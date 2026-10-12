Street Fighter: guida completa a videogiochi, fumetti, anime, film e collezionabili

Street Fighter non è soltanto una delle serie di videogiochi di combattimento più famose al mondo: è un universo che dagli arcade degli anni Ottanta è arrivato a console, cinema, anime, fumetti e collezionismo. Ryu, Ken, Chun-Li, Guile, Akuma e M. Bison sono diventati personaggi riconoscibili anche da chi non ha mai affrontato un avversario in una sala giochi.

Conoscere davvero la saga significa però andare oltre l’Hadoken e i tornei. Quali videogiochi di Street Fighter meritano ancora oggi di essere giocati? Quali anime e film vale la pena recuperare? E soprattutto, quali fumetti di Street Fighter sono disponibili in italiano grazie a Tora Edizioni?

Questa guida raccoglie i capitoli più importanti, le storie e i personaggi fondamentali, le edizioni italiane dei comics e i prodotti più interessanti per i collezionisti. Un punto di partenza per i nuovi appassionati e un viaggio nella memoria per chi è cresciuto davanti ai cabinati di Street Fighter II.

Che cos’è Street Fighter e perché ha cambiato i videogiochi

La storia di Street Fighter comincia nel 1987, quando Capcom pubblica il primo capitolo arcade. Il protagonista è Ryu, combattente giapponese che viaggia per affrontare avversari sempre più forti. Accanto a lui compare Ken Masters, destinato a diventare il suo più famoso amico e rivale.

La vera rivoluzione arriva nel 1991 con Street Fighter II: The World Warrior. Il gioco permette di scegliere fra combattenti differenti, ciascuno con mosse, nazionalità, stile e personalità riconoscibili. Gli incontri diventano un fenomeno sociale: nelle sale giochi si formano code, nascono rivalità e i giocatori imparano a conoscere comandi, combo e strategie.

Street Fighter II non ha inventato da solo i picchiaduro, ma ha contribuito in maniera decisiva a definirne il linguaggio moderno: combattimenti competitivi, personaggi con caratteristiche distinte, attacchi speciali e incontri basati sulla capacità di leggere l’avversario.

Negli anni successivi Capcom ha continuato a evolvere la formula con nuove versioni, protagonisti, meccaniche e modalità online. Il risultato è una saga che conserva un forte legame con la propria storia pur riuscendo a parlare anche ai giocatori più giovani.

Quali sono i videogiochi di Street Fighter più importanti?

Non tutti i capitoli della serie hanno avuto lo stesso peso storico. Alcuni hanno trasformato il genere, altri hanno perfezionato le meccaniche competitive o permesso di recuperare personaggi e stili rimasti nel cuore dei fan.

Street Fighter II: il classico da cui partire

Street Fighter II resta il punto di riferimento per comprendere la popolarità del franchise. La scelta dei personaggi, gli scenari internazionali e le mosse speciali hanno reso ogni scontro immediatamente riconoscibile.

Le successive versioni, come Champion Edition, Hyper Fighting e Super Street Fighter II Turbo, hanno ampliato e raffinato la formula. Per molti appassionati rappresentano ancora l’essenza del picchiaduro arcade.

Chi vuole rivivere queste esperienze senza cercare una vecchia console può cercare Street Fighter 30th Anniversary Collection su Amazon.it, controllando piattaforma, regione e contenuto della confezione.

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Per chi preferisce collezionare i giochi storici esistono anche edizioni di Super Street Fighter II Turbo, ma è importante distinguere le copie originali dalle ristampe, dalle versioni importate e dalle riproduzioni non ufficiali.

Street Fighter Alpha: personaggi e nuove storie

La serie Street Fighter Alpha, conosciuta in Giappone come Street Fighter Zero, porta un’estetica più vicina all’animazione e amplia il passato di diversi protagonisti. Sakura, Rose, Guy e altri combattenti contribuiscono a costruire un mondo più ricco rispetto ai tornei dei primi giochi.

