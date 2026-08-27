Fool Night: il trailer e la data di uscita su Netflix del nuovo anime

Il cupo manga sci-fi ideato da Kasumi Yasuda prende finalmente vita sul piccolo schermo con l’atteso adattamento anime di Fool Night. Con il lancio del secondo trailer ufficiale, è arrivata anche la conferma: la serie arriverà in esclusiva streaming su Netflix il 26 novembre 2026. Questo nuovo aggiornamento ha svelato inoltre tre importanti doppiatori che arricchiscono il cast vocale, ovvero Junya Enoki nei panni di Akira Yatsuka, Aya Endo nel ruolo di Saeko Kano e infine Kiyomitsu Mizuuchi a dare voce al personaggio di Jin Hiragishi.

Dietro le quinte troviamo una sinergia decisamente insolita, potente e ambiziosa. Per la realizzazione di questo lavoro, infatti, due studi d’animazione di primissimo piano come SUNRISE e SHAFT hanno scelto di unire le forze. La regia del progetto è finita nelle mani esperte di Atsushi Yukawa, affiancato da Jin Tanaka per la composizione della serie e da Robert Sato al design dei personaggi, con Yota Tsuruoka alla direzione audio e Tatsuya Kato a curare l’intera colonna sonora.

La storia ci catapulta in un domani davvero cupo, schiacciato da un lungo inverno perenne sotto cieli costantemente oscurati. Con la vegetazione naturale ormai quasi del tutto estinta, l’aria respirabile scarseggia ovunque e la società resiste solo grazie alla “Trasfioritura”, un intervento medico estremo che trasforma i malati in fin di vita in veri vegetali capaci di produrre l’ossigeno necessario alla sopravvivenza di tutti.

Il giovane Toshiro Kamiya, schiacciato dai debiti e dalla complessa gestione della madre inferma, decide di arrendersi a questo drammatico destino pur di fuggire da un’esistenza priva di speranze. L’operazione chirurgica cambierà però ogni cosa. Risvegliatosi dopo la procedura, il ragazzo scopre di poter udire distintamente le voci e i pensieri di tutto il mondo vegetale. Da quel momento Toshiro si ritroverà sospeso tra ciò che resta della sua natura umana e questa nuova forma di vita, guidando lo spettatore dentro una trama profonda che mette in discussione il senso stesso della nostra esistenza.