The Game Awards 2026: candidati al GOTY, favoriti e come seguire la diretta dall’Italia

Grand Theft Auto VI ha già conquistato otto nomination, ma riuscirà anche a vincere il premio di gioco dell’anno? È questa una delle domande che accompagneranno i The Game Awards 2026, l’appuntamento dedicato ai migliori videogiochi dell’anno e ai grandi annunci dell’industria videoludica.

La cerimonia si terrà giovedì 10 dicembre 2026 al Peacock Theater di Los Angeles. Per il pubblico italiano, però, l’evento inizierà durante la notte successiva: l’Opening Act è previsto alle 01:30 di venerdì 11 dicembre.

Le candidature ufficiali, annunciate il 17 novembre, presentano una sfida particolarmente interessante. A contendersi il Game of the Year ci sono sei titoli molto diversi, da Resident Evil Requiem a 007 First Light, fino al ritorno di The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Ma i The Game Awards non riguardano soltanto i videogiochi. Tra le categorie troviamo anche gli adattamenti cinematografici e televisivi, con opere come Cyberpunk: Edgerunners 2, Fallout e The Super Mario Galaxy Movie. Senza dimenticare i trailer, gli annunci e le presentazioni che tradizionalmente accompagnano la premiazione.

Vediamo quindi chi sono i candidati principali, quali giochi hanno raccolto più nomination, come funzionano le votazioni e dove seguire la diretta dall’Italia.

The Game Awards 2026: tutto quello che bisogna sapere Data negli Stati Uniti: giovedì 10 dicembre 2026.

giovedì 10 dicembre 2026. Data in Italia: notte tra giovedì 10 e venerdì 11 dicembre.

notte tra giovedì 10 e venerdì 11 dicembre. Orario italiano: 01:30, inizio dell’Opening Act.

01:30, inizio dell’Opening Act. Luogo: Peacock Theater, Los Angeles.

Peacock Theater, Los Angeles. Presentatore: Geoff Keighley.

Geoff Keighley. Candidature: annunciate il 17 novembre 2026.

annunciate il 17 novembre 2026. Gioco con più nomination: Grand Theft Auto VI, con otto candidature.

Grand Theft Auto VI, con otto candidature. Dove guardare: YouTube e Twitch ufficiali, gratuitamente.

YouTube e Twitch ufficiali, gratuitamente. Ultimo giorno per votare: 9 dicembre negli Stati Uniti, corrispondente alle 03:00 del 10 dicembre in Italia.

The Game Awards 2026: i sei candidati al Game of the Year

Il riconoscimento più atteso è il Game of the Year, assegnato al videogioco che si distingue per l’insieme dei risultati creativi e tecnici raggiunti.

Quest’anno i candidati ufficiali sono sei:

I candidati al GOTY 2026 007 First Light – IO Interactive.

– IO Interactive. CONTROL Resonant – Remedy Entertainment.

– Remedy Entertainment. Grand Theft Auto VI – Rockstar Games.

– Rockstar Games. Phantom Blade Zero – S-GAME.

– S-GAME. Resident Evil Requiem – Capcom.

– Capcom. The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Nintendo, nella nuova versione per Switch 2.

La presenza di sei candidati non rappresenta un’eccezione arbitraria. Il regolamento dei The Game Awards prevede normalmente cinque nomination per categoria, ma consente di aumentare il numero quando i voti della giuria producono situazioni di parità.

La lista completa delle candidature, comprese quelle per la direzione artistica, la narrazione, le interpretazioni e le singole categorie di genere, è consultabile sul sito ufficiale dei The Game Awards.

GTA 6, Resident Evil e CONTROL: chi parte con più nomination?

Il numero delle candidature non permette di conoscere in anticipo il vincitore, ma offre un’indicazione interessante sui giochi che hanno ricevuto maggiore attenzione dalla giuria.

Tre titoli, in particolare, emergono per quantità di riconoscimenti ottenuti nella selezione preliminare.

Grand Theft Auto VI: otto nomination per il ritorno di Vice City

GTA 6 è il videogioco con più candidature ai The Game Awards 2026. Il nuovo capitolo di Rockstar ha conquistato otto nomination, comprese quelle per Game of the Year, direzione, narrazione, direzione artistica e interpretazione.

Il risultato è particolarmente significativo considerando che le nomination sono state annunciate il 17 novembre, due giorni prima dell’uscita ufficiale del gioco fissata al 19 novembre 2026.