La trilogia è particolarmente interessante per chi ama il design anni Novanta e desidera scoprire gli eventi che precedono diversi capitoli principali.

Street Fighter III: Third Strike, il culto dei giocatori esperti

Street Fighter III: 3rd Strike è ricordato soprattutto per la profondità del sistema di combattimento, il parry e un cast che inizialmente si allontanava dai volti più familiari.

Non è necessariamente il capitolo più semplice per cominciare, ma rimane fondamentale per capire perché Street Fighter abbia mantenuto un ruolo così importante nella scena competitiva.

Street Fighter IV e V: la rinascita moderna

Street Fighter IV ha rilanciato il franchise su console moderne, combinando modelli tridimensionali e combattimento su piano bidimensionale. È stato un passaggio cruciale per avvicinare una nuova generazione ai picchiaduro.

Street Fighter V ha invece attraversato una lunga evoluzione fatta di aggiornamenti, nuovi combattenti e modifiche al bilanciamento. Per approfondire come venne accolto inizialmente, su MangaForever è disponibile la nostra recensione originale di Street Fighter V per PC e PS4: rappresenta una fotografia del gioco al lancio, prima dei numerosi aggiornamenti successivi.

Chi cerca la versione fisica può confrontare le edizioni di Street Fighter V: Champion Edition, verificando eventuali contenuti scaricabili e codici inclusi.

Street Fighter 6: da dove cominciare oggi

Street Fighter 6 è una delle scelte più immediate per chi desidera entrare nel franchise attraverso un capitolo moderno. Il gioco unisce tre grandi modalità:

World Tour: un’esperienza per giocatore singolo in cui creare un avatar, esplorare ambienti e apprendere tecniche dai maestri della serie.

un’esperienza per giocatore singolo in cui creare un avatar, esplorare ambienti e apprendere tecniche dai maestri della serie. Fighting Ground: la componente più vicina ai picchiaduro tradizionali, con incontri, allenamento e modalità arcade.

la componente più vicina ai picchiaduro tradizionali, con incontri, allenamento e modalità arcade. Battle Hub: uno spazio sociale online pensato per incontrare e sfidare altri giocatori.

Il sistema di comandi propone anche la modalità Modern, più accessibile rispetto ai controlli classici, senza eliminare la possibilità di giocare con la tradizionale configurazione a sei pulsanti.

Nella nostra copertura del Tokyo Game Show abbiamo raccontato i primi dettagli su World Tour, Battle Hub e le caratteristiche di Street Fighter 6.

Per scegliere la versione giusta puoi cercare Street Fighter 6 per PS5, confrontare le versioni Xbox oppure valutare la Years 1-2 Fighters Edition per Nintendo Switch 2. Controlla sempre quali contenuti sono effettivamente inclusi nell’edizione proposta.

Street Fighter: quale gioco comprare per iniziare?

La scelta dipende soprattutto dall’esperienza che si desidera.

Tipo di giocatore Gioco consigliato Perché sceglierlo Principiante Street Fighter 6 Controlli accessibili, tutorial e modalità moderne Appassionato di retrogaming 30th Anniversary Collection Raccolta di capitoli classici in un’unica edizione Amante degli arcade competitivi Street Fighter III: 3rd Strike Profondità del sistema di combattimento Collezionista PlayStation Street Fighter IV e V Due fasi importanti dell’evoluzione moderna

Un ulteriore consiglio riguarda gli acquisti digitali: prima di scegliere un’edizione speciale verifica sempre quali personaggi aggiuntivi, costumi o contenuti sono inclusi nel prezzo e quali richiedono un acquisto separato.

I personaggi più famosi di Street Fighter: chi sono?

Uno dei segreti del successo di Street Fighter è il suo cast. I combattenti non sono semplici varianti estetiche: ogni personaggio possiede uno stile riconoscibile e una storia che si è sviluppata attraverso giochi, adattamenti e fumetti.

