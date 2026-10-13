FX Fighter Kurumi-chan: il thriller psicologico e drammatico del trading

FX Fighter Kurumi-chan ha debuttato da pochi giorni, precisamente il 1º ottobre, con il suo primo episodio in streaming su Crunchyroll in lingua originale con i sottotitoli in Italiano.

L’adattamento anime è tratto dal manga originale FX Senshi Kurumi-chan, un manga seinen, quindi per un pubblico maturo, con una storia editoriale e un impatto culturale molto particolari. Su MangaForever avevamo già parlato dell’opera nell’articolo dedicato all’annuncio dell’anime, alla locandina e al cast di FX Fighter Kurumi-chan.

La serie è un lavoro nato in origine dallo scrittore Demunyan e pubblicato come webcomic autoprodotto nel 18 ottobre 2016 sul suo sito web personale. Visto il seguito e l’originalità del tema, il progetto viene notato da Kadokawa, nota casa editrice che pubblica libri, riviste e novel ed impegnata anche nella produzione di serie anime, film e videogiochi. A febbraio del 2021 il manga debutta quindi sulla rivista Monthly Comic Flapper di Media Factory. Ad oggi la serie cartacea, arricchita dai disegni di Daisuki Tansan, conta 10 volumi ed è tuttora in corso in Patria. In Italia invece il manga non è stato ancora pubblicato, ma chissà se un possibile successo della serie possa attirare i nostri editori.

L’opera mescola principalmente generi diversi come quello psicologico, drammatico e finanziario, ma uniti all’estetica “Cute Girls Doing Cute Things”. Ciò che rende questa serie unica rispetto ad altre è proprio il fatto di avere sdoganato la figura “delle ragazze carine che fanno cose carine” inserendole in un contesto di stress psicologico e finanziario. L’autore esplora in modo vero e crudo temi come l’avidità, la disperazioni, il gioco d’azzardo, la pressione mentale e lo fa senza filtri. Tematiche legate all’ossessione per il rischio che ritroviamo, in un contesto differente, anche in Kakegurui, il thriller psicologico di cui abbiamo parlato su MangaForever. Studio Passione, lo studio di animazione giapponese dietro l’adattamento anime, sta ricalcando fedelmente questo contrasto.

L’anime segue la storia di Kurumi Fukuga, una studentessa universitaria che ha perso sua madre che si è tolta la vita dopo la perdita di 20 milioni di yen nei mercati valutari. Kurumi, con l’aiuto delle sue amiche appassionate di finanza, decide così di entrare nel mondo del Forex Trading per recuperare i soldi persi. Si ritroverà inevitabilmente ad affrontare il lato più spietato e distruttivo del mercato valutario.

I primi due episodi di FX Fighter Kurumi-Chan ci mostrano la rapida discesa della protagonista nel mondo del trading e gettano le basi del trauma psicologico e finanziario a cui va incontro. Il primo episodio ha saputo sorprendere con i suoi toni drammatici e d’impatto, il realismo tecnico e l’approfondimenti e ha lasciato il pubblico con la voglia di scoprire cosa accadrà a Kurumi proseguendo nella storia.