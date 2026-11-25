Frieren: il manga è ancora in pausa, ma presto arriverà uno spin-off

Dall’aprile del 2020 il fantasy, almeno nei manga, è stato scosso dall’arrivo di Frieren: Oltre la Fine del Viaggio. Una storia diversa, delicata, che fin da subito mostrava la sconfitta definitiva del male. E, soprattutto, si domandava cosa sarebbe accaduto al gruppo di eroi che aveva sconfitto il signore dei demoni, interrogandosi sull’importanza del tempo e sulla caducità degli esseri umani rispetto agli elfi. Una serie originale, ancora in una lunga pausa, e che sta per tornare con uno spin-off.

Uno spin-off sul passato di Fern

La conferma di questa nuova produzione è arrivata direttamente da Shogakukan. In uno degli ultimi numeri di Weekly Shonen Sunday, infatti, presentando i contenuti in arrivo, è stata inserita la nuova serie Sōsō no Frieren: Betsutan, un racconto parallelo ambientato nel mondo di Frieren: Oltre la Fine del Viaggio. La casa editrice ha voluto sottolineare che si tratterà di una serializzazione breve. Potete vedere l’annuncio nell’immagine di seguito, condivisa dalle pagine social ufficiali di Frieren.

Il debutto arriverà nel numero di Weekly Shonen Sunday in uscita il 2 dicembre 2026 e segnerà anche il ritorno del disegnatore Tsukasa Abe nel mondo di Frieren. Il nuovo manga adatterà alcuni racconti della light novel Frieren: Beyond Journey’s End – Prelude, scritta da Mei Hachimoku, con la supervisione di Kanehito Yamada, autore della storia originale.

La prima storia, in base ai dettagli ufficiali, sarà incentrata su Heiter e su una Fern più giovane di quella incontrata dall’elfa. Gli eventi si collocheranno tra il primo e il secondo capitolo del manga principale. Verrà esplorato il loro legame, e potrebbero emergere dettagli rilevanti sulla ragazza che diventerà poi apprendista sotto la guida di Frieren. Trattandosi di un adattamento di racconti paralleli, potrebbero trovare spazio anche altre vicende e personaggi, ma per il momento non è stato specificato quali storie saranno incluse nella serializzazione.

Quando tornerà il manga?

A incuriosire è proprio il ritorno del disegnatore Abe. Se ha rivolto l’attenzione a questa produzione spin-off, viene naturale chiedersi quando riprenderà la serie regolare. Uno stop che dura ormai da oltre un anno e che ha lasciato milioni di lettori senza un seguito dopo gli eventi del capitolo 147. Il nuovo progetto potrebbe essere un modo per intrattenere i lettori in attesa della ripresa ufficiale, ma non sono stati comunicati collegamenti diretti tra le due produzioni.

Per ora non è stata annunciata una data per il ritorno della serializzazione principale, né sappiamo quanto durerà lo spin-off. Il coinvolgimento di Abe conferma però che l’universo di Frieren continuerà a espandersi anche durante questa lunga pausa.

Non è stato confermato se e quando questo spin-off arriverà anche in Occidente. Ma, come già accaduto per altre produzioni secondarie del franchise, tra racconti e light novel, non è da escludere una futura pubblicazione internazionale. Per ora sappiamo con sicurezza che Frieren continuerà anche con una terza stagione dell’anime, firmata da Madhouse, dopo il successo delle prime due. Ma dovremo attendere ancora, visto che arriverà nel mese di ottobre 2027, portando sul piccolo schermo l’arco della Terra Dorata.