Ryu e Ken: amicizia, rivalità e arti marziali

Ryu è il simbolo della ricerca del perfezionamento personale. Il suo viaggio non ha come obiettivo soltanto vincere, ma comprendere il significato autentico della forza.

Ken Masters, suo amico e rivale, condivide parte dell’addestramento e molte tecniche, pur avendo una personalità differente. Hadoken, Shoryuken e Tatsumaki Senpukyaku sono diventati elementi iconici del linguaggio videoludico.

Chun-Li e Guile: la lotta contro Shadaloo

Chun-Li è una delle figure femminili più importanti della storia dei picchiaduro. La sua vicenda è strettamente collegata alle indagini contro l’organizzazione criminale Shadaloo e alla ricerca della verità sul proprio passato.

Guile porta nella saga un approccio militare e un conflitto personale con M. Bison, oltre a uno stile di combattimento basato su tecniche come Sonic Boom e Flash Kick.

Akuma e Sagat: il lato più duro del combattimento

Akuma, noto anche come Gouki, rappresenta una concezione estrema della potenza marziale e del Satsui no Hado, tema fondamentale per comprendere il percorso di Ryu.

Sagat è un campione di Muay Thai la cui rivalità con Ryu va oltre il semplice desiderio di rivincita. È uno degli avversari più riconoscibili dell’universo di Street Fighter.

Cammy, Juri e M. Bison

Cammy è legata ai segreti di Shadaloo e a un passato che coinvolge la sua identità e il condizionamento subito dall’organizzazione.

Juri rappresenta invece un approccio imprevedibile e aggressivo, mentre M. Bison è uno dei principali antagonisti storici, responsabile di numerosi conflitti personali che attraversano la saga.

Per chi vuole approfondire i personaggi attraverso il collezionismo, su Amazon.it si possono cercare action figure di Ryu, confrontare le figure di Chun-Li e esplorare i modelli dedicati ad Akuma.

Street Fighter a fumetti in italiano: tutte le edizioni Tora Edizioni da conoscere

Per chi ama Street Fighter ma desidera esplorare le storie anche lontano dallo schermo, una delle novità editoriali più interessanti degli ultimi anni è l’arrivo in Italia dei fumetti Street Fighter pubblicati da Tora Edizioni.

Si tratta di edizioni italiane di opere realizzate da UDON Entertainment su licenza Capcom, con una forte attenzione all’azione, alle rivalità e ai rapporti tra i personaggi.

La proposta comprende la serie Street Fighter Classic, volumi dedicati alle origini di singoli combattenti e storie incentrate su protagonisti come Chun-Li. Per orientarsi fra le varie uscite è utile consultare anche il catalogo Street Fighter di Tora Edizioni.

Street Fighter Classic Vol. 1 – Ansatsuken

Il primo volume rappresenta il punto d’ingresso più naturale alla linea a fumetti. Ansatsuken raccoglie gli originali Street Fighter #0-5 e segue Ryu e Ken nella ricerca dell’assassino del loro maestro, mentre Chun-Li e Guile indagano su M. Bison.

L’edizione Tora Edizioni è cartonata, a colori e in formato 20 × 30 cm, con 152 pagine. Accanto alla copertina regolare esistono anche versioni variant.

Per verificare le inserzioni puoi cercare Street Fighter Classic Vol. 1 – Ansatsuken su Amazon.it.

Street Fighter Classic Vol. 2 – Shoryuken

Shoryuken prosegue la storia raccogliendo gli originali Street Fighter #6-10. Ryu e Sakura affrontano nuove sfide durante il loro viaggio, mentre Chun-Li e Fei Long si ritrovano coinvolti nei piani della Shadaloo a Hong Kong.

Il volume mantiene il formato cartonato da 152 pagine a colori. È la scelta più logica dopo il primo libro, soprattutto se si desidera seguire la vicenda principale senza interruzioni.

È possibile confrontare le edizioni di Street Fighter Classic Vol. 2 – Shoryuken.

Street Fighter Classic Vol. 3 – Tatsumaki Senpukyaku

Nel terzo volume la narrazione dedica maggiore attenzione a Cammy e alla Delta Red, oltre ai membri della Shadaloo come Vega e Balrog.

Il libro raccoglie Street Fighter #11-14 e Street Fighter II #0-1, accompagnati da contenuti aggiuntivi e illustrazioni. Anche questo volume è un cartonato da 152 pagine a colori.

Chi vuole completare la prima parte della collezione può cercare Street Fighter Classic Vol. 3 – Tatsumaki Senpukyaku.

Street Fighter Classic Vol. 4 – Shinku Hadoken

Shinku Hadoken continua il ciclo principale con gli originali Street Fighter II #2-6. La storia approfondisce il rapporto fra Ryu, Sagat e Dhalsim, mentre emergono ulteriori retroscena su Bison, Cammy e Rose.

Tora Edizioni ne ha annunciato un’edizione cartonata da 152 pagine a colori, con copertina regolare e variant. Al momento della redazione di questa guida, l’uscita è programmata per il 31 ottobre 2026.

Puoi controllare se Street Fighter Classic Vol. 4 è comparso su Amazon.it oppure consultare la scheda ufficiale Tora Edizioni per gli aggiornamenti editoriali.

Street Fighter Origins – Akuma

Per chi è affascinato dai personaggi più oscuri della saga, Origins: Akuma è una delle letture più interessanti.

La storia esplora il passato del combattente e il percorso che lo ha condotto verso il Satsui no Hado. È un volume adatto anche a chi preferisce una vicenda focalizzata su un personaggio, invece di iniziare dalla serie principale.

L’edizione italiana presenta 128 pagine a colori, formato 20 × 30 cm e copertina rigida. Tra le variant figura anche una copertina realizzata da Paolo Barbieri.

Puoi cercare Street Fighter Origins – Akuma o confrontare le variant dedicate ad Akuma.

Street Fighter Legends – Chun-Li

Legends: Chun-Li approfondisce gli anni precedenti all’affermazione della combattente come agente dell’Interpol, raccontando le indagini e i primi scontri con Shadaloo.

La storia permette di conoscere meglio anche Po-Lin e Dorai, sviluppando il contesto familiare e investigativo che caratterizza il personaggio.

La pubblicazione italiana è un cartonato di 120 pagine a colori. Le copertine alternative, comprese quelle di artisti noti, rendono il volume interessante anche per chi colleziona illustrazioni e variant.

È possibile cercare Street Fighter Legends – Chun-Li e verificare le versioni variant, comprese quelle di Mirka Andolfo.

Street Fighter Origins – Sagat

Anche Sagat riceve un volume della linea Origins, dedicato alla sua storia precedente alla fama mondiale e al ruolo ricoperto nei conflitti di Street Fighter.

Il fumetto approfondisce il rapporto con la Thailandia, la disciplina marziale e le figure che ne hanno segnato la formazione. L’edizione italiana è annunciata in formato cartonato, 120 pagine a colori.

Alla data di questo aggiornamento l’uscita è prevista per il 31 ottobre 2026. Chi desidera seguirne la pubblicazione può cercare Street Fighter Origins – Sagat su Amazon.it e consultare la scheda ufficiale dell’editore.

Quali fumetti Street Fighter Tora Edizioni comprare per iniziare?

La risposta dipende dall’interesse del lettore.

Se cerchi… Il volume da scegliere Motivo La storia principale Street Fighter Classic Vol. 1 – Ansatsuken Introduce protagonisti e conflitti fondamentali Un percorso in più volumi Street Fighter Classic Vol. 1-4 Permette di seguire l’evoluzione della vicenda Una storia di Akuma Street Fighter Origins – Akuma Approfondisce le origini del personaggio Una storia di Chun-Li Street Fighter Legends – Chun-Li Racconta il passato dell’agente Un approfondimento su Sagat Street Fighter Origins – Sagat Esplora il percorso del campione di Muay Thai

Consiglio per i collezionisti: una regular cover e una variant dello stesso titolo non corrispondono necessariamente a contenuti differenti. Prima dell’acquisto confronta ISBN, numerazione, copertina, eventuali extra e tiratura dichiarata dall’editore.

