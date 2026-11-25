Dragon Ball Super: Beerus 7, il ritorno di Freezer cambia rispetto al 2015

Col settimo episodio Dragon Ball Super: Beerus ha ufficialmente avviato la saga dedicata al ritorno di Freezer. Adattando gli eventi del film La Resurrezione di ‘F’, il remake ha mostrato Goku e Vegeta impegnati in un nuovo allenamento. Stavolta sono affiancati dall’angelo Whis, che ha anticipato la forma dell’Ultra Istinto in una sequenza originale. E questa preparazione sarà necessaria per contrastare il ritorno del grande villain.

Attenzione: seguono spoiler sugli ultimi episodi dell’anime e anticipazioni sulle prossime puntate.

L’inizio di una nuova saga

Dopo aver concluso la breve saga dedicata al debutto del dio della distruzione Beerus e segnato l’esordio del Super Saiyan God, la produzione è arrivata ad adattare uno degli archi più sottovalutati. Freezer, imperatore galattico, si è sempre dimostrato un villain feroce, crudele, ambizioso e senza scrupoli. E ora è tornato a ricoprire un ruolo centrale nell’avventura di Goku, Vegeta e compagni.

Da qui in poi Freezer tornerà non solo a ricoprire il ruolo di antagonista, con la forma Golden, ma anche a soccorrere i protagonisti nel Torneo del Potere tra i vari universi. Nonostante si sia macchiato di crimini orribili, Goku e gli altri lo riconoscono come uno dei più abili combattenti del loro universo. E il suo aiuto risulterà fondamentale per la competizione che riunirà i migliori guerrieri del multiverso.

Un ritorno diverso dall’originale

Sorbet e altri superstiti dell’esercito di Freezer sono riusciti a tornare sulla Terra senza destare sospetti. Qui, grazie all’aiuto di Pilaf e del suo gruppo, hanno recuperato le sfere del drago e, una volta invocato Shenron, hanno chiesto di far tornare in vita il loro leader. Dopo la resurrezione e la ricostituzione del suo corpo, negli istanti finali dell’episodio 7 Freezer è tornato, uscendo dalla speciale capsula utilizzata per completare il procedimento.

Sorbet e gli altri restano inizialmente paralizzati, quasi spaventati dal ritorno dell’imperatore. Per poi sorridere, consapevoli che il suo dominio sta per tornare. La scena, stavolta, appare decisamente più statica rispetto a quanto visto nell’anime del 2015. In quell’occasione, infatti, Freezer usciva dalla capsula spargendo ovunque il liquido verdastro che vi era contenuto, colpendo anche i suoi sottoposti. Nel remake si limita a osservare che è finalmente tornato e appare quasi soddisfatto, anziché scontroso come nella versione precedente.