Assassination Classroom – L’Ora di Tutti Noi: arriva nei cinema italiani il 14, 15 e 16 settembre

Eagle Pictures e Yamato Video annunciano l’arrivo nei cinema italiani di Assassination Classroom – L’Ora di Tutti Noi. Il film è disponibile per un evento speciale di tre giorni: 14, 15 e 16 settembre 2026.

Il lungometraggio è diretto da Masaki Kitamura e celebra il decimo anniversario dell’anime di Assassination Classroom. La pellicola porta sullo schermo episodi del manga originale mai trasposti in animazione, incentrati su Korosensei alle prese con le vicende degli studenti Sugaya e Kataoka. In scena anche le vacanze invernali di Korosensei, costretto a trascorrere del tempo lontano dalla sua amata classe 3-E. Tra i temi: situazioni comiche, azione e momenti più intimi che richiamano lo spirito della serie originale.

Il doppiaggio italiano è curato dalla direzione di Luca Ghignone, con l’intero cast delle serie animate che riprende il proprio ruolo. A prestare la voce a Korosensei è nuovamente Paolo De Santis, doppiatore noto anche per Kristoff in Frozen, Nandor in What We Do in the Shadows e Stitch nel live action Disney di Lilo & Stitch.

La sinossi del film: Korosensei è un essere capace di muoversi a velocità Mach 20, che dopo aver distrutto gran parte della Luna minaccia la Terra. Divenuto professore della classe 3-E della scuola media Kunugigaoka, ha un compito paradossale: preparare i suoi studenti ad assassinarlo. Il legame tra Korosensei e i ragazzi si approfondisce lezione dopo lezione, missione dopo missione. Nel film il professore torna ad aiutare i suoi allievi, tra dinamiche sentimentali e situazioni esilaranti.

Assassination Classroom nasce dalla matita di Yusei Matsui. Il manga è stato serializzato su Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 2012 al 2016 e pubblicato in Italia da Panini Comics. L’adattamento anime in due stagioni è stato prodotto dallo studio Lerche; entrambe le stagioni sono edite in Italia da Yamato Video e distribuite in home video da Eagle Pictures. La prima stagione è andata in onda nel 2015, la seconda nel 2016.

Infine, segnaliamo che negli ultimi anni il franchise ha registrato diversi ritorni. In precedenza erano stati annunciati altri appuntamenti cinematografici, come documentato nell’articolo dedicato al ritorno al cinema con trailer e visual, e nell’annuncio del film su Assassination Classroom: Minna no Jikan, uscito in Giappone il 20 marzo 2026.