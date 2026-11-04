Bethesda rivela il nome del nuovo capitolo dalla saga The Elder Scrolls

Dopo una lunghissima attesa, durata ormai quasi quindici anni, Bethesda rivela finalmente il nome del nuovo capitolo della saga The Elder Scrolls. Infatti dall’uscita del quinto capitolo, Skyrim, sono passati quasi tre lustri e i fan della saga reclamavano a gran voce un nuovo titolo. In questi anni sono usciti DLC, riedizioni e remaster su numerose piattaforme.

Ma del nuovo titolo della gloriosa saga di The Elder Scrolls, annunciato per la prima volta nel 2018, si era visto pochissimo. Il 3 novembre 2026, invece, Bethesda Softworks ha lanciato un nuovo segnale, forte e chiaro: il titolo del capitolo. Come potrete vedere nel video sottostante.

The Elder Scrolls VI: Sentinel, il nome ufficiale del nuovo capitolo

Insomma, sembra proprio che l’attesa per conoscere il nome sia finita: Bethesda ha svelato il titolo ufficiale del nuovo capitolo della saga, The Elder Scrolls VI: Sentinel. Tutto questo all’interno delle celebrazioni per il quarantesimo anniversario di Bethesda. Questo teaser ufficiale ha confermato i diversi rumor che si rincorrevano nelle scorse settimane. Purtroppo, come avrete visto, dal video non si vede poi molto. Nel filmato viene mostrata un’antica pergamena che emerge dalla sabbia di un deserto, con una musica epica d’accompagnamento.

Per ripercorrere il capitolo precedente, potete leggere anche il nostro approfondimento d’archivio su Skyrim Special Edition. Chi desidera recuperare il gioco può cercare Skyrim Anniversary Edition su Amazon.it, controllando piattaforma, lingua e contenuti dell’edizione proposta.

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Gameplay e data d’uscita: l’attesa continua

In tutto ciò però, va detto che, con i The Game Awards 2026 alle porte, ci si aspetta l’annuncio di qualcosa di ben più sostanzioso. Si tratta però di un’aspettativa, non di una presentazione confermata. Ovviamente non ci si può accontentare di questo breve video di pochi secondi. Inutile dire che si sono susseguite congetture, idee e opinioni al riguardo, soprattutto su cosa potrà essere presentato a questa manifestazione. L’hype per un eventuale primo vero video, con magari un gameplay, è alle stelle!

Per ora non ci resta che aspettare e sperare che qualcosa di interessante e succoso venga fatto vedere. L’attesa è stata davvero molto, troppo lunga e ora i fan della saga reclamano qualcosa di più sostanzioso. L’ideale, per tutti, sarebbe quello di poter avere almeno una data d’uscita orientativa di questo titolo. Ma forse è chiedere davvero molto, troppo, probabilmente.

Tre idee per tornare nel mondo di The Elder Scrolls In attesa di Sentinel, ecco alcune ricerche utili per esplorare la saga anche oltre il videogioco. Prima dell’acquisto verificate lingua, formato e descrizione del prodotto. I libri di Skyrim: le raccolte The Skyrim Library riuniscono testi dell’universo del gioco. Il titolo indicato è quello dell’edizione inglese: controllate la lingua della scheda selezionata.

le raccolte The Skyrim Library riuniscono testi dell’universo del gioco. Il titolo indicato è quello dell’edizione inglese: controllate la lingua della scheda selezionata. Illustrazioni e ambientazioni: cercate artbook di The Elder Scrolls per approfondire l’aspetto visivo della saga, verificando a quale gioco si riferisce ciascun volume.

cercate artbook di The Elder Scrolls per approfondire l’aspetto visivo della saga, verificando a quale gioco si riferisce ciascun volume. Un richiamo a Tamriel sulla scrivania: confrontate i tappetini per mouse a tema Skyrim e The Elder Scrolls, controllando misure, materiali e qualità della stampa.