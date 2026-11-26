One Piece: la cover del volume 116 anticipa il confronto finale?

Mentre l’anime di One Piece è in pausa fino al 2027, seguendo il modello distributivo introdotto quest’anno, il manga continua a sorprendere. La battaglia che sta distruggendo Elbaf è arrivata ad un’altra fase cruciale. E la vera minaccia verrà presentata nel volume 116, di cui è stata svelata l’incredibile cover in anteprima dedicata al confronto tra due figure che hanno già segnato la storia.

Attenzione, seguono spoiler sui capitoli più recenti di One Piece e la battaglia di Elbaf

Il caos di Elbaf

Dopo l’arrivo dei Cavalieri Divini e la minaccia ai bambini di Elbaf, che ha richiesto anche l’intervento di un pirata leggendario come Scopper Gaban, la situazione è degenerata. Killingham, Gunko, Sommers e in parte Shamrock non sono risultati la minaccia peggiore. È intervenuto Nerona Im in persona. Svelando finalmente il suo design così tanto immaginato dai lettori nel corso degli ultimi anni.

Im si è rivelato un combattente straordinario. È dotato di immortalità, e anche di diverse forme derivanti da un frutto del diavolo non ancora ben specificato. Ed è riuscito, invocando le armi dei fondatori del Governo Mondiale, a mettere in difficoltà Luffy, Hajrudin, Gaban e Loki. Il principe maledetto di Elbaf ha mostrato la sua forma draconica (legata al frutto mitologico di Nidhogg). E nonostante questo Im continua ad essere superiore.

La svolta di Luffy

Ma negli ultimi capitoli Luffy ha sorpreso tutti mostrando una nuova forma, fuori dal suo controllo. Con questa è riuscito ad annichilire la dea della pioggia Zaza, evocata da Killingham, donando un grande vantaggio ai protagonisti. E mentre la battaglia avanza, verso un capitolo che sarà ricco di novità e importanti rivelazioni sul Secolo Vuoto, i canali social ufficiali della serie hanno presentato la cover definitiva del volume 116.

La cover del volume 116 anticipa il grande duello?

Come potete vedere l’illustrazione è divisa perfettamente a metà: a sinistra si trova Im, mentre sulla destra vediamo Luffy Gear Fifth. È la prima volta che vediamo l’oscuro sovrano col suo vero design, non nascosto da una silhouette nera, su una copertina del manga. A stupire è anche la scelta di dividere il titolo: la scritta One è rossa e nera per riprendere i colori del villain e dell’Abisso. Mentre Piece appare di un giallo vivido, quasi oro per rappresentare il sole e Nika.

Un’illustrazione che dice molto sul dove sta andando la serie, e potrebbe aver già anticipato il confronto finale tra i due.