Il regolamento consente infatti ai membri della giuria di valutare copie anticipate fornite da sviluppatori ed editori. Per essere idonei, i giochi devono rispettare la data limite stabilita dagli organizzatori.

Il nuovo Grand Theft Auto presenta Vice City e lo Stato immaginario di Leonida attraverso la storia di Jason Duval e Lucia Caminos, due protagonisti costretti a confrontarsi con il mondo criminale che li circonda.

L’attenzione della giuria dimostra che Rockstar è presente in numerosi ambiti della premiazione. Tuttavia, otto nomination non significano otto vittorie garantite, né consentono di attribuire automaticamente a GTA 6 il premio principale.

Per conoscere protagonisti, ambientazione, edizioni e caratteristiche del lancio abbiamo preparato una guida completa a GTA 6 su MangaForever.

Chi vuole confrontare le versioni disponibili può cercare GTA 6 per PlayStation 5 su Amazon.it, facendo attenzione alle condizioni della versione venduta in confezione, che contiene un codice di download.

Questo articolo contiene link di affiliazione. In qualità di Affiliato Amazon, MangaForever riceve un guadagno dagli acquisti idonei.

CONTROL Resonant: Remedy tra i protagonisti dell’edizione

Con sei nomination, CONTROL Resonant è uno dei titoli più rappresentati dell’anno.

Il progetto di Remedy Entertainment porta avanti l’universo narrativo e l’identità creativa associati a Control, distinguendosi per atmosfere misteriose, ambientazioni insolite e una particolare attenzione alla costruzione del mondo di gioco.

Le candidature comprendono riconoscimenti legati alla direzione e alla narrazione, elementi che hanno un peso importante quando si confrontano videogiochi costruiti attorno a esperienze differenti.

CONTROL Resonant rappresenta quindi uno dei giochi da seguire con maggiore attenzione durante la cerimonia, soprattutto nelle categorie che premiano le scelte creative.

Per chi vuole approfondire la serie, è disponibile anche una ricerca Amazon dedicata a CONTROL Resonant. Conviene verificare piattaforma, formato e disponibilità effettiva delle inserzioni.

Resident Evil Requiem: l’horror di Capcom conquista sei candidature

Anche Resident Evil Requiem ha ottenuto sei nomination, compresa quella per il Game of the Year.

Il titolo Capcom compare inoltre nelle categorie dedicate alla narrazione, alla direzione, all’audio e all’interpretazione.

È un risultato interessante perché Resident Evil appartiene a una serie storica che continua a evolversi, cercando di mantenere l’identità survival horror e allo stesso tempo adattarsi alle aspettative del pubblico contemporaneo.

Requiem si trova a competere con produzioni molto differenti per struttura e ritmo, confermando quanto la selezione del 2026 sia varia.

Gli appassionati possono confrontare le edizioni di Resident Evil Requiem su Amazon.it, verificando lingua e piattaforma.

Phantom Blade Zero: l’action che punta sul combattimento

Phantom Blade Zero è uno dei candidati che si distinguono maggiormente per il sistema di combattimento e la direzione artistica.

Il progetto di S-GAME combina azione, arti marziali e atmosfere fantasy orientali, proponendo un’esperienza diversa rispetto ai grandi mondi aperti occidentali.

La sua presenza tra i candidati al premio principale dimostra che gli action game più concentrati sul combattimento possono trovare spazio accanto a produzioni molto più ampie.

Se volete conoscere le edizioni disponibili, potete cercare Phantom Blade Zero su Amazon.it, controllando l’effettiva disponibilità del prodotto scelto.

007 First Light: una nuova interpretazione videoludica di James Bond

Tra i sei candidati compare anche 007 First Light, sviluppato da IO Interactive.

Il gioco presenta una nuova interpretazione del giovane James Bond, costruita attorno alle origini dell’agente segreto e a un’avventura che combina infiltrazione, azione e narrazione cinematografica.

La candidatura al Game of the Year rappresenta un risultato importante per un progetto che riporta uno dei personaggi più riconoscibili del cinema al centro di una grande produzione videoludica.

Il gioco compare anche fra i candidati per narrazione e interpretazione, con Patrick Gibson nominato nella categoria Best Performance.

