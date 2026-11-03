Dragon Ball: tre scelte che raccontano chi è diventato Vegeta

Vegeta ha debuttato come antagonista, uno dei più feroci e brutali di tutta la storia di Dragon Ball. Ma come spesso è accaduto nel racconto del maestro Akira Toriyama anche i villain possono tramutarsi in eroi, divenendo persino paladini della Terra e dell’universo 7. Prima con Piccolo e poi proprio con Vegeta, questa tendenza è stata sottolineata attraverso alcuni momenti memorabili, ed eccone tre che hanno definito la crescita del principe dei Saiyan.

⚠️ Attenzione: spoiler Da qui si parla delle scelte di Vegeta nella saga di Majin Bu, nel Torneo del Potere e nell’arco di Granolah del manga di Dragon Ball Super.

Da villain invasore a paladino difensore della Terra

Nella saga di Majin Bu Vegeta ha visto nel potere promesso dal mago Babidy una possibilità per sovrastare il suo eterno rivale: Kakaroth. Per questo si lasciò avvolgere dal male un’altra volta, tornando a impersonare il perfido invasore di diversi anni prima. Ma il suo tempo sulla Terra, la relazione con Bulma, e l’affetto che prova per la famiglia creata, lo spingono a rinunciare a quel potere, e ad abbracciare il suo lato buono. È nel sacrificio che fa come Majin Vegeta per sconfiggere Bu che la sua crescita si manifesta con potenza.

Successivamente deciderà anche di unire le forze con Goku, tramite la fusione Vegeth, per contrastare Bu, rimarcando la sua decisione di fare del bene e proteggere il pianeta che gli ha donato una seconda vita.

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La crescita definitiva in Dragon Ball Super

Un altro esempio della sua evoluzione si ha durante il Torneo del Potere di Dragon Ball Super (dove il vincitore era già previsto dall’inizio). In quell’occasione, di fronte alla prospettiva di veder distrutti tutti gli altri universi, Vegeta promette, quasi a sé stesso, di riportare in vita Cabba e gli altri combattenti dell’Universo 6. Una frase che può sembrare gettata lì, a caso, ma che in realtà sottolinea quanto il principe dei Saiyan sia diventato altruista, e voglia far vivere la razza guerriera anche in altre dimensioni. Probabilmente non ha mai superato il dolore, immenso, provato di fronte alla distruzione del proprio pianeta (con cui condivideva il nome) per mano di Freezer.

Infine, abbiamo il raggiungimento dell’Ultra Ego nelle battute finali della saga di Granolah il Sopravvissuto. Quella forma unica, risultato dei duri allenamenti con Beerus, è il coronamento del nuovo percorso intrapreso dopo aver deciso di differenziarsi da Goku. Per quanto non abbia ancora avuto modo di mostrarla nuovamente in azione, possiamo aspettarci grandi risultati sul campo di battaglia con l’Ultra Ego, magari proprio nella presunta saga dedicata alla lotta a Black Freezer, che appare quasi scontata agli occhi dei lettori.

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in Dragon Ball Super 17 di Star Comics potete leggere il momento in cui l’allenamento con Beerus dà i suoi frutti. È il volume più pertinente se vi interessa l’origine dell’Ultra Ego. Il principe con il marchio sulla fronte: per rappresentare sullo scaffale il primo momento raccontato nell’articolo, confrontate le figure di Majin Vegeta della linea Match Makers. Controllate il contenuto della confezione se le foto mostrano anche l’avversario.

per rappresentare sullo scaffale il primo momento raccontato nell’articolo, confrontate le figure di Majin Vegeta della linea Match Makers. Controllate il contenuto della confezione se le foto mostrano anche l’avversario. Dal disegno in bianco e nero alle illustrazioni a colori: cercate gli artbook di Dragon Ball di Akira Toriyama. Verificate lingua e indice: una raccolta di illustrazioni e una guida ai personaggi sono due letture diverse.