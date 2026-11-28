Goldrake, Mazinga e Jeeg fanno parte dello stesso universo? Tutti i collegamenti

Goldrake, Mazinga Z, il Grande Mazinga e Jeeg Robot d’Acciaio hanno accompagnato intere generazioni di spettatori italiani. Quattro giganti che combattono per difendere la Terra, quattro eroi entrati nella storia dell’animazione giapponese e un nome che li accomuna: Go Nagai.

Ma significa davvero che appartengono tutti allo stesso universo narrativo? Se un giorno Actarus avesse avuto bisogno di aiuto, avrebbe potuto chiamare Hiroshi Shiba? E perché Goldrake ha combattuto al fianco del Grande Mazinga, mentre Jeeg sembrava non conoscere nessuno degli altri robot?

La risposta è meno scontata di quanto possa sembrare, soprattutto perché nel corso degli anni sono arrivati film speciali, manga e crossover che hanno mescolato personaggi appartenenti a storie diverse.

Mazinga Z, Grande Mazinga e Goldrake sono collegati nella continuità delle serie televisive classiche. Jeeg, invece, nasce come una storia indipendente. Questo, però, non è il punto finale: alcuni fumetti ufficiali hanno successivamente permesso a tutti questi eroi di incontrarsi.

Goldrake, Mazinga e Jeeg: la risposta in breve Mazinga Z e Grande Mazinga: sono direttamente collegati. Il secondo prosegue la storia del primo.

sono direttamente collegati. Il secondo prosegue la storia del primo. Goldrake: è la terza serie televisiva del ciclo classico dei Mazinger, collegata attraverso Koji Kabuto, cioè Alcor.

è la terza serie televisiva del ciclo classico dei Mazinger, collegata attraverso Koji Kabuto, cioè Alcor. Jeeg Robot d’Acciaio: nella serie originale ha una storia autonoma, senza collegamenti narrativi diretti con Mazinga e Goldrake.

nella serie originale ha una storia autonoma, senza collegamenti narrativi diretti con Mazinga e Goldrake. Film crossover: permettono ai robot di incontrarsi, ma non tutti gli eventi si inseriscono perfettamente nelle rispettive serie televisive.

permettono ai robot di incontrarsi, ma non tutti gli eventi si inseriscono perfettamente nelle rispettive serie televisive. Manga successivi: opere come Dynamic Superobot Wars e Jeeg contro Goldrake riuniscono ufficialmente eroi nati in storie differenti.

Mazinga Z e Grande Mazinga: due robot, una storia collegata

Tutto comincia con Mazinga Z, il super robot creato dal professor Juzo Kabuto e affidato a suo nipote Koji, uno dei personaggi più importanti nell’immaginario di Go Nagai.

La serie animata debutta in Giappone il 3 dicembre 1972. Koji deve affrontare il Dottor Inferno e il suo esercito di mostri meccanici, combattendo a bordo di una macchina costruita con la potentissima Superlega Z.

La storia è diventata un modello per gran parte dei successivi anime robotici: un giovane pilota, una macchina gigantesca, una base scientifica da difendere e nemici che sembrano diventare sempre più pericolosi.

Quando però Mazinga Z raggiunge il limite delle proprie capacità, arriva un nuovo robot destinato a raccoglierne l’eredità.

Il Grande Mazinga non è un robot arrivato da un altro universo

Il Grande Mazinga, o Great Mazinger, non compare semplicemente in un’opera ispirata alla precedente. È il protagonista del suo seguito diretto.

Il nuovo robot viene realizzato da Kenzo Kabuto, padre di Koji, per affrontare una minaccia ancora più temibile: l’Impero di Micene.

A pilotarlo è Tetsuya Tsurugi, un combattente addestrato fin dall’infanzia che rappresenta un eroe molto diverso dall’impulsivo Koji.

Il passaggio fra i due protagonisti viene mostrato in modo particolarmente drammatico. Mazinga Z non riesce a fronteggiare la nuova generazione di nemici e il Grande Mazinga interviene per cambiare le sorti dello scontro.

Chi ha visto entrambe le serie ricorderà anche il ritorno di Koji e del suo robot nelle vicende del Grande Mazinga.

Non ci troviamo dunque davanti a due mondi paralleli, ma a due capitoli della stessa storia, nei quali personaggi, eventi e rapporti familiari continuano ad avere importanza.

