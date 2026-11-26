Dragon Ball Super è bloccato dal finale di Z? Il futuro della serie

Dragon Ball è uno dei franchise più fortunati, e remunerativi al mondo. Da oltre 40 anni l’opera di Akira Toriyama riesce a conquistare nuovi lettori e spettatori. E il remake dell’anime di Dragon Ball Super in corso ne è la riprova. Tuttavia, la collocazione temporale in cui sono ambientati gli eventi di Super non lascia la libertà di esplorare e far evolvere la serie. Questo perché tutto si concluderà con l’addio di Goku visto alla fine di Z.

I limiti di Dragon Ball Super

Il manga originale, infatti, finiva proprio con un salto di dieci anni nel futuro. Una nuova edizione del Torneo Tenkaichi dove Goku decideva di allontanarsi dal campo di battaglia. Rivolgendo un saluto felice ai lettori volava via, al fianco di Ub che sarebbe diventato il suo primo vero allievo. E con quel Goodbye diventato iconico Toriyama chiudeva il capitolo finale di Dragon Ball, consapevole o meno di aver rivoluzionato per sempre gli shonen.

Ma il franchise doveva continuare. E iniziarono i primi progetti sequel, come Dragon Ball GT, che non venne però mai riconosciuto come canonico. Diversi anni dopo, in seguito al clamoroso flop del film live-action Dragon Ball Evolution, ci voleva una rinascita. E arrivò Dragon Ball Z: La Battaglia degli Dèi, un primo passo che avrebbe condotto, nel 2015, all’inizio di una nuova era con Dragon Ball Super.

Super ha sicuramente portato qualche novità interessante, dagli Angeli agli dèi della distruzione, fino alle forme divine dell’Ultra Istinto e dell’Ultra Ego. Ma non è mai stato fatto un passo decisivo verso un vero sequel, senza Goku a ricoprire il ruolo di protagonista. E finché Super non finirà, e la serie tornerà a narrare di quel saluto dieci anni dopo la sconfitta di Majin Bu il franchise sarà sempre limitato.

Dragon Ball Daima poteva innescare un’evoluzione della serie

Per ora il progetto più originale (nonché ultimo al quale Toriyama ha preso parte) è stato Dragon Ball Daima. Nato per celebrare i 40 anni della serie, Daima si è preso qualche libertà in più, esplorando il regno demoniaco e rendendo canonico il Super Saiyan 4. Ma questi dettagli, avvenuti temporalmente prima dell’incontro con Beerus, sono stati ignorati nel remake in corso.

Per questo l’unica via percorribile verso l’innovazione di Dragon Ball sembra quella di aspettare la fine di Super, ricollegarsi alla chiusura di Z e riprendere da lì con nuove avventure e nuovi protagonisti. Fino ad allora il franchise rischia di restare ancorato a quanto stabilito finora.