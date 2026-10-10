Naruto: il ninja più famoso di sempre è tornato in una nuova edizione a colori – Recensione

A distanza di 5 anni dall’uscita della precedente edizione a colori in collaborazione con La Gazzetta dello Sport, Planet Manga è tornata con la Naruto Color New Edition.

Per chi desidera iniziare la collezione, è possibile cercare Naruto Color New Edition su Amazon.it, verificando che i volumi siano quelli della nuova edizione italiana Planet Manga.

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Questa nuova versione è arrivata ufficialmente il 9 luglio 2026 ed è una riedizione del celebre manga di Masashi Kishimoto. L’edizione coprirà integralmente tutta la serie con 72 volumi in totale e uscirà con una cadenza settimanale. La prima uscita ha visto il debutto dei primi due volumi singoli al costo di 7,90€, ma in particolare di un bundle che conteneva entrambi i primi due volumi al prezzo di lancio di 10€. L’occasione perfetta per iniziare la collezione e l’idea da parte della casa editrice di incentivare i fan della serie e non solo.

Chi cerca i primi numeri può anche controllare su Amazon la disponibilità del bundle Naruto Color New Edition 1-2, prestando attenzione all’edizione indicata nella scheda del prodotto.

Le differenze sostanziali tra le due edizioni stanno nei colori del dorso e della copertina e nella presenza o meno delle alette. Mentre nell’edizione della Gazzetta dello Sport ogni volume aveva un colore diverso, in questa nuova veste troveremo un solo colore, nonché il colore simbolo del manga, cioè l’arancione. Quindi non si avrà più quell’effetto arcobaleno sullo scaffale della propria libreria, tipico delle collane da edicola. Planet Manga ha deciso per l’appunto di adottare una grafica arancione uniforme per rendere una linea più pulita, omogenea e coordinata. Per quanto riguarda le alette, l’edizione della Gazzetta dello Sport presentava una copertina flessibile con le alette laterali, invece la Naruto Color New Edition si presenta come un classico volume brossurato standard e senza alette.

La storia di Naruto la conosciamo tutti, chi più e chi meno. Questa incredibile opera, ambientata nel mondo ninja, racconta le vicende di Naruto Uzumaki, un bambino di 12 anni vivace, ma tremendamente solo che vive a Konoha, al Villaggio della Foglia. Il suo sogno è diventare Hokage, cioè il capo del villaggio e il ninja più forte in assoluto per ottenere finalmente il rispetto e l’approvazione di tutti gli abitanti del villaggio.

Naruto è cresciuto senza genitori, e costantemente emarginato da tutti per via della creatura che risiede in lui. Infatti dodici anni prima, il precedente Hokage ha sacrificato la propria vita per sigillare lo spirito della Volpe a Nove Code all’interno del corpo di Naruto quando era ancora un neonato. Naruto si iscrive poi all’accademia ninja con l’intendo di realizzare il suo desiderio, e dopo molte fatiche e sfide riesce a diplomarsi ed entra così a far parte del Team 7. Una squadra formata da lui, Sasuke Uchiha e Sakura Haruno guidato dal maestro Kakashi Hatake.

La leggendaria opera di Masashi Kishimoto è un pilastro del genere shonen e uno dei manga più venduti e famosi della storia. Ad oggi conta oltre 250 milioni di copie in circolazione in 46 Paesi. Serializzato dal 1994 al 2014, il manga è stato un pilastro fondamentale della “Generazione dei Big Three” di Weekly Shonen Jump, insieme a One Piece e Bleach. Dall’iconica corsa con le braccia all’indietro, ad un protagonista che non era rappresentato come il classico eroe, alle musiche spettacolari, fino ai coprifronte ninja, tutto ha reso questa storia un fenomeno culturale immediato.

A oltre dieci anni dalla sua conclusione, Naruto resta un grande classico intramontabile, un pilastro e un punto di riferimento del genere. Un’opera a cui si ispirano ancora oggi anche i mangaka delle nuove generazioni. Un’opera che oltre a mostrare un’azione spettacolare, affronta temi complessi e profondi, come il valore dei legami, il ciclo dell’odio e la forza di volontà.