La successione è confermata anche dalla scheda ufficiale Toei Animation del Grande Mazinga, che presenta la serie come il secondo capitolo del ciclo Mazinger.

Chi vuole riscoprire il materiale originale può partire dal manga: J-POP ha pubblicato nel novembre 2026 Mazinger Z di Go Nagai Omnibus, un volume cartonato che riunisce l’opera classica.

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Goldrake appartiene allo stesso universo di Mazinga? Il segreto è Alcor

Il caso di Goldrake è particolarmente interessante perché la serie cambia quasi completamente scenario.

Non abbiamo più soltanto uno scienziato terrestre che costruisce un robot per fronteggiare altri scienziati e antiche civiltà. Il protagonista è Duke Fleed, conosciuto in Italia come Actarus, un principe extraterrestre fuggito dalla distruzione del proprio pianeta.

Goldrake è una macchina di origine aliena, arrivata sulla Terra insieme ad Actarus. I suoi nemici appartengono all’esercito di Vega, una minaccia molto diversa da quelle affrontate da Mazinga Z e dal Grande Mazinga.

Per questo, a prima vista, si potrebbe pensare che Goldrake non abbia nulla a che vedere con le due serie precedenti.

E invece compare un personaggio che cambia tutto.

Alcor è davvero Koji Kabuto?

Sì. Alcor e Koji Kabuto sono lo stesso personaggio.

Il giovane che nelle avventure di Goldrake aiuta Actarus e pilota diversi mezzi di supporto è proprio l’eroe che, nelle serie precedenti, aveva combattuto a bordo di Mazinga Z.

Il nome Koji Kabuto, originale giapponese, viene infatti sostituito con Alcor nella storica versione italiana di Goldrake.

È una scelta del vecchio adattamento che ha contribuito a nascondere il collegamento a molti telespettatori italiani.

Chi guardava Goldrake senza conoscere Mazinga Z poteva considerare Alcor un semplice amico terrestre di Actarus, ignorando che fosse già stato protagonista di una lunga serie robotica.

Il collegamento non è una teoria inventata dai fan: Toei Animation specifica nella descrizione ufficiale di Goldrake che Koji Kabuto è l’ex pilota di Mazinga Z.

Questo rende Goldrake parte del ciclo televisivo classico dei Mazinger, anche se la sua storia è stata costruita per funzionare autonomamente e possiede personaggi, minacce e ambientazioni differenti.

Il dettaglio che molti spettatori italiani non conoscevano In Giappone, chi aveva seguito Mazinga Z riconosceva Koji Kabuto quando compariva in UFO Robot Grendizer. In Italia, invece, Mazinga Z e Goldrake arrivarono sugli schermi con percorsi televisivi e adattamenti differenti. Il nome Alcor, unito alla diversa ambientazione, rendeva molto meno evidente il fatto che i due protagonisti appartenessero a una storia collegata. Oggi è sufficiente confrontare le versioni originali e le schede Toei per ricostruire il rapporto fra i personaggi.

Se avete voglia di approfondire queste differenze, potete recuperare anche il manga UFO Robot Grendizer pubblicato in Italia, verificando l’autore della versione scelta: esistono adattamenti a fumetti che non raccontano esattamente gli stessi eventi.

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Su MangaForever avevamo già raccontato la storia dei robot nagaiani nello speciale Mazinga Z Infinity e i robot di Go Nagai. Qui ci concentriamo invece sulla continuità narrativa e sui motivi per cui alcuni crossover non possono essere considerati semplicemente episodi aggiuntivi delle serie classiche.

E Jeeg Robot d’Acciaio? Perché non appartiene alla stessa storia originale

Arriviamo al personaggio che rende davvero interessante questa domanda.

Jeeg Robot d’Acciaio è un’altra creazione legata a Go Nagai, ma la sua serie televisiva originale racconta una storia indipendente.

L’anime debutta in Giappone il 5 ottobre 1975, lo stesso giorno in cui inizia anche UFO Robot Goldrake.

Questa coincidenza è sorprendente: due fra i robot giapponesi più amati dal pubblico italiano cominciarono le loro avventure televisive nella medesima giornata.

Il protagonista, però, è completamente diverso da Koji Kabuto e Actarus.

Hiroshi Shiba non pilota Jeeg nello stesso modo degli altri eroi

Hiroshi Shiba non entra semplicemente nella cabina di pilotaggio di un robot gigantesco.

