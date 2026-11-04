Naruto, il film live-action: la data ufficiale di inizio riprese

Il film live-action di Naruto, ispirato al manga best-seller di Masashi Kishimoto, compie un importante passo avanti verso la sua realizzazione. Sony Pictures è divenuta compartecipataria del progetto e si occuperò della distribuzione internazionale della pellicola.

È una collaborazione che conferma le ambizioni cinematografiche dell’adattamento ormai atteso da diversi anni.

Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, le riprese del film dovrebbero iniziare nella primavera del 2027. L’accordo prevede che Lionsgate continui a occuparsi dello sviluppo e della produzione, mantenendo i diritti di distruzione sul mercato statunitense, mentre Sony Pictures gestirà la distribuzione internazionale.

Alla regia dell’adattamento cinematografico vi è Destin Daniel Crettor, già noto per Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli e recentemente per Spider-Man: Brand New Day. Il regista statunitense si occuperà anche della sceneggiatura del film di Naruto assieme a Tasha Huo. Al momento non sono noti ulteriori dettagli, tuttavia settimane fa aleggiava un rumor circa l’ingresso di Charles Melton (Riverdale) nel cast di nei panni di Kakashi Hatake.

ll progetto è stato ufficialmente annunciato circa due anni fa. Masashi Kishimoto è coinvolto direttamente e ha in precedenza sottolineato la sua fiducia nel regista. Secondo il mangaka giapponese, l’esperienza del regista nel costruire narrazioni forti con personaggi caratterizzati da dinamiche drammatiche lo rende adatto per portare Naruto sul grande schermo.

Ricordiamo che Naruto sta per prendere una nuova vita attraverso differenti progetti manga, anime e videoludici. Essi confluiscono sotto la denominazione di Project Rasengan e fino al 2029 faranno compagnia gli appassionati che per più di due decenni hanno inseguito le avventure del ninja biondo del Villaggio della Foglia. In questo nostro articolo sono riportate tutte le iniziative.

Naruto è edito in Italia integralmente per Planet Manga: