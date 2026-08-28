Maria Holic: annunciato il manga sequel dopo 12 anni dalla conclusione

Maria Holic torna con un manga sequel. Il titolo è Maria Holic: Sono Ato no 12-Kagetsu no Ohanashi (“La storia dei 12 mesi successivi”) e la serializzazione è partita il 27 agosto 2026 sulle pagine di Monthly Comic Alive, rivista di Media Factory (gruppo Square Enix).

L’annuncio è arrivato direttamente dalla mangaka Minari Endo tramite il suo account X (@minakichijapon) il 25 agosto 2026. Il post era accompagnato da una nuova illustrazione che ritrae Mariya Shidou e la cameriera Matsurika nello stile attuale dell’autrice, con una versione chibi di Kanako Miyamae accanto a loro.

La storia del sequel è ambientata un anno dopo la conclusione del manga originale. Endo stessa ha descritto il progetto come una serie di episodi rilassati e leggeri, seguendo il percorso narrativo indicato dal titolo. Il numero di capitoli previsti e la cadenza di pubblicazione non sono stati comunicati al momento dell’annuncio.

Il manga originale Maria Holic è stato pubblicato su Monthly Comic Alive dal giugno 2006 al novembre 2014, per un totale di 14 volumi tankōbon. La serie seguiva Kanako Miyamae, studentessa che si trasferisce in una scuola femminile cattolica con l’obiettivo di trovare la fidanzata ideale. Kanako scopre ben presto che il misterioso e affascinante studente Mariya Shidou è in realtà un ragazzo travestito da ragazza, deciso a mantenere il segreto e a rendere la vita di Kanako un inferno. A complicare ulteriormente la situazione c’è Matsurika, la stoica e sarcastica cameriera di Mariya. Il tono della serie mescola commedia slapstick, riferimenti al genere yuri e situazioni paradossali in ambienti scolastici religiosi.

L’adattamento anime è stato prodotto dallo studio Shaft e diretto da Akiyuki Shinbo, con la supervisione di Yukihiro Miyamoto. La sceneggiatura era di Masahiro Yokotani e le musiche di Tatsuya Nishikawa. L’anime si è suddiviso in due stagioni: la prima è andata in onda da gennaio a marzo 2009 per 12 episodi; la seconda, Maria Holic Alive, è andata in onda da aprile a giugno 2011, sempre per 12 episodi. L’adattamento è rimasto fedele allo stile visivo eccentrico tipico di Shaft, con il suo uso di angolature insolite, testi sovrapposti e monologhi interni di Kanako.

Infine, lo stesso studio Shaft è attualmente al lavoro su altri progetti annunciati di recente. Tra questi figura Fool Night, prima collaborazione in assoluto tra Sunrise e Shaft prevista su Netflix nel 2026. In precedenza lo studio aveva già firmato un film legato alla saga di Madoka Magica.