Dopo un gravissimo incidente, suo padre lo salva trasformandolo in un cyborg. Grazie alle modifiche al suo corpo e al potere della campana di bronzo, Hiroshi può trasformarsi nella testa di Jeeg.

Il resto della macchina viene completato attraverso i componenti magnetici trasportati dal Big Shooter, pilotato da Miwa Uzuki.

È una differenza fondamentale rispetto a Mazinga e Goldrake: Hiroshi non guida soltanto Jeeg, ma ne diventa parte integrante.

Anche i nemici appartengono a un’altra tradizione narrativa. La minaccia principale viene dall’antico regno di Yamatai e dalla regina Himika, senza un collegamento diretto con il Dottor Inferno, l’Impero di Micene o le truppe di Vega.

Le schede originali Toei dedicate a Jeeg Robot d’Acciaio descrivono proprio questi elementi, senza presentare la serie come un nuovo episodio delle avventure dei Mazinger.

Naturalmente l’origine comune delle opere e l’enorme popolarità dei personaggi hanno reso quasi inevitabile il desiderio di vederli combattere insieme.

Per chi volesse conoscere la versione a fumetti, J-POP ha pubblicato anche un Jeeg Box dedicato al manga classico.

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Goldrake e Grande Mazinga si sono incontrati davvero nei film?

Se avete visto i vecchi film robotici di Toei Animation, probabilmente ricordate scontri e alleanze che sembravano riunire interi universi.

Uno dei titoli più famosi è UFO Robot Goldrake contro il Grande Mazinga, un cortometraggio cinematografico del 1976.

Nel film, il Grande Mazinga finisce coinvolto in un piano degli uomini di Vega, fino a trasformarsi in una minaccia per Goldrake.

Lo scontro fra due dei più potenti robot di Go Nagai offre agli spettatori proprio quello che desideravano: vedere due protagonisti appartenenti a serie diverse affrontarsi sullo stesso campo di battaglia.

Esiste poi un altro film che allarga ulteriormente il gruppo.

Il Grande Mazinga, Getter Robot G e Goldrake contro il Dragosauro

Nel 1976 arriva anche un crossover che riunisce Goldrake, Grande Mazinga e Getter Robot G contro un mostro marino gigantesco.

È un incontro particolarmente importante per la storia degli anime robotici, perché mostra quanto fosse diventato popolare il concetto di far collaborare personaggi provenienti da produzioni differenti.

In Italia questi mediometraggi sono stati distribuiti nel corso degli anni anche attraverso film di montaggio e successive raccolte cinematografiche, rendendo meno immediato riconoscere le opere originali.

Ma attenzione: la presenza degli stessi robot in un film ufficiale non dimostra che ogni evento di quel film sia avvenuto nella cronologia ordinaria delle rispettive serie TV.

I crossover cinematografici erano concepiti anche per offrire avventure spettacolari, capaci di mettere insieme eroi popolari senza rispettare sempre ogni dettaglio temporale e narrativo.

È per questo che conviene distinguere le serie televisive originali dalle storie realizzate appositamente per il grande schermo.

Chi vuole riscoprirle può cercare le raccolte cinematografiche dedicate ai super robot di Toei, verificando i titoli effettivamente inclusi in ciascuna edizione.

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E Jeeg dov’era durante questi incontri? Nei celebri mediometraggi crossover realizzati da Toei negli anni Settanta, Jeeg rimase assente. Questo non dipendeva dal fatto che fosse un personaggio poco amato. Il suo universo narrativo e le questioni legate ai diritti rendevano meno immediata una collaborazione con gli altri robot. Per vedere un vero incontro autorizzato fra Jeeg e Goldrake bisognò aspettare molti anni.

Jeeg contro Goldrake: il crossover ufficiale che molti fan aspettavano

Il titolo potrebbe sembrare quello di un vecchio film dimenticato degli anni Settanta.

In realtà, Jeeg contro Goldrake è un anime comic realizzato in Italia da Luca Papeo e Studio Itaca, con licenza ufficiale di Dynamic Planning e Go Nagai.

Il progetto nasce proprio con l’obiettivo di colmare un vuoto lasciato dai crossover classici: permettere finalmente ai due robot di incontrarsi in una nuova avventura.

L’impostazione richiama le produzioni dell’epoca, sia dal punto di vista grafico sia nella costruzione della storia.