Per approfondire il prodotto potete cercare 007 First Light su Amazon.it, controllando le versioni disponibili.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time: un grande classico torna protagonista

La sesta candidatura riguarda uno dei nomi più importanti nella storia dei videogiochi: The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Non si tratta di premiare semplicemente il gioco originale pubblicato nel 1998. Nintendo ha riportato l’avventura di Link su Nintendo Switch 2 attraverso una nuova versione, parte delle iniziative dedicate al quarantesimo anniversario di The Legend of Zelda.

La candidatura è interessante anche per il confronto tra titoli completamente nuovi e nuove interpretazioni di opere storiche.

Il regolamento dei The Game Awards permette infatti a remake e remaster di concorrere nelle categorie generali quando la giuria ritiene significativo il lavoro creativo e tecnico svolto.

Chi desidera riscoprire Hyrule può cercare Ocarina of Time per Nintendo Switch 2 su Amazon.it, verificando la versione esatta prima di acquistare.

Le altre categorie dei The Game Awards 2026 da seguire

Oltre al Game of the Year, la manifestazione premia diversi aspetti dello sviluppo videoludico. Alcuni riconoscimenti sono particolarmente interessanti anche per chi segue anime, manga, fumetti e franchise cinematografici.

Miglior gioco di ruolo: Final Fantasy, Fire Emblem e Monster Hunter

Fra i candidati al Best Role Playing figurano Final Fantasy Resonance, Fire Emblem: Fortune’s Weave, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, Trails in the Sky 2nd Chapter e The Blood of Dawnwalker.

La categoria mette a confronto interpretazioni differenti del gioco di ruolo, dalle grandi serie giapponesi alle produzioni occidentali.

Per il pubblico di MangaForever è una delle selezioni più interessanti: diversi franchise hanno legami profondi con l’estetica degli anime, la narrativa fantasy e il character design giapponese.

Miglior picchiaduro: Marvel e My Hero Academia tra i candidati

La categoria Best Fighting presenta una selezione che comprende 2XKO, Avatar Legends: The Fighting Game, Invincible VS, Marvel Tokon: Fighting Souls e My Hero Academia: All’s Justice.

È un gruppo particolarmente vicino alla cultura pop, perché riunisce personaggi provenienti da fumetti occidentali, animazione e manga.

Per chi vuole capire come i picchiaduro si siano evoluti dagli arcade alle produzioni moderne, MangaForever ha già pubblicato una guida alla saga di Street Fighter, utile anche per confrontare generazioni differenti del genere.

Miglior gioco indipendente: le alternative ai grandi blockbuster

Non mancano i progetti indipendenti. Nella categoria Best Independent Game sono candidati Big Walk, Cairn, Denshattack!, Mewgenics e Mina the Hollower.

È una selezione importante perché permette di osservare giochi nati con idee, strutture produttive e stili artistici differenti da quelli dei grandi editori.

Il gioco più atteso: attenzione anche alle uscite future

Il premio Most Anticipated Game riguarda titoli annunciati che il pubblico attende nei prossimi anni.

Fra i candidati del 2026 figurano Fable, Final Fantasy VII Revelation, God of War Laufey, Resident Evil Veronica e The Witcher IV.

La loro presenza nella lista non significa che ciascuno avrà un nuovo trailer durante la cerimonia. Le candidature e gli annunci di gameplay sono due cose differenti, e non devono essere confusi.

Cyberpunk, Fallout e Super Mario: i candidati al miglior adattamento

Una delle categorie più interessanti per i lettori di MangaForever è senza dubbio Best Adaptation, dedicata alle opere che trasferiscono l’universo di un videogioco in altri media.

I cinque candidati ufficiali sono:

Best Adaptation 2026 Cyberpunk: Edgerunners 2 – Studio Trigger, CD Projekt RED e Netflix.

– Studio Trigger, CD Projekt RED e Netflix. Fallout – Stagione 2 – Kilter Films, Bethesda e Amazon MGM Studios.

– Kilter Films, Bethesda e Amazon MGM Studios. Mortal Kombat II – New Line Cinema, Atomic Monster e Warner Bros. Pictures.

– New Line Cinema, Atomic Monster e Warner Bros. Pictures. Resident Evil – Constantin, PlayStation Productions e Columbia Pictures.

– Constantin, PlayStation Productions e Columbia Pictures. The Super Mario Galaxy Movie – Illumination, Nintendo e Universal Pictures.

È una selezione che mostra quanto il rapporto tra videogiochi e altri media sia diventato importante.

