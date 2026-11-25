Paperone in Atlantide: il nuovo capolavoro d’autore di Fabio Celoni – Recensione

Paperone in Atlantide di Fabio Celoni è una reinterpretazione dell’ambiziosa odissea sottomarina che racconta il mito della città perduta. La storia è stata inizialmente pubblicata da Panini Comics in quattro puntate su Topolino, tra gennaio e febbraio 2026. Il 14 maggio 2026 è stata poi raccolta in un volume cartonato da collezione della linea Panini Disney.

Paperone in Atlantide: trama e significato dell’opera

A differenza di altri racconti, l’autore rompe deliberatamente con i canoni estetici tradizionali del fumetto Disney e ci offre un racconto maturo. L’opera affronta il viaggio di Zio Paperone, che parte da solo e in gran segreto alla ricerca della leggendaria città perduta di Atlantide. Il suo desiderio è quello di conquistare tutti i tesori che troverà, ma una violenta tempesta affonda la sua nave, facendolo scomparire.

Da qui inizia un doppio piano narrativo che vede, da una parte, Paperino e Qui, Quo, Qua partire sulle sue tracce, finendo però a loro volta travolti dal mare insieme a una misteriosa figura vestita di rosso. Dall’altra ritroviamo Paperone, che si risveglia ad Atlantide senza memoria e finisce per diventarne un sovrano illuminato.

La storia a fumetti viene presentata in chiave cinematografica e si sviluppa su oltre 160 tavole. Troviamo un lavoro egregio dell’autore, che non dimentica di omaggiare la tradizione avventurosa di Carl Barks e il mito filosofico, citando anche Platone, ribattezzato per l’occasione “Piattone”.

Una scelta che non è fine a sé stessa, in quanto serve a costruire una parabola ecologica e sociale sul rapporto tra progresso, sfruttamento delle risorse e armonia con la natura. Celoni però va oltre, affrontando anche temi adulti come la scarsità delle risorse, l’utopia, il potere e il valore dei sogni.

I disegni di Fabio Celoni e la forza dei colori

Fondamentale il lavoro cromatico di Alessandra Amarotti, con il contributo e la supervisione artistica di Celoni. Il passaggio dai toni cupi e tempestosi dell’oceano in burrasca alle luci calde e dorate di Atlantide non è solo estetico, ma accompagna il cambiamento dello stato d’animo del protagonista.

Il disegno di Celoni si allontana dalle forme più tradizionali del fumetto Disney per abbracciare un linguaggio visivo spettacolare, quasi cinematografico. Le atmosfere, le inquadrature e la costruzione delle tavole contribuiscono a rendere il viaggio di Paperone un’esperienza che va oltre la semplice avventura.

Il legame con Il destino di Paperone

Interessante anche il legame con una precedente opera di Celoni. Infatti, Paperone in Atlantide rappresenta una naturale evoluzione tematica de Il destino di Paperone, realizzato nel 2023 dallo stesso autore.

Se in quell’opera Celoni indagava il peso del passato, dei rimpianti e delle scelte compiute dal magnate, qui sposta l’attenzione sul futuro, sull’eredità morale e su cosa resta di Paperone quando gli vengono tolte la memoria e la ricchezza materiale.

È un confronto interessante perché mostra due modi diversi di raccontare lo stesso personaggio. Da una parte il peso delle scelte compiute nel corso della vita, dall’altra la possibilità di ricominciare senza il passato e senza tutto ciò che ha contribuito a definire la propria identità.

Il volume cartonato Panini Disney vale 25 euro?

A questo punto è importante capire perché scegliere il volume cartonato rispetto alla pubblicazione originale su Topolino.

Il cartonato a colori di 192 pagine, proposto al prezzo di copertina di 25,00 euro, è pensato per valorizzare le illustrazioni a piena pagina e le doppie tavole. Il formato di 18,3 × 24,5 cm permette di apprezzare meglio le composizioni e i dettagli del lavoro grafico rispetto al settimanale.

Il volume presenta inoltre una prefazione firmata da Fabio Celoni e diverse pagine redazionali di backstage, che permettono di approfondire la realizzazione dell’opera e il lavoro creativo dell’autore.

Un comparto extra ricco e curato, che rappresenta un valore aggiunto per chi desidera conoscere la genesi di un progetto così ambizioso. Il cartonato si rivolge soprattutto agli appassionati del fumetto Disney e a chi vuole conservare questa avventura in un’edizione più prestigiosa.

Per chi desidera cercare il volume, Paperone in Atlantide di Fabio Celoni è disponibile come ricerca su Amazon.it tramite ISBN 9791221944488. Prima dell’acquisto è opportuno verificare il formato, il prezzo e l’effettiva disponibilità.

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Conclusione: un’avventura Disney da collezione

Paperone in Atlantide è un’opera ambiziosa, che dimostra ancora una volta quanto il fumetto Disney possa affrontare argomenti complessi senza rinunciare alla propria identità. Fabio Celoni costruisce una storia che unisce avventura, riflessione e spettacolarità visiva, lasciando spazio a temi come il potere, la memoria e il rapporto tra uomo e natura.

Il cartonato Panini Disney valorizza questo lavoro con un formato più ampio rispetto al settimanale e contenuti redazionali dedicati. Per chi ha già letto la storia su Topolino, il valore dell’acquisto risiede soprattutto nella qualità dell’edizione e nella possibilità di approfondire il lavoro creativo di Celoni.

Per chi invece non conosce ancora l’opera, rappresenta un’ottima occasione per scoprire una delle interpretazioni più particolari e mature di Zio Paperone.