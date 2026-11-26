I cieli di Escaflowne: (ri)scoprire la serie cult per la prima volta in blu-ray

I cieli di Escaflowne (o The Vision of Escaflowne, che dir si voglia). Se il titolo vi fa drizzare le antenne è perché siete cresciuti con gli anime cult degli anni ’90 e 2000. La serie ideata da Shoji Kawamori e prodotta da Sunrise nel 1996, arrivata anche in Italia tra il 2000 e il 2001, torna infatti in home video. E per l’occasione, in concomitanza con il 30° anniversario, debutta per la prima volta in Blu-ray in Italia grazie a Dynit. Dall’opera sono nati anche due adattamenti manga e un film d’animazione.

Hitomi Kanzaki è una studentessa del primo anno delle superiori, appassionata di atletica e lettura dei tarocchi. Come tante ragazze della sua età, vive tra amicizie, sentimenti e insicurezze, soprattutto quando si tratta dell’affascinante velocista Susumu Amano, del quale è innamorata.

Ma la sua vita cambia improvvisamente quando, durante una corsa, una luce abbagliante fa apparire uno sconosciuto ragazzo e uno spaventoso drago. Il giovane, Van Fanel, proviene da un mondo lontano, e Hitomi viene trascinata con lui in un’avventura che la condurrà fino al misterioso pianeta di Gaea.

Qui, tra regni in guerra, creature fantastiche e gigantesche armature meccaniche chiamate Guymelef, Hitomi scoprirà di avere un ruolo decisivo in un conflitto che coinvolge il destino dell’intero pianeta. Al suo fianco ci saranno Van e il suo leggendario Escaflowne, protagonisti di un viaggio in cui amore, guerra e libero arbitrio si intrecciano continuamente.

I cieli di Escaflowne: i temi della serie anime cult

Da un’idea di Shoji Kawamori e con il character design dell’acclamato Nobuteru Yuki, la serie animata ha conquistato il pubblico grazie a una rilettura originale del fantasy, combinando terre incantate, giganti meccanici, duelli mortali e grandi amori.

Una delle sue caratteristiche più interessanti è la capacità di fondere i codici dello shōjo, come il triangolo amoroso e la crescita sentimentale, con quelli del mecha e dell’isekai fantasy. Il risultato è un’avventura che, ancora oggi, conserva una personalità ben riconoscibile.

Attenzione: l’analisi seguente contiene spoiler importanti sulla storia e sui personaggi della serie.

Il libero arbitrio contro il determinismo

Il conflitto tra libero arbitrio e determinismo è uno dei temi centrali dell’intera opera, incarnato soprattutto dallo scontro ideologico tra i protagonisti e l’antagonista, l’imperatore Dornkirk.

La macchina del destino. Dornkirk cerca di costruire un mondo utopico e privo di guerre eliminando l’imprevedibilità umana attraverso una macchina capace di influenzare il destino e realizzare i desideri delle persone.

Dornkirk cerca di costruire un mondo utopico e privo di guerre eliminando l’imprevedibilità umana attraverso una macchina capace di influenzare il destino e realizzare i desideri delle persone. L’illusione della pace. La serie mostra come il tentativo di controllare il fato non conduca necessariamente alla pace, ma possa generare ulteriore caos. I desideri umani sono spesso contraddittori, egoistici o dettati dalla paura. Il messaggio è quello di accettare l’incertezza e assumersi la responsabilità delle proprie scelte.

L’amore come forza creatrice e distruttiva

A differenza di molte produzioni dell’epoca, l’amore in Escaflowne non è soltanto un espediente romantico, ma diventa una forza capace di influenzare concretamente la realtà di Gaea.

Il triangolo amoroso. Il rapporto tra Hitomi Kanzaki, Van Fanel e Allen Schezar esplora diverse sfaccettature del sentimento: l’affetto istintivo e sincero, l’idealizzazione romantica e il peso del passato.

Il rapporto tra Hitomi Kanzaki, Van Fanel e Allen Schezar esplora diverse sfaccettature del sentimento: l’affetto istintivo e sincero, l’idealizzazione romantica e il peso del passato. Empatia e isolamento. La comprensione dell’altro e l’accettazione dei propri sentimenti sono fondamentali per spezzare la spirale dell’odio. La serie mostra anche il lato distruttivo dei legami emotivi, attraverso personaggi segnati dalla gelosia, dal risentimento o dall’ossessione.

La dualità e il conflitto interiore

Quasi tutti i personaggi principali vivono una profonda scissione interiore, spesso rappresentata anche attraverso elementi simbolici.

La stirpe dei Draghi. Van e suo fratello Folken rappresentano due modi diversi di affrontare la sofferenza e la guerra. La simbologia delle ali richiama il contrasto tra chi sceglie di combattere per proteggere gli altri e chi, disilluso dal dolore, accetta metodi estremi per raggiungere un fine considerato superiore.

Van e suo fratello Folken rappresentano due modi diversi di affrontare la sofferenza e la guerra. La simbologia delle ali richiama il contrasto tra chi sceglie di combattere per proteggere gli altri e chi, disilluso dal dolore, accetta metodi estremi per raggiungere un fine considerato superiore. Il doppio e l’identità. Il passato di Allen Schezar e la complessa vicenda di Dilandau e Celena mostrano quanto i traumi possano segnare profondamente l’identità personale. Il conflitto non è soltanto esteriore, ma coinvolge anche la necessità di riconciliarsi con sé stessi.