Cyberpunk: Edgerunners 2 rappresenta il legame con l’animazione giapponese e il lavoro di Studio Trigger. Fallout dimostra invece come un universo videoludico possa essere trasformato in una serie televisiva capace di sviluppare storie proprie.

The Super Mario Galaxy Movie e Mortal Kombat II puntano sul linguaggio cinematografico, mentre Resident Evil continua il confronto tra l’esperienza horror interattiva e quella vissuta sul grande schermo.

Non è quindi soltanto un premio accessorio: è una categoria che racconta la crescente vicinanza tra videogiochi, cinema, animazione e serialità televisiva.

Quali nuovi videogiochi saranno annunciati ai The Game Awards 2026?

Per molti spettatori, la premiazione è soltanto una parte dello spettacolo. I The Game Awards sono diventati un appuntamento importante anche per la presentazione di trailer, anteprime e progetti videoludici.

L’organizzazione ha confermato che la cerimonia comprenderà world premiere, annunci e momenti musicali, oltre alla consegna dei premi.

Questo non autorizza però a considerare confermata la presenza di un titolo specifico soltanto perché il franchise è famoso o il gioco è molto atteso.

Le candidature di The Witcher IV, Fable e Final Fantasy VII Revelation nella categoria Most Anticipated Game, per esempio, non garantiscono automaticamente che questi progetti riceveranno nuove presentazioni sul palco.

Lo stesso vale per eventuali sorprese legate a Nintendo, Rockstar, Sony o Microsoft. Fino a una comunicazione ufficiale, è meglio distinguere le aspettative degli appassionati dagli annunci effettivamente programmati.

Chi seguirà la diretta potrà comunque aspettarsi un’alternanza tra premiazioni, trailer e interventi degli sviluppatori, secondo il formato annunciato dagli organizzatori.

The Game Awards 2026: data, orario italiano e dove vedere la diretta

La cerimonia si terrà a Los Angeles giovedì 10 dicembre 2026, ma per il pubblico italiano bisogna considerare il fuso orario.

Quando iniziano i The Game Awards in Italia? Los Angeles: giovedì 10 dicembre, ore 16:30.

giovedì 10 dicembre, ore 16:30. New York: giovedì 10 dicembre, ore 19:30.

giovedì 10 dicembre, ore 19:30. Italia: venerdì 11 dicembre, ore 01:30.

venerdì 11 dicembre, ore 01:30. Svizzera: venerdì 11 dicembre, ore 01:30. Gli orari si riferiscono all’inizio dell’Opening Act annunciato dagli organizzatori.

Dove guardare gratis i The Game Awards 2026?

La diretta sarà disponibile gratuitamente attraverso i canali ufficiali dell’evento, senza necessità di acquistare un biglietto digitale.

I riferimenti principali sono:

Tra le novità del 2026 c’è anche la distribuzione della diretta su Disney+, annunciata ufficialmente dalla piattaforma. La disponibilità dipende però dai mercati selezionati, quindi per il pubblico italiano la scelta più immediata resta seguire i canali gratuiti ufficiali.

La cerimonia sarà trasmessa anche su altre piattaforme digitali, con la possibilità di seguire creator e canali autorizzati a commentare l’evento in contemporanea.

Per chi non vuole restare sveglio durante la notte, il sito ufficiale e i canali video dell’organizzazione saranno i primi riferimenti da controllare dopo la conclusione della manifestazione.

Come votare ai The Game Awards 2026 e quanto conta il pubblico?

Le candidature sono state selezionate attraverso una giuria internazionale di testate e professionisti del settore videoludico.

Il pubblico può partecipare alla fase successiva, votando i propri giochi preferiti sul sito della manifestazione.

Per farlo è sufficiente accedere alla pagina ufficiale delle nomination, effettuare l’accesso richiesto e selezionare le preferenze nelle categorie disponibili.

Le votazioni chiudono il 9 dicembre alle ore 18:00 di Los Angeles, corrispondenti alle 03:00 del 10 dicembre in Italia.

Il voto dei fan decide il Game of the Year?

Non completamente. Per la maggior parte dei riconoscimenti, il regolamento prevede un sistema misto:

Come viene determinato il vincitore? 90%: voto della giuria.

voto della giuria. 10%: voto del pubblico.

Questo significa che il numero di fan di un franchise non determina da solo il risultato. Un gioco molto popolare può raccogliere numerosi voti online, ma il premio viene assegnato attraverso la combinazione dei due contributi.