Su Amazon.it puoi anche confrontare in un’unica ricerca i fumetti Street Fighter di Tora Edizioni. Per edizioni esclusive e informazioni sulla pubblicazione rimane utile il sito ufficiale dell’editore.

Street Fighter negli anime: quali film e serie animati vedere?

Il legame fra Street Fighter e l’animazione giapponese è particolarmente forte. Nel corso degli anni sono stati realizzati film e serie che hanno contribuito a espandere l’immaginario della saga, spesso reinterpretando personaggi e relazioni.

Street Fighter II: The Animated Movie

Il lungometraggio animato del 1994, diretto da Gisaburo Sugii, è una delle opere più importanti per gli appassionati della serie. I combattimenti, la colonna sonora e il confronto fra Ryu, Ken, Chun-Li e gli avversari di Shadaloo ne hanno fatto un riferimento per molti fan.

Chi ama l’estetica anime degli anni Novanta dovrebbe considerarlo una tappa fondamentale, anche se non rappresenta una trasposizione perfettamente fedele della cronologia videoludica.

Per recuperarlo in formato fisico puoi cercare Street Fighter II: The Animated Movie in DVD o Blu-ray, verificando audio, sottotitoli e provenienza dell’edizione.

Street Fighter II V

La serie televisiva animata Street Fighter II V segue Ryu e Ken in un viaggio attraverso il mondo, presentando una storia più articolata e differente da quella dei videogiochi.

È un’opera particolarmente rappresentativa dell’animazione giapponese degli anni Novanta e continua a essere ricordata da chi l’ha seguita in televisione.

Su MangaForever le abbiamo dedicate spazio nel nostro approfondimento sui cinque migliori anime tratti da videogiochi picchiaduro.

Gli appassionati possono cercare le edizioni DVD di Street Fighter II V, prestando attenzione alle possibili versioni importate.

Street Fighter Alpha e gli altri adattamenti animati

Anche la linea Street Fighter Alpha ha ispirato produzioni animate, con particolare attenzione a Ryu e agli aspetti più oscuri della sua ricerca della forza.

Fra i titoli da conoscere figurano Street Fighter Alpha: The Animation e Street Fighter Alpha: Generations. Non sono obbligatori per comprendere i videogiochi, ma possono interessare chi vuole esplorare interpretazioni differenti dei personaggi.

Puoi confrontare le edizioni home video degli anime Street Fighter Alpha.

I film live action di Street Fighter: dal cult degli anni Novanta al nuovo adattamento

Il passaggio dal videogioco al cinema non è stato sempre semplice. Street Fighter è una saga con molti personaggi, rivalità e stili differenti, elementi difficili da concentrare in un unico film.

Street Fighter – Sfida finale (1994)

Il film del 1994 con Jean-Claude Van Damme nei panni di Guile e Raul Julia in quelli di M. Bison è probabilmente l’adattamento live action più conosciuto.

Si prende numerose libertà rispetto ai videogiochi, privilegiando una storia d’azione corale e un tono spesso sopra le righe. Non è considerato una trasposizione fedele della saga, ma il suo valore nostalgico lo ha trasformato in un cult per una parte del pubblico.

Per gli appassionati di cinema anni Novanta rimane un pezzo di storia del franchise. È possibile cercare il film Street Fighter del 1994 in DVD o Blu-ray.

Street Fighter: La leggenda di Chun-Li (2009)

Il film del 2009 tenta un approccio più concentrato sulla storia di Chun-Li, pur modificando diversi aspetti dell’universo originale. È interessante soprattutto come esempio dei differenti tentativi cinematografici di adattare il materiale Capcom.

Chi vuole completare una collezione cinematografica dedicata al franchise può cercare La leggenda di Chun-Li in home video.

