Bleach: l’Hell Arc potrebbe riportare Tite Kubo al manga nel 2027?

Bleach: Thousand-Year Blood War si è rivelato un ottimo adattamento della saga finale della serie. Dopo 22 anni dal debutto dell’anime, l’opera di Tite Kubo è giunta alla conclusione anche sul piccolo schermo. Ma il capitolo speciale pubblicato nel 2021, che ha introdotto il cosiddetto Hell Arc, apre la strada a molti sviluppi che potrebbero segnare il ritorno dell’autore sulle pagine di Weekly Shonen Jump.

Il capitolo sull’Hell Arc

È stato proprio durante le celebrazioni per i 20 anni di Bleach che venne annunciato il ritorno dell’anime con l’adattamento della Guerra dei Mille Anni. E nello stesso periodo Kubo pubblicò un capitolo one-shot ambientato più di dieci anni dopo gli eventi della saga finale. Intitolato Bleach: No Breathes From Hell, quel breve racconto ha introdotto nuovi personaggi, mostrato un Ichigo più maturo e presentato una minaccia affascinante, che ha lasciato tutti sorpresi e desiderosi di scoprire di più.

Nel capitolo vediamo Kazui e Ichika cresciuti e abbiamo un rapido sguardo alla Soul Society, piuttosto cambiata rispetto al passato. Il fulcro narrativo del racconto è un particolare rituale funebre degli Shinigami, organizzato per onorare i capitani scomparsi. Ma si scopre una verità inquietante: le anime degli Shinigami dotati di un’enorme pressione spirituale non possono seguire il normale ciclo delle anime e vengono mandate all’Inferno attraverso questo rituale.

La situazione si complica ulteriormente quando emergono nuove e terrificanti presenze legate a questo regno. Il capitolo lascia intravedere una minaccia che potrebbe coinvolgere nuovamente Ichigo e la Soul Society, aprendo scenari molto diversi da quelli affrontati in precedenza.

Non solo l’Inferno meriterebbe un approfondimento come ambientazione, ma Kubo ha soltanto accennato a questo nuovo, terrificante pericolo. Una minaccia interessante, che andrebbe esplorata in un ipotetico sequel di Bleach.

Il 2027 segnerà il ritorno del manga?

Il 2027 si preannuncia già un anno importante per i Big Three. Da una parte abbiamo il Project Rasengan, che porterà ai fan di Naruto materiale almeno fino al 2029, tra anime, episodi remake, collaborazioni e altri progetti. Dall’altra One Piece si prepara a celebrare i 30 anni dalla pubblicazione del primo capitolo con il remake di WIT Studio, un film dedicato a God Valley, nuovi progetti live-action e molte altre iniziative.

All’appello mancherebbe solo Bleach. E Tite Kubo, in una recente intervista concessa a Hypebeast, ha aperto le porte del suo studio e svelato molti dettagli sulla creazione della serie, raccontando anche come avesse già in mente il finale fin dai primi capitoli. Le immagini dello studio mostrano inoltre numerosi schizzi e disegni, ma non ci sono elementi sufficienti per collegarli a un nuovo manga.

Il ritorno dell’Hell Arc rimane quindi una possibilità, non ancora un progetto annunciato ufficialmente. Secondo molti fan, un eventuale seguito potrebbe percorrere la strada di altre opere di Shueisha, come Naruto e Boruto, affidando maggiore spazio alla nuova generazione di Shinigami. Ma Kubo potrebbe anche scegliere di mantenere Ichigo al centro del racconto, esplorando i misteri dell’Inferno e le conseguenze degli eventi introdotti nel 2021.

Per il momento non sappiamo se Bleach tornerà nel 2027. La conclusione di Thousand-Year Blood War ha però riportato l’attenzione sul capitolo speciale rimasto senza seguito, alimentando le speranze di chi attende una nuova storia firmata da Tite Kubo.