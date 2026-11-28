M – Il mostro di Düsseldorf diventa un fumetto

Il capolavoro cinematografico di Fritz Lang diventa un graphic novel firmato da Andrea Cavaletto per Edizioni NPE: M – Il mostro di Düsseldorf. Ispirato a un tragico fatto di cronaca della Germania degli anni ’30, il racconto rievoca il terrore per un killer inafferrabile, che spinge persino la criminalità organizzata a mettersi sulle sue tracce. Nasce così un’inquietante caccia all’uomo che sfocia in un processo parallelo nei bassifondi, mettendo a nudo il confine sottile tra giustizia, vendetta e paranoia collettiva.

Cavaletto traduce visivamente questa complessa tensione morale attraverso tavole cupe ed espressioniste, avvalendosi di una tecnica mista che unisce photocomposing, solventi e carboncini per esaltare le ombre dei personaggi e il clima di sospetto. Mantenendo una rigorosa fedeltà alla struttura e alle tematiche del film originale, il volume esalta la capacità dell’autore nel muoversi tra le pieghe del thriller psicologico, restituendo tutta la forza di una storia che ha segnato la settima arte.

Il volume rinnova il legame tra Andrea Cavaletto ed Edizioni NPE nella reinterpretazione dei grandi classici del cinema di genere. Un’opera che trascina il lettore al centro dei meccanismi del sospetto, ricordando come le domande sulla natura del male e sulla responsabilità individuale continuino a interrogarci con la stessa drammatica urgenza.

M – Il mostro di Düsseldorf diventa un fumetto: la recensione

Un adattamento estremamente rispettoso del capolavoro di Fritz Lang, capace però di ritagliarsi una propria identità visiva e narrativa molto forte.

I disegni: Andrea Cavaletto non si limita a ricalcare le inquadrature del film del 1931, ma reinterpreta l’espressionismo tedesco con un tratto sporco, nervoso e tagliente. Il lavoro sulle ombre, sui tagli di luce e sui volti deformati dall’angoscia restituisce alla perfezione il clima di paranoia e psicosi collettiva che soffoca l’intera città. Anche in assenza del sonoro – e del celebre motivo fischiettato – le tavole riescono a trasmettere un senso di minaccia costante.

La fedeltà all’opera: La sceneggiatura coglie l’essenza profonda della pellicola originale senza ridursi a una semplice copia su carta. Il ritmo è serrato e l’attenzione resta salda non solo sulla caccia all’uomo, ma anche sul parallelo tra polizia e criminalità organizzata. Particolarmente riuscita è la resa del celebre processo finale nei sotterranei: un momento intenso, dove il monologo dell’assassino mantiene intatta tutta la sua potenza drammatica, morale e disturbante. Avanti coi tempi per l’epoca.

La cura dell’edizione: Come da tradizione per Edizioni NPE, il volume è confezionato con grande attenzione. La rilegatura cartonata, la qualità della carta che esalta i contrasti tra bianco e nero e l’apparato redazionale (con l’ottima prefazione che contestualizza l’opera) rendono questo libro un oggetto prezioso per la libreria.

In soldoni un volume imprescindibile, perfetto sia per chi conosce a memoria il film di Lang sia per chi vuole scoprire questa storia cupa e ancora attualissima in una veste nuova.