Il nuovo film Street Fighter del 2026

La saga torna al cinema con un nuovo adattamento diretto da Kitao Sakurai. Secondo le informazioni ufficiali diffuse da Paramount e Legendary, il film è ambientato nel 1993 e coinvolge Ryu, Ken e Chun-Li in un nuovo torneo World Warrior.

Il cast annunciato comprende Andrew Koji come Ryu, Noah Centineo come Ken e Callina Liang come Chun-Li. L’uscita nelle sale italiane sarà il 15 ottobre 2026.

L’interesse del progetto consiste soprattutto nella possibilità di portare sul grande schermo l’estetica e i personaggi del franchise per una nuova generazione. Il film rappresenta però un adattamento autonomo: non occorre conoscere la trama di tutti i videogiochi per seguirlo.

Per trailer, cast e aggiornamenti puoi consultare la pagina ufficiale Paramount dedicata al film Street Fighter.

Street Fighter e i crossover: da X-Men vs. Street Fighter a Marvel vs. Capcom

Un capitolo spesso trascurato della storia di Street Fighter riguarda i crossover con altri universi.

X-Men vs. Street Fighter ha contribuito a rendere celebre l’incontro fra i combattenti Capcom e i supereroi Marvel. Negli anni sono arrivati anche Marvel Super Heroes vs. Street Fighter e numerosi episodi della serie Marvel vs. Capcom.

Questi giochi puntano su combattimenti più spettacolari, squadre di personaggi e mosse combinate. Si discostano dalla struttura dei capitoli principali, ma rappresentano una parte importante dell’eredità arcade degli anni Novanta.

MangaForever ha raccontato anche il ritorno di questi crossover nella nostra guida alla Marvel vs. Capcom Fighting Collection e al fumetto speciale da collezione.

Chi desidera recuperarli può cercare Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics per le piattaforme compatibili.

L’influenza di Street Fighter si è estesa anche agli anime contemporanei. Un esempio è la collaborazione con Spy x Family, che su MangaForever abbiamo approfondito raccontando l’incontro fra Yor e Chun-Li all’interno di Street Fighter 6.

Le migliori action figure e i collezionabili di Street Fighter

Il merchandising di Street Fighter comprende figure articolate, statue, oggetti decorativi, artbook, controller e accessori ispirati agli arcade.

La scelta migliore dipende dal tipo di collezione: chi desidera ricreare le pose dei personaggi può preferire le action figure snodate, mentre chi punta soprattutto all’esposizione potrebbe orientarsi verso statue e figure statiche.

Action figure Jada Toys e altre linee

Fra le linee da conoscere figurano le Street Fighter di Jada Toys, che propongono combattenti articolati e accessori per ricreare alcune mosse iconiche.

Prima di acquistare è utile verificare scala, numero di accessori, articolazioni, dimensioni e affidabilità del venditore.

Puoi confrontare le action figure Street Fighter di Jada Toys, esplorare i modelli Storm Collectibles e cercare le figure S.H.Figuarts dedicate a Street Fighter.

Artbook, illustrazioni e oggetti per appassionati

L’estetica del franchise, dalle illustrazioni arcade ai personaggi più recenti, rende particolarmente interessanti i libri d’arte e le raccolte di disegni ufficiali.

Chi colleziona opere legate alla storia dei videogiochi può cercare artbook Street Fighter e pubblicazioni UDON, mentre chi preferisce gli oggetti decorativi può confrontare poster a tema Street Fighter.

Anche gli accessori per giocare possono diventare parte della collezione. Per esempio, puoi cercare arcade stick compatibili con Street Fighter 6, verificando sempre compatibilità reale, piattaforma e presenza di eventuali adattatori.

Come iniziare una collezione Street Fighter senza spendere inutilmente

La varietà di videogiochi, fumetti e figure può rendere difficile scegliere da dove cominciare. Il consiglio è costruire una collezione coerente invece di acquistare immediatamente qualsiasi prodotto disponibile.

