Avengers: Doomsday, cosa vedere prima del film: guida a film e serie Marvel

Quali film e serie Marvel bisogna vedere prima di Avengers: Doomsday? Con l’uscita cinematografica prevista per dicembre 2026, recuperare l’intero Marvel Cinematic Universe può sembrare impossibile. La buona notizia è che non serve: basta scegliere le storie che presentano gli Avengers, il Multiverso, i Fantastici Quattro, i mutanti e le nuove squadre di supereroi.

Questa guida propone un percorso essenziale, alcuni approfondimenti facoltativi e i fumetti Marvel più interessanti per conoscere il Dottor Destino. È pensata per chi vuole arrivare al film preparato, senza anticipazioni sulla sua trama. Le indicazioni sono aggiornate al 10 ottobre 2026.

Chi preferisce guardare tutti i titoli nell’ordine degli eventi può invece consultare la nostra guida completa all’ordine cronologico del Marvel Cinematic Universe: qui ci concentreremo solo su ciò che è più utile prima di Doomsday.

Avengers: Doomsday: uscita, trama e cosa sappiamo davvero

Avengers: Doomsday è previsto negli Stati Uniti per il 18 dicembre 2026; le date possono variare negli altri Paesi. Marvel e Disney presentano il film come un grande crossover tra Avengers, Fantastici Quattro, X-Men e altri protagonisti della saga del Multiverso. Robert Downey Jr. interpreta Victor von Doom, il Dottor Destino: non bisogna però confondere il nuovo ruolo con Iron Man né considerare confermate le teorie dei fan sulla storia.

Il riferimento ufficiale da cui partire è la selezione Countdown to Doomsday pubblicata da Disney+. La nostra lista aggiunge alcune tappe per collegare meglio personaggi e universi, senza farle passare tutte per indispensabili.

La lista rapida: gli 8 titoli da guardare prima di Avengers: Doomsday

Se hai poco tempo, questo è il percorso che consigliamo. Non è una timeline cronologica interna: è l’ordine di visione più facile per riprendere i fili principali.

The Avengers (2012) – per conoscere la squadra originale. Avengers: Infinity War (2018) – per capire la portata di una minaccia che coinvolge tutti gli eroi. Avengers: Endgame (2019) – per vedere come si chiude un’epoca e si aprono nuove possibilità. Loki, stagioni 1 e 2 (2021–2023) – per comprendere TVA, varianti e linee temporali. Doctor Strange nel Multiverso della Follia (2022) – per entrare nel tema degli universi paralleli e delle incursioni. Captain America: Brave New World (2025) – per ritrovare Sam Wilson nel suo nuovo ruolo. Thunderbolts* (2025) – per conoscere una delle nuove formazioni dell’MCU. I Fantastici 4: Gli inizi (2025) – per presentare Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm e Ben Grimm, fondamentali nella storia fumettistica di Destino.

Tempo da prevedere: circa un fine settimana lungo più alcune serate, perché le due stagioni di Loki pesano più dei singoli film. Se devi scegliere soltanto tre titoli, dai precedenza a Endgame, Loki e I Fantastici 4: Gli inizi; è una selezione redazionale, non un requisito ufficiale.

1. Gli Avengers: perché partire da Infinity War ed Endgame

Il film del 2012 presenta il concetto alla base del Marvel Cinematic Universe: eroi con obiettivi e personalità differenti costretti a collaborare. Infinity War allarga quel meccanismo a scala cosmica; Endgame ne esplora le conseguenze e dà una nuova direzione ai protagonisti.

Rivedere almeno questi tre film permette di riconoscere le dinamiche fra Thor, Bruce Banner, Steve Rogers e gli altri personaggi storici. Per un approfondimento senza riassunti superficiali, c’è anche la nostra recensione di Avengers: Endgame.

Per chi colleziona i film è possibile cercare il cofanetto dei quattro film degli Avengers su Amazon.it, controllando audio italiano, formato e contenuto dell’edizione.

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Se preferisci acquisti separati, puoi anche confrontare le edizioni Blu-ray di The Avengers, cercare Infinity War in 4K UHD e cercare Endgame in 4K UHD. Sono link a ricerche: disponibilità, lingua e prezzi vanno verificati nelle singole inserzioni.

2. Loki e il Multiverso: le due stagioni da recuperare

Le due stagioni di Loki sono la porta d’ingresso più chiara al funzionamento delle varianti e della Time Variance Authority (TVA). Il loro racconto non va letto come un semplice film ambientato in un preciso anno: coinvolge la struttura stessa delle linee temporali.

Non significa che ogni meccanismo mostrato in Loki tornerà necessariamente in Doomsday. Significa, più prudentemente, che dopo aver visto la serie sarà più facile orientarsi se il film userà concetti legati al Multiverso.

La serie è da cercare in streaming su Disney+; per approfondire il personaggio nei fumetti si possono cercare fumetti di Loki pubblicati in italiano e confrontare gli action figure Marvel Legends di Loki.

