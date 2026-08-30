Paperino ai Mondiali di Calcio: la magia del pallone secondo Romano Scarpa – Recensione

Con l’esito dei recenti Mondiali di Calcio 2026 e il trionfo della Spagna ancora vivo nei ricordi degli appassionati, la febbre da pallone continua a farsi sentire. Per celebrare questo grande evento sportivo, la collana Topolino Gold Edition di Panini Comics propone nel suo ventiduesimo volume un autentico classico del fumetto italiano: Paperino ai Mondiali di Calcio, capolavoro firmato dal leggendario Romano Scarpa. Si tratta di un’opera che travalica il semplice pretesto calcistico per trasformarsi in un racconto corale travolgente, capace di coniugare umorismo, avventura e quel pizzico di sana nostalgia che da sempre contraddistingue le produzioni della scuola Disney del nostro Paese.

La narrazione prende il via in modo spumeggiante, tracciando un’inedita e stravagante ricostruzione delle origini storiche del gioco del calcio prima di catapultare i lettori nell’atmosfera frenetica di Paperopoli. L’intreccio orchestrato da Scarpa si sviluppa lungo tre differenti sottotrame che si incastrano tra loro con geometrica precisione. Da una parte troviamo Zio Paperone con la sua inseparabile smania di profitto, pronto a fiutare l’ennesimo business miliardario legato ai diritti e al merchandise dei campionati, dall’altra abbiamo un Paperino in costante bilico tra pigrizia, disgrazie quotidiane e improvvisi slanci d’orgoglio agonistico, affiancato dai sempre impeccabili Qui, Quo e Qua. A complicare la vita dei nostri eroi interviene una colorata schiera di comprimari, in un continuo alternarsi di vecchie conoscenze e volti inediti.

Tra le tante figure che popolano la storia, una menzione d’onore spetta indubbiamente a Franz Paperott. Questo memorabile personaggio, rimasto scolpito con forza nel cuore di generazioni di lettori Disney, domina la scena grazie alla sua debordante simpatia e a una caratterizzazione psicologica riuscita fin nei minimi dettagli. Le sue interazioni con i protagonisti generano gag a ripetizione e tempi comici semplicemente perfetti, dimostrando la straordinaria maestria di Scarpa nel plasmare macchiette indimenticabili capaci di reggere il peso di una trama complessa.

Dal punto di vista grafico, il volume edito da Panini Comics offre una panoramica eccellente sul talento del maestro veneziano. Le tavole di Scarpa sono un trionfo di dinamismo e vitalità. Le sequenze ambientate sul campo da gioco trasmettono tutta la concitazione di una vera partita, mentre la mimica facciale dei Paperi restituisce al lettore ogni singola sfumatura emotiva, dalla disperazione comica di Paperino all’avidità calcolatrice dello zio. Il lavoro di restauro e la resa cromatica curati per questa ristampa valorizzano enormemente l’elegante espressività del tratto originale, regalando alla pagina una freschezza visiva che non sente minimamente il peso degli anni.

Oltre all’indiscutibile valore artistico del fumetto, questa edizione Topolino Gold si distingue per un apparato redazionale ricco di spunti interessanti. Gli approfondimenti curati dalla redazione svelano curiosità sulla nascita della storia e sul legame a doppio filo tra fumetto Disney e grande sport. Il volume si legge tutto d’un fiato con piacere e mette d’accordo un po’ tutti: i bambini sono entusiasti per le battute immediate, mentre i collezionisti si godono una ristampa curata nei minimi dettagli, dal grande valore storico.

In conclusione, Paperino ai Mondiali di Calcio si conferma una lettura preziosa per chiunque voglia vivere la passione per la Coppa del Mondo attraverso la lente dell’ironia e del grande fumetto d’autore. Romano Scarpa ha saputo regalare alla letteratura disegnata un’opera senza tempo, dove lo spirito sportivo si trasforma nel pretesto perfetto per inscenare una commedia umana brillante e scoppiettante. Panini Comics firma un volume di assoluto pregio, ideale da sfogliare sotto l’ombrellone per riscoprire il fascino eterno dei Paperi.