scientifiche, arti mistiche e le risorse di un sovrano. Il suo ego è centrale: vuole dimostrare di essere indispensabile, soprattutto davanti a Reed Richards.

vuole dimostrare di essere indispensabile, soprattutto davanti a Reed Richards. Le letture hanno funzioni diverse: le origini spiegano l’uomo, mentre le grandi saghe mostrano fin dove può spingersi.

Per orientarsi fra le pubblicazioni potete partire dai fumetti di Dottor Destino in italiano su Amazon. Controllate sempre autore, contenuti e formato: raccolte con titoli simili possono includere storie differenti oppure riproporre materiale che possedete già.

Questo articolo contiene link di affiliazione. In qualità di Affiliato Amazon, MangaForever riceve un guadagno dagli acquisti idonei.

Perché Dottor Destino è così pericoloso

Può affrontare lo stesso problema con scienza e magia

Molti avversari Marvel hanno una specializzazione riconoscibile. Destino è difficile da affrontare anche perché non dipende da un solo tipo di potere: alle invenzioni e all’armatura affianca una conoscenza delle arti mistiche che in diverse storie diventa decisiva.

Per un eroe questo significa non poter dare per scontato il terreno dello scontro. Fermare una macchina non risolve necessariamente un problema magico, così come conoscere gli incantesimi non basta a neutralizzare tutte le risorse tecnologiche di Victor.

I suoi celebri Doombot, inoltre, permettono di giocare con una domanda molto semplice: il personaggio affrontato dagli eroi era davvero Destino? Le copie robotiche sono parte della sua capacità di controllare la situazione anche quando sembra esserne uscito sconfitto.

Dietro la maschera c’è anche un sovrano

Destino non agisce soltanto da un laboratorio nascosto. È il sovrano della Latveria, un paese immaginario che rende inseparabili il personaggio e il tema del potere.

Le sue decisioni non riguardano esclusivamente il prossimo scontro con i Fantastici Quattro: coinvolgono un territorio, i suoi abitanti e le risorse di uno Stato. Questo rende più interessante il conflitto rispetto a una semplice gara fra superpoteri. Un conto è fermare un criminale; un altro è confrontarsi con qualcuno che presenta il proprio dominio come una necessità.

Vuole avere ragione, soprattutto davanti a Reed Richards

La rivalità con Reed Richards è uno degli elementi che permettono di leggere meglio il personaggio. Per Victor, la superiorità intellettuale non è una curiosità da misurare: riguarda il valore che attribuisce a se stesso.

La nostra chiave di lettura è questa: Destino non vuole soltanto ottenere un risultato, ma essere riconosciuto come colui che avrebbe dovuto guidare gli altri fin dall’inizio. È un motore narrativo potentissimo, perché può trasformare una capacità straordinaria in un’ossessione.

Ed è anche una debolezza. Essere pericoloso non significa essere infallibile: il bisogno di dimostrare la propria superiorità può rendere Victor incapace di accettare una soluzione che non lo metta al centro.

Quattro fumetti di Dottor Destino per comprenderlo

Queste letture non formano una cronologia completa. Ognuna illumina un aspetto del personaggio, permettendo di scegliere in base alla curiosità e alla familiarità con l’universo Marvel.

I libri di Destino: l’uomo prima della leggenda Ed Brubaker e Pablo Raimondi ricostruiscono il percorso di Victor, dalle origini alla figura che i lettori conoscono. È una scelta particolarmente utile se volete capire da dove arrivino le sue ferite e le sue ambizioni, prima di passare agli eventi che coinvolgono decine di eroi. C’è anche una ragione per leggerlo con attenzione: la storia viene raccontata da Destino. Il modo in cui Victor presenta il proprio passato è parte del fascino del volume. Per chi è indicato: chi conosce soltanto il nome del personaggio e cerca un ingresso incentrato sulle sue origini. Quale edizione cercare: il volume singolo italiano non è sempre reperibile. La miniserie è inclusa anche nel Marvel Omnibus Dottor Destino: I libri di Destino, ISBN 9788828740636, insieme a numerose altre storie. È una raccolta molto più ampia, quindi valutate ingombro e investimento prima di sceglierla come primo acquisto.

I libri di Destino: copertina del volume singolo italiano, distinto dalla raccolta Omnibus. © Marvel; edizione italiana Panini Comics.

Trionfo e tormento: il lato magico e personale La storia di Roger Stern e Mike Mignola mette Destino accanto al Dottor Strange in una vicenda legata alla sorte della madre di Victor. È una lettura preziosa perché porta in primo piano qualcosa che l’armatura rischia di nascondere: un legame personale che alimenta la sua determinazione. Il confronto con Strange permette inoltre di osservare Destino in un contesto diverso dalla consueta rivalità con i Fantastici Quattro, senza ridurlo al ruolo di inventore di macchine impossibili. Per chi è indicato: chi preferisce una storia concentrata e vuole esplorare il rapporto fra magia, orgoglio e affetti. Quale edizione cercare: Doctor Strange: Trionfo e tormento, Marvel Epic Collection, ISBN 9788828748465. Questa raccolta italiana contiene anche altre storie di Strange: non è composta soltanto dall’avventura con Destino.

