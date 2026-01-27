News Anime

Dragon Ball: svelato un nuovo Super Saiyan disegnato da Akira Toriyama

Marco Strignano 27/01/2026

Dragon Ball ha svelato un nuovissimo e inaspettato Super Saiyan, disegnato da Akira Toriyama prima della sua morte avvenuta nel 2024. Il franchise sta ancora celebrando in Giappone il 40° anniversario del debutto del manga sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha, tramite un evento speciale che sta svelando alcuni dei piani futuri del franchise. Tra questi, la presentazione di un nuovissimo progetto che non solo ha sviluppato la sua storia con l’aiuto del compianto Akira Toriyama, ma presenta anche alcuni nuovi personaggi disegnati dal celebre mangaka.

Uno di questi progetti è un nuovissimo videogioco di Bandai Namco Entertainment, in fase di sviluppo, la cui uscita è attualmente prevista per il 2027. Questo nuovo gioco presenterà un nuovo mondo di Dragon Ball e nuovi personaggi disegnati da Toriyama, tra cui la misteriosa stella in grado di trasformarsi in Super Saiyan.

“Age 1000” è attualmente il titolo provvisorio di questo nuovo progetto videoludico di Dragon Ball. Finora si conosce poco su cosa aspettarsi dalla nuova storia influenzata da Toriyama, ma al centro c’è un misterioso personaggio che collabora con la Capsule Corporation. È anche ambientato molti anni nel futuro rispetto alla linea temporale del franchise, quindi è probabile che anche i personaggi principali della serie non siano più in circolazione.

Questo rende questa ambientazione ancora più intrigante, poiché Age 1000 vede il suo personaggio principale lavorare con versioni virtuali dei personaggi più iconici di Dragon Ball, incluso lo stesso Goku. Questo combattente misterioso può anche ricorrere alla trasformazione in Super Saiyan, quindi non resta che scoprire se questo personaggio sia un discendente dei Saiyan provenienti da un lontano futuro o se ci sia qualche altra spiegazione.

Questo è ben lontano dall’essere tutto ciò che Dragon Ball ha in programma per il futuro anche perché ci sarà un remake completo della serie anime, intitolato Dragon Ball Super: Beerus. Si tratterà di una nuova versione dell’anime con nuovi tagli, nuovi effetti visivi, nuove illustrazioni e altro ancora, pensata per migliorare la storia e avvicinarla alla visione originale di Toriyama per l’arco narrativo della Battaglia degli Dei.

Ma la notizia più importante di tutte è il tanto atteso ritorno dell’anime di Super, ora ufficialmente pronto ad adattare l’arco narrativo “Il Prigioniero della Pattuglia Galattica” tratto dal manga. Al momento non sono stati rivelati dettagli sulla nuova era del franchise, ma finalmente Moro, il Mangia pianeti, debutterà nell’anime dopo anni di attesa.

