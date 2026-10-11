Naruto ritorna con un nuovo manga: l’annuncio al New York Comic Con

Naruto Uzumaki sta finalmente per tornare! Negli ultimi anni serie che hanno rappresentato le colonne della rivisita Weekly Shonen Jump di Shueisha, tra cui One Piece, Bleach o One Piece, hanno sempre proposto nuovi progetti agli appassionati. Finalmente si aggiunge anche Naruto, con Masashi Kishimoto che lavorerà a un manga tutto nuovo, come annunciato al New York Comic Con di quest’anno.

Naruto ha dato il via a una nuova ondata di progetti programmati per almeno i prossimi tre anni. Il New York Comic Con ha illustrato nel dettaglio molti dei nuovi progetti in cantiere durante un panel speciale. Nessuno, però. si aspettare un nuovo manga.

Il nuovo progetto manga in questione si intitola “Shadow Rising” e questa nuova serie promette di esplorare un aspetto canonico finora solo accennato. Infatti, mentre Boruto è un sequel ufficiale ambientato più avanti nella linea temporale, questa nuova serie racconterà gli eventi precedenti all’incoronazione ufficiale di Naruto come Settimo Hokage.

Il primo trailer di Naruto Shadow Rising è stato mostrato alla fine del panel al New York Comic Con 2026 ed è anche stato confermato che i fan riceveranno ulteriori informazioni durante il Jump Festa 2027, a dicembre. Sebbene finora siano stati rivelati pochi dettagli concreti, l’entusiasmo è già alle stelle per il vero e proprio ritorno di Kishimoto, un universo che lo vede protagonista da moltissimo tempo.

Kishimoto era già tornato a occuparsi della sua serie qualche tempo fa, realizzando una storia autoconclusiva dedicata a Minato Namikaze in occasione del ventesimo anniversario del franchise, oltre a collaborare su Boruto. Ora è completamente diverso dato che Kishimoto torna a dedicarsi a pieno titolo al franchise e sono tanti gli appassionati di lunga data che non stanno nella pelle di tuffarsi nuovamente in una nuova avventura del ninja biondo.

Questa, però, non è l’unica novità in cantiere per il franchise in quanto è in produzione un nuovo anime revival. Annunciato inizialmente nel 2023 e poi rinviato a data da destinarsi, il progetto è stato confermato sempre durante il panel al New York Comic Con.