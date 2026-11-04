Dragon Ball, gli uffici di Akira Toriyama saranno demoliti

In base a quanto emerso da report diffusi online, sarebbero in corso lavori di demolizione presso la casa e gli uffici associati a Bird Studio, dove hanno preso forma tante storie di Akira Toriyama.

Non solo la scomparsa dell’autore rappresenta ancora un percorso di elaborazione per molti appassionati: adesso un avviso affisso sul cantiere nei pressi degli uffici Toriyama lascerebbe pensare che le mura che hanno ospitato il lavoro del maestro giapponese saranno abbattute.

La famiglia di Toriyama non ha diffuso dichiarazioni in merito. I fan e gli addetti ai lavori hanno commentato con sgomento e sorpresa le testimonianze circolate online, che non costituiscono però un annuncio ufficiale sulle ragioni e sulla portata dell’intervento.

Bird Studio: le reazioni di Chikashi Kubota e Kazuhiko Torishima

Due noti addetti ai lavori, Chikashi Kubota e Kazuhiko Torishima, hanno espresso malcontento e forte dispiacere.

Kubota ha ricoperto il ruolo di direttore capo dell’animazione per il film animato Dragon Ball Super: SUPER HERO. Nel suo commento ha espresso delusione, perché sente che sia troppo presto per vedere demolita la casa del maestro Toriyama.

Torishima, invece, è noto per essere stato uno dei più influenti editor del maestro Toriyama e per aver visitato tante volte i suoi uffici. Ecco le sue dichiarazioni, nella traduzione riportata:

Il posto che visitavo almeno una volta al mese… il posto nel quale tanti personaggi e tanti progetti sono nati sta scomparendo. Allora è vero che lui sia andato via.

L’eredità di Akira Toriyama e il futuro di Dragon Ball

Akira Toriyama ci ha lasciati nel marzo 2024 e la sua eredità è più viva che mai. Attualmente la versione manga di Dragon Ball Super è ferma in attesa di ripresa, mentre la serie anime ha ripreso il viaggio con il riadattamento di Dragon Ball Super: Beerus. L’anime vanta animazioni rinnovate rispetto alla prima edizione. In Italia è disponibile su Netflix, Crunchyroll e Disney+, con calendari di pubblicazione che possono differire tra le piattaforme.

Dragon Ball debutta in Giappone il 20 novembre 1984 su Weekly Shonen Jump. La serializzazione si conclude nel 1995 dopo 519 capitoli raccolti in 42 volumi. In Italia il manga è pubblicato da Star Comics. Divenuto uno dei manga più influenti e venduti della storia, Dragon Ball ha contribuito alla diffusione internazionale del fumetto giapponese.

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