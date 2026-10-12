Naruto: svelato il progetto “Rasengan” fino al 2029

Dopo molti anni dalla conclusione della serie shonen, Naruto è pronto a fare un grande ritorno e a restare nei paraggi per diverso tempo. Infatti il New York Comic Con di quest’anno ha rivelato diverse novità importanti riguardanti i progetti futuri per Naruto, vantando probabilmente il panel più importante e gli annunci di maggior rilievo.

Naruto ha dominato il New York Comic Con 2026 con diversi annunci e uno di questi è il progetto “Rasengan”, una nuova iniziativa che porterà al lancio di nuovi anime, videogiochi e manga nei prossimi anni. Con una programmazione che si estende fino al 2029, il progetto in questione offre ai fan uno sguardo sul futuro del franchise attraverso un trailer speciale che illustra la portata dei piani attualmente in cantiere.

Il Progetto Rasengan è stato presentato durante il panel di Naruto al New York Comic Con 2026, anticipando che l’iniziativa includerà nuovi progetti previsti almeno fino al 2029. Tra i primi contenuti in arrivo figura il lancio del nuovo gioco di carte di Naruto, l’uscita mondiale di un nuovo gioco per dispositivi mobili e persino un inedito anime di Naruto che vedrà un crossover a sorpresa con Ninku, classico successo di Shonen Jump.

Naruto x Ninku sarà una miniserie crossover di quattro episodi che unisce la serie di Masashi Kishimoto con quella di Koji Kiriyama. Entrambi i mangaka hanno supervisionato la storia del crossover, che rappresenta l’evoluzione definitiva del progetto dei quattro episodi speciali annunciati nel 2023. Noriyuki Abe, regista della serie anime originale di Ninku, dirigerà il nuovo crossover, mentre Tetsuya Nishio si occuperà del character design.

Per il futuro è in programma qualcosa di ancora più grande, dato che Masashi Kishimoto tornerà a lavorare alla serie con una nuova serie manga. Si chiamerà Naruto Shadow Rising e sarà una nuova serie ambientata dopo gli eventi dell’opera originale, ma prima di quelli di Boruto. L’opera esplorerà un arco temporale inedito, promettendo sviluppi entusiasmanti per il futuro di questa storia in continua espansione.

Ulteriori aggiornamenti sul Progetto Rasengan verranno svelati durante il Jump Festa 2027, in programma a fine dicembre e i fan potranno saperne di più sulle date di uscita di molte di queste novità. Senza dimenticare che è in fase di sviluppo un nuovo lungometraggio live-action che dovrebbe inserirsi nel contesto delle iniziative legate al Progetto.