Secondo quanto spiegato dall’autore, gli eventi sono pensati per inserirsi idealmente nelle avventure televisive di entrambi i protagonisti, in momenti precisi delle rispettive serie.

Per Goldrake la vicenda viene collocata nella parte avanzata della lotta contro Vega; per Jeeg, invece, in una fase precedente agli sviluppi conclusivi del conflitto con Himika.

È una scelta che mostra il desiderio di rispettare i personaggi originali e non utilizzare semplicemente i loro nomi per un incontro privo di legami con le serie.

Ma Jeeg contro Goldrake rende retroattivamente le due serie un unico universo?

Non necessariamente.

Il fatto che un nuovo racconto sia ufficialmente autorizzato significa che non si tratta di un’opera amatoriale senza licenza. Significa anche che i personaggi possono essere utilizzati insieme in quell’avventura.

Non cambia però, da solo, la natura delle due serie televisive nate nel 1975.

La storia originale di Jeeg rimane autonoma, mentre Jeeg contro Goldrake crea un collegamento attraverso un crossover successivo.

È una distinzione simile a quella che si incontra in molti franchise contemporanei: due personaggi possono essere riuniti in un’opera ufficiale anche quando le loro storie originali non sono nate come parti di un’unica cronologia.

Chi desidera approfondire il progetto può consultare la presentazione della trama su Studio Itaca e le informazioni sulle varie edizioni. Non bisogna confondere l’anime comic con una serie televisiva classica o con un vecchio film d’animazione.

Dynamic Superobot Wars: quando Mazinga, Goldrake e Jeeg combattono insieme

Esiste anche un altro esempio, particolarmente interessante per chi preferisce i manga.

Dynamic Superobot Wars, realizzato da Go Nagai e Ken Ishikawa, riunisce diversi fra i super robot più famosi del mondo Dynamic.

In questa storia, una minaccia extraterrestre costringe eroi provenienti da serie differenti a unire le proprie forze.

Il gruppo comprende Mazinga Z, Grande Mazinga, Goldrake, Jeeg e Getter Robot.

Non si tratta dunque di una semplice illustrazione promozionale in cui cinque robot sono raffigurati uno accanto all’altro: esiste una vera avventura in cui questi personaggi condividono gli stessi eventi.

L’opera è stata pubblicata anche in Italia da J-POP Manga, che ne conferma esplicitamente i protagonisti nella scheda ufficiale del volume.

Per chi è cresciuto con i robottoni degli anni Settanta, è probabilmente uno dei modi più immediati di ritrovare in una sola storia personaggi normalmente associati a serie differenti.

Anche in questo caso, però, sarebbe sbagliato usare un crossover per sostenere che tutti gli avvenimenti dei singoli anime televisivi condividessero fin dall’inizio una cronologia perfettamente coordinata.

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Perché le versioni manga possono raccontare una storia diversa?

C’è un’altra particolarità che rende il mondo dei robot di Go Nagai meno semplice di una normale saga televisiva.

Molte delle opere più famose possiedono versioni manga differenti per autore, sviluppo degli eventi e rapporto con l’anime.

Accanto ai lavori di Nagai troviamo, per esempio, adattamenti realizzati da Gosaku Ota e altri autori, alcuni dei quali introducono situazioni e collegamenti che non sono presenti nelle rispettive serie animate.

Un esempio significativo riguarda proprio il manga di Goldrake firmato da Nagai.

In questa versione compaiono scontri e incontri con altri robot che non corrispondono esattamente a quanto visto in televisione.

La storia a fumetti non deve quindi essere interpretata automaticamente come una trascrizione integrale dell’anime: può possedere una propria continuità e sviluppare diversamente i personaggi.

È un dettaglio importante anche per chi desidera riscoprire oggi le opere originali attraverso le edizioni italiane.

Se acquistate un volume di Mazinga o Goldrake aspettandovi di leggere esattamente le stesse avventure viste in televisione, potreste incontrare differenze anche notevoli.

Per approfondire le particolarità della versione cartacea di Goldrake, su MangaForever trovate la nostra recensione del manga originale di Go Nagai, nella quale vengono esaminate proprio alcune variazioni rispetto alla serie animata.

In quale ordine bisogna guardare Mazinga, Goldrake e Jeeg?

