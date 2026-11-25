Demon Slayer ha già raggiunto il suo apice? La sfida del Castello dell’Infinito

Demon Slayer è stato uno dei franchise più fortunati degli ultimi anni. Il manga di Koyoharu Gotoge era già un successo tra le pagine di Shonen Jump. Ma è stato grazie all’anime di Ufotable, e al primo film dedicato alla saga del Treno Mugen, che la serie ha raggiunto cifre stellari. Continuando a registrare record con le stagioni e i lungometraggi successivi. Sarà in grado di mantenere una popolarità del genere fino alla conclusione della trilogia del Castello dell’Infinito?

Il primo film di una trilogia da record

Al momento la prima parte de Il Castello dell’Infinito e Il Treno Mugen risultano i primi due film d’animazione con maggior incasso nella storia del cinema giapponese. Sono stati in grado di superare persino Your Name di Makoto Shinkai e diversi capolavori dello Studio Ghibli come La Città Incantata. Altri franchise, molto più popolari, si attestano diverse posizioni dopo. Come One Piece: RED o The First Slam Dunk che presentano oltre 500 milioni di incasso di differenza rispetto a Il Castello dell’Infinito.

Numeri che aiutano a comprendere il travolgente successo di Demon Slayer. E quanto sia difficile da replicare persino per opere molto più instillate nella cultura popolare, da molto più tempo. La storia di Tanjiro è diventata esemplare, un modello da seguire per cercare di raggiungere livelli superiori di qualità e maggiori introiti attraverso film dedicati a specifiche saghe. Ma al di là della “sfida” lanciata agli altri franchise di successo, la domanda principale resta quella citata in apertura: Demon Slayer riuscirà a mantenere questa popolarità fino alla fine?

La serie ha già raggiunto l’apice della qualità?

Ci vorrà ancora molto tempo per la seconda e la terza parte della trilogia cinematografica de Il Castello dell’Infinito. Parliamo di almeno tre anni considerando che la produzione vada abbastanza spedita. Un lasso di tempo in cui mantenere alto l’interesse dei fan non sarà sicuramente facile. Ma gli introiti, impressionanti, registrati dalla prima parte fanno ben sperare che il franchise possa continuare ad aggiungere record e risultati eccezionali.

Tuttavia, è difficile immaginare un salto equivalente in termini di qualità delle animazioni. La serie ha già raggiunto l’apice nella resa delle scene d’azione (che saranno molte di più nei film a venire) e appare difficile superare quel livello. In termini di storia mancano, invece, ancora alcuni dei momenti più emozionanti dell’intera opera che renderanno il climax indimenticabile per molti spettatori.

Aniplex ha comunque confermato di avere in serbo piani molto ambiziosi per Demon Slayer, e la storia potrebbe non fermarsi all’adattamento del manga.