3. Doctor Strange, WandaVision e le incursioni

Doctor Strange nel Multiverso della Follia è uno dei film più utili per familiarizzare con mondi alternativi, differenti versioni dei personaggi e con il concetto di incursione, fondamentale in diverse storie a fumetti della Marvel.

Per comprenderlo meglio vale la pena vedere prima WandaVision, che approfondisce Wanda Maximoff e il suo percorso emotivo. Su MangaForever trovi sia la recensione del film di Sam Raimi sia la recensione di WandaVision. Quest’ultima contiene spoiler sulla serie: meglio leggerla dopo la visione.

Per la collezione: Doctor Strange nel Multiverso della Follia in 4K UHD, oppure volumi di Doctor Strange pubblicati da Panini Comics.

4. I Fantastici 4: Gli inizi e il legame con il Dottor Destino

I Fantastici 4: Gli inizi è una tappa centrale perché presenta la Prima Famiglia Marvel in una realtà alternativa retrofuturistica, diversa dalla Terra principale delle storie MCU. Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm e Ben Grimm hanno un legame storico con Victor von Doom soprattutto nei fumetti. Non serve conoscere ogni loro incarnazione cinematografica precedente per seguire il nuovo gruppo.

Per sapere cosa funziona e cosa no del film, leggi la nostra recensione de I Fantastici 4: Gli inizi. Se vuoi recuperare il mondo del Quartetto su carta, la recensione della gestione di Mark Waid e Mike Wieringo spiega perché il Dottor Destino è uno dei grandi avversari del gruppo.

Da cercare per approfondire: edizioni home video de I Fantastici 4: Gli inizi; volumi dei Fantastici Quattro di Waid e Wieringo; volumi dei Fantastici Quattro scritti da Jonathan Hickman.

5. Captain America e Thunderbolts*: chi sono i nuovi leader?

Per ritrovare Sam Wilson e il contesto politico dell’MCU dopo Steve Rogers, il percorso migliore parte dalla serie The Falcon and the Winter Soldier e prosegue con Captain America: Brave New World. Se hai tempo per uno solo dei due, il film del 2025 è il recupero più immediato.

Puoi leggere la nostra recensione di Captain America: Brave New World per un giudizio critico sul film. Per chi ama le edizioni fisiche sono disponibili ricerche mirate su Brave New World in 4K o Blu-ray e fumetti dedicati a Sam Wilson.

Thunderbolts* introduce invece una formazione di antieroi guidata da dinamiche assai diverse rispetto agli Avengers classici. Senza raccontare le sorprese del film, il consiglio è di non interrompere la visione prima delle scene dopo i titoli di coda.

Su MangaForever abbiamo pubblicato la recensione senza spoiler di Thunderbolts*. Puoi anche cercare Thunderbolts* in Blu-ray e 4K oppure esplorare le raccolte a fumetti dei Thunderbolts.

6. X-Men, Wolverine e Deadpool: quali film recuperare?

La presenza dei mutanti nel discorso intorno a Doomsday rende utile conoscere la storia degli X-Men anche fuori dalla continuità principale dell’MCU. Non occorre necessariamente riguardare ogni film Fox: X-Men (2000) e X-Men 2 (2003) offrono una buona introduzione a Charles Xavier, Magneto e ai conflitti fra umani e mutanti.

Deadpool & Wolverine è un’aggiunta consigliata perché mette in contatto il pubblico con realtà cinematografiche differenti e con la TVA. Il suo tono, però, è più irriverente rispetto agli altri film Marvel: per questo lo collochiamo fra gli approfondimenti, non fra gli otto indispensabili.

Per i supporti fisici puoi cercare un cofanetto dei primi film X-Men, confrontare le edizioni di Deadpool & Wolverine o cercare i classici fumetti degli X-Men di Claremont e Byrne.

7. Altri film Marvel utili, ma non obbligatori

Le vicende dell’MCU non si riducono agli Avengers. La selezione ufficiale Disney+ suggerisce anche titoli come Captain America: Il primo Vendicatore, Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli e Black Panther: Wakanda Forever.

Captain America: Il primo Vendicatore e Captain America: Civil War: per conoscere Steve Rogers e le fratture nella squadra degli Avengers.

per conoscere Steve Rogers e le fratture nella squadra degli Avengers. Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli: per scoprire un eroe e un universo mitologico aggiunti alla saga dopo Endgame.

per scoprire un eroe e un universo mitologico aggiunti alla saga dopo Endgame. Black Panther: Wakanda Forever: per comprendere la nuova situazione del Wakanda e il ruolo di Shuri.

per comprendere la nuova situazione del Wakanda e il ruolo di Shuri. Spider-Man: No Way Home: per vedere un altro modo in cui il cinema MCU affronta gli universi paralleli.

Le relative edizioni si possono cercare su Amazon.it: Captain America: Civil War in 4K, Shang-Chi in Blu-ray o 4K, Wakanda Forever in 4K e Spider-Man: No Way Home in 4K.

Chi è Dottor Destino, il villain di Avengers: Doomsday?

Victor von Doom è uno degli antagonisti più celebri dell’Universo Marvel: sovrano della Latveria, scienziato geniale e studioso della magia. Il suo rapporto con Reed Richards, in particolare, intreccia ambizione, rivalità intellettuale e controllo. Nei fumetti la portata delle sue storie può andare ben oltre la lotta contro i Fantastici Quattro.

