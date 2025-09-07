News Anime

Assassination Classroom: Minna no Jikan – il TRAILER ufficiale

Eleonora Masala 07/09/2025

Segnate la data: il 20 marzo 2026 arriverà Assassination Classroom: Minna no Jikan. Si tratta di un nuovo film dedicato all’opera di Yūsei Matsui, accompagnato da una key visual e da un PV già disponibili online, che hanno subito acceso la curiosità dei fan.

Questa volta non ci troveremo davanti a un semplice riassunto di quello che abbiamo già visto nell’anime. La pellicola raccoglierà infatti episodi mai adattati in precedenza, regalando alla classe 3-E e a Koro-sensei nuove scene da vivere insieme. Un’occasione speciale per scoprire momenti rimasti finora solo nel manga e per rivedere quei personaggi che, anche a distanza di anni, riescono sempre a emozionare.

La notizia ha subito fatto felici i fan della prima ora, che da tempo chiedevano un ritorno del franchise. Assassination Classroom è stato uno di quegli anime che hanno saputo mescolare risate, azione e momenti commoventi senza mai perdere il loro equilibrio. È proprio questo mix che lo ha reso così memorabile, lasciando un ricordo forte a chiunque abbia seguito la classe 3-E nel suo bizzarro, e allo stesso tempo toccante, percorso.

Oltre all’attesa per la trama inedita, c’è tanta curiosità anche sul lato tecnico: chi si occuperà dell’animazione, che stile visivo sarà scelto e se verranno introdotte novità nel doppiaggio o nella colonna sonora. Ogni dettaglio può fare la differenza, soprattutto con una serie così amata.

Con Minna no Jikan, la promessa è chiara: riportare sul grande schermo quella stessa energia, ma con materiale inedito che aggiunge un nuovo tassello all’universo della serie. Per i fan storici sarà un ritorno attesissimo, per chi ancora non conosce bene la storia potrebbe diventare il punto di partenza perfetto.

Ora non resta che aspettare ulteriori aggiornamenti sullo staff e sul cast, ma intanto una cosa è certa: nel 2026 torneremo a sederci in classe con Koro-sensei e i suoi studenti, pronti a ridere, emozionarci e, perché no, lasciarci sorprendere ancora una volta.