Attenzione ai doppioni: l’Omnibus di Destino indicato sopra comprende sia I libri di Destino sia Trionfo e tormento. Se scegliete quella raccolta, non occorre acquistare un secondo volume per leggere nuovamente le stesse storie.

Secret Wars: quando l’ambizione cambia scala Secret Wars di Jonathan Hickman ed Esad Ribić, pubblicato originariamente nel 2015, porta il discorso su un piano molto più ampio. Al centro c’è Battleworld, un mondo composto da frammenti di realtà differenti, nel quale Destino occupa una posizione decisiva. È la lettura da scegliere per osservare la sua idea di autorità su una scala che va ben oltre la Latveria. Per apprezzarla non basta domandarsi quanto sia potente: conviene chiedersi quale rapporto costruisca fra ordine, controllo e riconoscenza. Per chi è indicato: chi vuole un grande evento Marvel e accetta un ingresso più impegnativo. Le precedenti serie Avengers e New Avengers di Hickman aiutano a comprendere meglio il percorso che conduce alla saga. Quale edizione cercare: Secret Wars nella collana Marvel Must-Have, ISBN 9788828724001, in italiano. Controllate gli autori: non va confuso con l’evento omonimo del 1984.

Secret Wars di Jonathan Hickman ed Esad Ribić nell’edizione Marvel Must-Have. © Marvel; edizione italiana Panini Comics.

Un mondo sotto Destino: il prezzo dell’ordine La saga di Ryan North e R.B. Silva affronta direttamente l’ambizione politica del personaggio. Destino assume il ruolo di Stregone Supremo e presenta il proprio governo come una soluzione per il mondo, mentre gli eroi devono confrontarsi con il consenso che riesce a ottenere. È una lettura adatta a chi trova più interessante la domanda “perché qualcuno dovrebbe seguirlo?” rispetto alla semplice ricerca della sua impresa più spettacolare. Per chi è indicato: chi vuole esplorare un capitolo recente del personaggio, costruito intorno al rapporto fra promesse, potere e libertà. Quale edizione cercare: potete confrontare le edizioni italiane di Un mondo sotto Destino. Alla verifica del 31 ottobre 2026, la raccolta Marvel Collection in volume unico è indicata in arrivo a novembre: controllate la data effettiva e distinguetela dai singoli albi e dalle pubblicazioni collegate.

Da quale fumetto iniziare?

Per un percorso centrato sul personaggio, il nostro ordine consigliato è I libri di Destino, Trionfo e tormento, Secret Wars e Un mondo sotto Destino. È una proposta di lettura, non un ordine cronologico obbligatorio.

Se volete provare una sola storia, Trionfo e tormento è una scelta interessante per il suo taglio personale e per il confronto con Strange. Se invece la vostra curiosità riguarda soprattutto le origini, partite da I libri di Destino, valutando però quale raccolta sia effettivamente reperibile.

Secret Wars può aspettare. Non perché sia una lettura secondaria, ma perché la sua portata si apprezza meglio dopo aver conosciuto Victor e la sua rivalità con Reed. Non è necessario acquistare subito tutti i volumi citati: scegliete il lato del personaggio che vi incuriosisce maggiormente.

Questi fumetti spiegano anche Avengers: Doomsday?

Aiutano a comprendere il personaggio dei fumetti, ma non vanno trattati come una sceneggiatura anticipata del film. Un adattamento può riprendere un’idea, modificare un rapporto fra personaggi o combinare elementi provenienti da storie diverse.

Per ricostruire il percorso cinematografico potete affiancare queste letture alla nostra guida su cosa vedere prima di Avengers: Doomsday. Sono due percorsi complementari: uno riguarda i film, l’altro le possibilità narrative che hanno reso Destino un avversario tanto importante nei fumetti.

La domanda più interessante, quindi, non è se Victor possa colpire più forte di un altro supercriminale. È che cosa succede quando una persona capace di fare cose straordinarie decide che questa capacità le dia il diritto di scegliere per tutti. È lì che Dottor Destino diventa davvero inquietante.

Tre percorsi collegati per continuare La prospettiva di Reed Richards: i Fantastici Quattro di Jonathan Hickman permettono di approfondire l’universo narrativo del principale rivale di Destino. Verificate numerazione e contenuti delle raccolte italiane.

i Fantastici Quattro di Jonathan Hickman permettono di approfondire l’universo narrativo del principale rivale di Destino. Verificate numerazione e contenuti delle raccolte italiane. Il percorso verso Secret Wars: cercate New Avengers di Jonathan Hickman in italiano se volete approfondire il tema delle incursioni fra universi. È un percorso in più volumi, non una lettura autoconclusiva.

cercate New Avengers di Jonathan Hickman in italiano se volete approfondire il tema delle incursioni fra universi. È un percorso in più volumi, non una lettura autoconclusiva. Il personaggio da esporre: per il collezionismo potete confrontare le figure Hasbro Marvel Legends di Doctor Doom, controllando versione, accessori e condizioni. La nostra guida alle Marvel Legends aiuta a orientarsi nella linea.