Per distinguere le informazioni ufficiali dalle ipotesi circolate online, è utile ricordare che Disney+ presenta chiaramente Robert Downey Jr. nel ruolo di Victor von Doom, senza attribuirgli automaticamente la biografia cinematografica di Tony Stark.

Per conoscere Destino sulla carta consigliamo Books of Doom di Ed Brubaker, Dottor Destino di Christopher Cantwell e Salvador Larroca e le storie dei Fantastici Quattro contro Destino.

Secret Wars: quali fumetti leggere prima di Doomsday?

Fra le letture più interessanti spicca Secret Wars (2015), evento scritto da Jonathan Hickman e disegnato da Esad Ribić. Le incursioni e il rapporto fra mondi differenti sono temi centrali del fumetto. Questo non significa che il film Avengers: Doomsday ne seguirà fedelmente la trama: il legame è un utile approfondimento culturale, non uno spoiler confermato.

Abbiamo raccontato il contesto editoriale dell’evento nella nostra recensione del prologo di Secret Wars. Per capire gli antecedenti, puoi approfondire anche gli Illuminati Marvel e il loro ruolo nel Multiverso.

Le ricerche più utili su Amazon.it sono Secret Wars di Hickman e Ribić in italiano, Avengers di Jonathan Hickman in Omnibus, New Avengers di Jonathan Hickman e Secret Wars originale degli anni Ottanta. Sono opere distinte: controlla attentamente anno, autore e contenuto del volume prima dell’acquisto.

Quale percorso scegliere? Tre modi per arrivare preparati al cinema

Tipo di spettatore Che cosa guardare o leggere Perché Poco tempo Endgame, Loki (stagioni 1–2), Fantastici 4: Gli inizi Squadra, Multiverso e Prima Famiglia Marvel Percorso consigliato Gli otto titoli dell’elenco iniziale Copertura equilibrata di Avengers, nuove squadre e realtà alternative Appassionato Marvel Percorso consigliato + X-Men, Deadpool & Wolverine, WandaVision, Civil War, Wakanda Forever, Secret Wars a fumetti Contesto più ricco e riferimenti storici, senza presupporre anticipazioni sulla trama

Dove vedere i film e le serie prima di Avengers: Doomsday?

Il catalogo Disney+ è il riferimento principale per un recupero dell’MCU e per la selezione ufficiale Countdown to Doomsday; i diritti di distribuzione e la disponibilità di alcuni titoli, specialmente legati a Spider-Man e X-Men, possono cambiare nel tempo e da Paese a Paese. Controlla sempre il catalogo locale prima di abbonarti o noleggiare un film.

Chi preferisce conservare un’edizione fisica può utilizzare le ricerche Amazon inserite in questa guida. I link sono ricerche, non offerte verificate: non garantiscono che un determinato Blu-ray o fumetto sia disponibile, in italiano o al prezzo desiderato.

Domande frequenti su Avengers: Doomsday

Devo vedere tutti i film del Marvel Cinematic Universe?

No. Disney+ chiarisce che non è necessario conoscere ogni titolo. Il nostro percorso essenziale seleziona le produzioni che offrono più contesto per squadre, personaggi e Multiverso.

Devo guardare anche tutte le serie Disney+?

No. Se devi sceglierne una, recupera Loki in entrambe le stagioni. WandaVision è utile soprattutto prima del secondo film di Doctor Strange, mentre The Falcon and the Winter Soldier aiuta a conoscere il percorso di Sam Wilson.

Bisogna recuperare i film degli X-Men?

Non è obbligatorio, ma i primi due film sono un’introduzione rapida ai mutanti. Deadpool & Wolverine aggiunge un collegamento più recente ai concetti del Multiverso cinematografico.

Robert Downey Jr. torna come Iron Man?

Il ritorno annunciato è quello dell’attore, nel ruolo di Victor von Doom. Eventuali collegamenti fra Doom e Tony Stark non vanno dati per certi senza conferme ufficiali.

Conviene leggere Secret Wars prima di Avengers: Doomsday?

Sì, se ami i fumetti e vuoi conoscere il ruolo di Destino in una grande storia sul Multiverso. Non è una lettura obbligatoria e non bisogna supporre che la trama del film coincida con quella della saga del 2015.

Conclusione: cosa vedere prima di Avengers: Doomsday senza perdersi nell’MCU

Per prepararti a Avengers: Doomsday, il consiglio è di partire dai grandi film degli Avengers, passare attraverso le due stagioni di Loki e il Multiverso di Doctor Strange, poi conoscere i Fantastici Quattro e le nuove formazioni Marvel. I mutanti e i fumetti di Destino completano il quadro, ma puoi recuperarli con calma.

Se desideri ricostruire ogni passaggio della saga, la cronologia completa dell’MCU aggiornata su MangaForever rimane la guida di riferimento. Con questa selezione, invece, puoi scegliere soltanto quello che ti interessa e arrivare al cinema con il giusto contesto.