Fa eccezione la categoria Players’ Voice, pensata specificamente per il coinvolgimento della community e regolata attraverso un percorso di votazione distinto.

Il regolamento stabilisce inoltre che i giochi pubblicati entro il 20 novembre 2026 possano essere considerati per le categorie ordinarie, mentre per Players’ Voice la finestra di idoneità arriva al 30 novembre.

The Game Awards 2026: domande frequenti

Quando si svolgono i The Game Awards 2026?

Giovedì 10 dicembre 2026 a Los Angeles. In Italia la diretta inizierà alle 01:30 di venerdì 11 dicembre.

Quali sono i candidati al Game of the Year?

007 First Light, CONTROL Resonant, Grand Theft Auto VI, Phantom Blade Zero, Resident Evil Requiem e The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Qual è il gioco con più nomination?

Grand Theft Auto VI guida le candidature con otto nomination.

Si possono vedere gratuitamente i The Game Awards?

Sì. L’evento sarà trasmesso gratuitamente sui canali ufficiali YouTube e Twitch.

Fino a quando si può votare?

Le votazioni ordinarie terminano alle 03:00 italiane del 10 dicembre 2026, equivalenti alle 18:00 del 9 dicembre a Los Angeles.

Durante la cerimonia saranno annunciati nuovi videogiochi?

Sì, gli organizzatori hanno confermato world premiere e annunci. La presenza di singoli titoli non deve però essere considerata certa senza una comunicazione specifica.

GTA 6 vincerà sicuramente il premio come gioco dell’anno?

No. Le otto candidature rappresentano un dato significativo, ma il vincitore sarà stabilito attraverso il sistema di votazione previsto dal regolamento e annunciato durante la cerimonia.

The Game Awards 2026: una notte che va oltre il premio al miglior gioco

La sfida per il Game of the Year è soltanto una delle ragioni per seguire la cerimonia di quest’anno.

Da una parte c’è GTA 6, con otto nomination e il ritorno di uno dei franchise più popolari dell’industria. Dall’altra troviamo produzioni come Resident Evil Requiem e CONTROL Resonant, che hanno raccolto numerosi riconoscimenti nelle categorie creative e tecniche.

La presenza di Ocarina of Time mostra inoltre come anche una nuova versione di un grande classico possa entrare nel confronto con i titoli contemporanei.

Per gli appassionati di cultura pop, la categoria Best Adaptation rappresenta un motivo aggiuntivo per seguire la serata: anime, film e serie televisive tratte dai videogiochi sono ormai parte integrante dell’evento.

E poi ci sono gli annunci, i trailer e quelle sorprese che possono cambiare improvvisamente le aspettative sulle uscite degli anni successivi.

L’appuntamento per l’Italia è alle 01:30 di venerdì 11 dicembre 2026. Sarà interessante scoprire non soltanto quale gioco conquisterà il premio principale, ma anche quali nuovi progetti verranno presentati al pubblico.

E voi a chi assegnereste il Game of the Year? Preferireste vedere premiato GTA 6, Resident Evil, CONTROL oppure uno degli altri candidati?

Altri tre videogiochi candidati da scoprire Oltre ai sei finalisti del premio principale, anche le altre categorie comprendono giochi interessanti da recuperare. Pokémon Pokopia: una proposta dedicata a chi ama Pokémon e le esperienze più rilassate, candidata come miglior gioco per famiglie e nella categoria simulazione e strategia. Cerca Pokémon Pokopia su Amazon.it.

una proposta dedicata a chi ama Pokémon e le esperienze più rilassate, candidata come miglior gioco per famiglie e nella categoria simulazione e strategia. Cerca Pokémon Pokopia su Amazon.it. Final Fantasy Resonance: un nuovo capitolo del celebre franchise Square Enix, candidato nella categoria miglior gioco di ruolo. Cerca Final Fantasy Resonance su Amazon.it.

un nuovo capitolo del celebre franchise Square Enix, candidato nella categoria miglior gioco di ruolo. Cerca Final Fantasy Resonance su Amazon.it. LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight: un’avventura ispirata all’universo dell’Uomo Pipistrello, candidata come miglior gioco per famiglie. Cerca LEGO Batman su Amazon.it. I collegamenti aprono ricerche Amazon. Prima dell’acquisto bisogna verificare piattaforma, lingua, formato e disponibilità effettiva.