Se ami giocare: parti da Street Fighter 6 o da una raccolta dei capitoli classici.

parti da Street Fighter 6 o da una raccolta dei capitoli classici. Se ami i fumetti: inizia da Street Fighter Classic Vol. 1 di Tora Edizioni e prosegui con gli altri volumi principali.

inizia da Street Fighter Classic Vol. 1 di Tora Edizioni e prosegui con gli altri volumi principali. Se hai un personaggio preferito: scegli un volume Origins o Legends e una figura a esso dedicata.

scegli un volume Origins o Legends e una figura a esso dedicata. Se sei nostalgico degli anni Novanta: considera Street Fighter II, The Animated Movie e un’edizione fisica del film con Van Damme.

considera Street Fighter II, The Animated Movie e un’edizione fisica del film con Van Damme. Se cerchi una collezione premium: valuta variant, artbook e figure di fascia superiore, controllando autenticità e completezza.

Nelle inserzioni online è importante verificare che i prodotti siano originali, soprattutto nel caso di figure e videogiochi retro. Per i fumetti italiani, controlla l’editore e la corrispondenza fra titolo, volume e copertina; per gli home video verifica tracce audio e sottotitoli.

Domande frequenti su Street Fighter

Qual è il primo Street Fighter da giocare?

Se vuoi conoscere le origini del fenomeno, Street Fighter II è la scelta storicamente più significativa. Se invece cerchi un gioco moderno e più accessibile, Street Fighter 6 è un ottimo punto di partenza.

Quali fumetti Street Fighter sono disponibili in italiano?

Tora Edizioni pubblica opere UDON su licenza Capcom, fra cui Street Fighter Classic, Origins: Akuma e Legends: Chun-Li. La collana si amplia con nuovi volumi e varianti: è quindi utile verificare periodicamente il catalogo dell’editore.

Devo leggere Street Fighter Classic in ordine?

È consigliabile iniziare dal volume 1 e procedere seguendo la numerazione. Le storie dedicate alle origini di singoli personaggi possono invece essere recuperate separatamente, secondo i propri interessi.

Street Fighter ha una serie anime?

Sì. Tra gli adattamenti animati più conosciuti figurano Street Fighter II: The Animated Movie, Street Fighter II V e le produzioni legate a Street Fighter Alpha.

Il film Street Fighter del 1994 è fedele al videogioco?

Il film utilizza personaggi e riferimenti della saga, ma introduce numerose modifiche alla loro caratterizzazione e alla storia. È interessante soprattutto come prodotto cinematografico e cult degli anni Novanta.

Street Fighter 6 è adatto ai principianti?

Sì. Le modalità per giocatore singolo, l’allenamento e i comandi Modern possono facilitare l’ingresso nella serie. Rimane comunque un picchiaduro con una notevole profondità competitiva.

Le variant dei fumetti Tora Edizioni hanno storie differenti?

Generalmente le variant sono edizioni con copertine differenti dello stesso fumetto. Prima dell’acquisto è opportuno verificare nella scheda ufficiale la presenza di eventuali contenuti speciali, firme, numerazioni o altre caratteristiche esclusive.

Conclusione: Street Fighter è molto più di un videogioco

Dagli arcade del 1987 ai moderni tornei online, Street Fighter ha costruito una storia che attraversa diverse generazioni. La sua forza non risiede soltanto nelle mosse speciali o nei combattimenti spettacolari, ma anche in un gruppo di personaggi che continua a vivere attraverso videogiochi, fumetti, anime e cinema.

Oggi si può conoscere la saga giocando a Street Fighter 6, recuperando i classici, guardando gli adattamenti animati oppure leggendo i fumetti italiani Street Fighter di Tora Edizioni, che permettono di approfondire il passato e le rivalità dei World Warriors.

Il nuovo film rappresenta un’ulteriore occasione per scoprire o riscoprire questo universo. Ma il vero motivo per cui Street Fighter continua a essere importante è lo stesso da decenni: ogni combattimento racconta qualcosa dei suoi protagonisti, e c’è sempre una nuova sfida da affrontare.