Il peso della guerra e il pacifismo

Nonostante la presenza dei Guymelef, le gigantesche armature meccaniche che caratterizzano gli scontri, Escaflowne presenta una forte componente antimilitarista.

La guerra non viene glorificata, ma mostrata attraverso le sue conseguenze più brutali: la distruzione di interi regni, come Fanelia, la perdita dell’innocenza e la trasformazione degli esseri umani in strumenti di combattimento.

Il legame tra il pilota e la sua armatura, particolarmente evidente nel rapporto tra Van ed Escaflowne, rende inoltre gli scontri fisicamente e psicologicamente dolorosi. La forza militare non è mai completamente separata dalle sue conseguenze umane.

Il passaggio all’età adulta

All’inizio della serie Hitomi è una liceale insicura, che cerca nella corsa e nella lettura dei tarocchi un modo per comprendere sé stessa e affrontare le proprie paure.

Il viaggio su Gaea diventa così un vero e proprio percorso di formazione. Hitomi deve imparare a non affidarsi esclusivamente alla possibilità di prevedere il futuro, ma ad affrontare le proprie scelte, accettando anche la separazione, l’incertezza e il dolore che accompagnano la crescita.

Il finale mette in risalto proprio questo messaggio: di fronte alla naturale inclinazione degli uomini verso il conflitto, l’amore e la comprensione reciproca rappresentano una possibilità per interrompere la violenza.

L’edizione home video Blu-ray Dynit

L’edizione Dynit si presenta esteticamente come un cofanetto slipcase piuttosto voluminoso, ma elegante. La custodia esterna si sfila dall’alto o dal basso, anziché lateralmente. All’interno troviamo un amaray con quattro dischi serigrafati, un booklet di 24 pagine dedicato agli studi sui personaggi e sulle ambientazioni e una card che riproduce uno dei tarocchi di Hitomi.

Il passaggio al Blu-ray rappresenta naturalmente la principale novità di questa edizione, che raccoglie tutti i 26 episodi della serie.

Qualità video e audio: cosa cambia rispetto al DVD?

Il formato video rimane quello originale, 1,33:1 (4:3), ora proposto in alta definizione 1080p. Il confronto è quindi con la precedente edizione DVD, sempre in 4:3 ma in definizione standard.

Sul fronte audio troviamo tracce italiane e giapponesi in DTS-HD Master Audio 2.0, rispetto al Dolby Digital stereo della precedente edizione DVD.

Si tratta di un aggiornamento tecnico apprezzabile, soprattutto per chi desidera riscoprire la serie su televisori moderni. Il passaggio all’alta definizione permette di valorizzare maggiormente l’immagine, mentre il nuovo formato audio offre una codifica di qualità superiore. Questo non significa però che si tratti di una nuova versione widescreen o di un remix multicanale.

Contenuti extra: un’occasione sfruttata solo in parte

Il comparto degli extra è invece l’aspetto meno convincente. Sono presenti le sigle senza crediti, utili per apprezzare il lavoro grafico delle sequenze di apertura e chiusura, e i trailer indicati nella dotazione del cofanetto.

Peccato però per l’assenza di approfondimenti video più sostanziosi e di interviste dedicate alla realizzazione della serie. Anche il booklet, pur interessante per gli studi sui personaggi e sulle ambientazioni, avrebbe potuto offrire qualche testimonianza in più degli autori.

Dispiace inoltre che sia presente soltanto una card dei tarocchi di Hitomi, anziché il mazzo completo che caratterizzava la precedente edizione DVD limited numerata.

Per chi desidera cercare il cofanetto, è possibile consultare The Vision of Escaflowne – Serie completa (4 Blu-ray) su Amazon.it, utilizzando il codice EAN 8019824504658. Prima dell’acquisto è opportuno verificare formato, prezzo e disponibilità effettiva.

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Unboxing del cofanetto Blu-ray di Escaflowne

Di seguito il nostro unboxing dell’edizione Dynit, che permette di vedere la confezione, i quattro dischi e il materiale cartaceo incluso.

Conclusione: vale la pena acquistare Escaflowne in Blu-ray?

I cieli di Escaflowne rimane una delle produzioni fantasy più affascinanti degli anni ’90, grazie alla capacità di unire avventura, fantascienza, romanticismo e temi maturi in un racconto che conserva ancora oggi una forte identità.

La nuova edizione Blu-ray Dynit rappresenta un’occasione interessante per recuperare la serie completa in alta definizione, con audio italiano e giapponese e una confezione curata.

Il limite principale è rappresentato dai contenuti extra, che avrebbero potuto celebrare con maggiore ambizione il trentesimo anniversario di un’opera così importante. Il booklet e la card dei tarocchi sono piacevoli aggiunte, ma difficilmente soddisferanno chi sperava in una vera edizione celebrativa ricca di approfondimenti.

Per chi non possiede la serie, il cofanetto costituisce comunque una valida occasione per scoprirla. Per i collezionisti che conservano già la precedente edizione DVD, invece, la scelta dipenderà soprattutto dall’importanza attribuita all’aggiornamento tecnico rispetto ai materiali esclusivi delle vecchie pubblicazioni.