Se volete seguire la continuità televisiva classica, l’ordine più semplice è questo:

Mazinga Z (1972–1974): l’inizio della storia di Koji Kabuto e della sua battaglia contro il Dottor Inferno. Il Grande Mazinga (1974–1975): il seguito diretto, con Tetsuya Tsurugi e la minaccia dell’Impero di Micene. UFO Robot Goldrake (1975–1977): l’avventura di Actarus e la nuova vita di Koji, conosciuto in Italia come Alcor.

Jeeg Robot d’Acciaio può invece essere guardato indipendentemente. Non è necessario conoscere Mazinga Z o Goldrake per comprendere la storia di Hiroshi Shiba, del professor Shiba e della battaglia contro Himika.

I film speciali e i crossover possono essere recuperati successivamente, quando si conoscono già i personaggi principali.

Naturalmente questo non significa che esista un unico ordine obbligatorio per tutte le reinterpretazioni moderne, i reboot e i manga. L’indicazione riguarda soprattutto le serie televisive classiche.

Goldrake, Mazinga e Jeeg: le domande più frequenti

Goldrake è il seguito di Mazinga Z?

Goldrake è il terzo capitolo del ciclo televisivo classico dei Mazinger, dopo Mazinga Z e Grande Mazinga. Il collegamento principale è la presenza di Koji Kabuto, ex pilota di Mazinga Z, che nella storica versione italiana di Goldrake si chiama Alcor.

Alcor e Koji Kabuto sono la stessa persona?

Sì. Alcor è il nome utilizzato per Koji Kabuto nel vecchio adattamento italiano di Goldrake.

Jeeg Robot d’Acciaio appartiene all’universo di Mazinga?

Nella serie televisiva originale, Jeeg possiede una storia indipendente. Successivamente è stato riunito agli altri robot in crossover ufficiali, ma questo non significa che la sua serie del 1975 fosse concepita come seguito di Mazinga.

Esiste un film in cui Goldrake incontra il Grande Mazinga?

Sì. Toei Animation ha realizzato nel 1976 il cortometraggio UFO Robot Goldrake contro il Grande Mazinga.

Goldrake, Mazinga e Jeeg combattono mai tutti insieme?

Sì, in opere crossover a fumetti come Dynamic Superobot Wars, dove compaiono Mazinga Z, Grande Mazinga, Goldrake, Jeeg e Getter Robot.

Jeeg contro Goldrake è ufficiale?

Sì. L’anime comic di Luca Papeo e Studio Itaca è stato realizzato su licenza di Go Nagai e Dynamic Planning. È una produzione successiva, non un film classico degli anni Settanta.

Bisogna guardare Jeeg prima di Goldrake?

No. Le due serie originali possono essere seguite separatamente. Jeeg e Goldrake iniziarono entrambe le trasmissioni giapponesi il 5 ottobre 1975, ma raccontano vicende differenti.

Quattro robot leggendari, ma non una sola storia

Per molti spettatori italiani, Goldrake, Mazinga e Jeeg fanno parte dello stesso universo dei ricordi. Erano i grandi robot dei pomeriggi davanti alla televisione, delle sigle cantate a memoria e delle battaglie combattute con i giocattoli.

Dal punto di vista della narrazione originale, però, bisogna fare una distinzione.

Mazinga Z e Grande Mazinga condividono una continuità diretta. Goldrake prosegue il ciclo attraverso Koji Kabuto, mentre Jeeg nasce con una storia autonoma.

I crossover cinematografici e i manga successivi hanno poi permesso agli autori di superare questi confini, dando vita a incontri che il pubblico aveva desiderato per decenni.

Ed è proprio questo uno degli aspetti più affascinanti dei robot di Go Nagai: personaggi nati in epoche e storie differenti continuano a essere abbastanza amati da poter condividere nuove avventure anche molti anni dopo il loro debutto.

E voi quale incontro avreste voluto vedere nelle serie classiche? Jeeg al fianco di Mazinga Z? Actarus contro il Dottor Inferno? Oppure una grande battaglia con tutti i robot uniti contro lo stesso nemico?

Per riscoprire i robot di Go Nagai Se volete approfondire le differenze fra i manga e gli anime classici, queste opere possono essere un buon punto di partenza: Great Mazinger di Gosaku Ota: per conoscere una versione a fumetti delle avventure del Grande Mazinga. Cerca i volumi su Amazon.it.

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