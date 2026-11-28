Se guardi più in basso | Recensione

Cambiare punto di vista sulle cose, spesso, è un esercizio piuttosto interessante. Siamo abituati a guardare tutto quel che ci circonda unicamente dall’altezza dei nostri occhi. Ma il mondo è vasto e i punti di vista possono essere tanti. Si può sempre cambiarlo ogni volta che si vuole. E se iniziassimo un po’ ad abbassare lo sguardo per vedere cosa c’è un po’ più in basso? Questo è proprio ciò che accade nel libro di cui vi andremo a parlare oggi. Se guardi più in basso è un albo illustrato scritto da Dario Pomodoro, illustrato da Martina Tonello e pubblicato da Terre di Mezzo Editore nell’aprile 2026.

Se guardi più in basso – Scheda del libro Autore: Dario Pomodoro

Illustratrice: Martina Tonello

Editore: Terre di Mezzo

Pubblicazione: 29 aprile 2026

Pagine: 32

Formato: 22,6 × 27 cm, copertina rigida

Età consigliata: da 3 a 6 anni

ISBN: 979-1259963901

Questa storia inizia da molto in alto. Più precisamente nella giungla. Dove c’è aria di festa. In cima ad un albero altissimo, c’è la cicogna con un pacchettino. Da lì il lettore è portato a guardare più in basso. Sempre più in basso e così inizia un’avventura in discesa dove si incontrano tantissimi animali. Dalle scimmie scherzose, alle giraffe curiose, fino agli elefanti vanitosi e molti, molti altri. Ma cosa staranno preparando? Sono intenti a prepararsi per un evento speciale. Che man mano, pagina dopo pagina si scopre un nuovo personaggio, fino all’ospite speciale per il suo compleanno.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

L’autore Dario Pomodoro scrive un testo davvero comico e brioso. Una lettura verticale, dall’alto verso il basso in senso spaziale. Ma dal basso verso l’alto nel senso del divertimento. Una storia scritta in maniera semplice e scorrevole che regala sempre nuove sorprese senza essere mai banale. Come dicevamo, proseguendo nella lettura, c’è un crescendo comico nel quale ci si chiede quale sarà l’inevitabile e deflagrante epilogo. Il testo è leggero e buffo, con una struttura a libro-lista dal ritmo che intrattiene con grande efficacia.

Martina Tonello l’avevamo già conosciuta per i suoi bellissimi: Ho sentito dire che… scritto da Mariapaola Pesce e pubblicato anch’esso da Terre di Mezzo, I cacciatori di arcobaleni scritto da Andrea Farotto e pubblicato da Clichy Edizioni e L’invasione dei criceti, in cui era anche autrice, pubblicato da Camelozampa.

Anche in questo nuovo lavoro, crea un ambiente visivo davvero dolce e giocoso. Le illustrazioni di questa talentuosa autrice accentuano l’effetto comico caricandolo pagina dopo pagina. La caratterizzazione di ogni singolo animale è realizzata in maniera azzeccata con uno stile visivamente davvero accattivante e avvolgente. In grado inoltre di rendere ogni passaggio, sempre più verso il basso, ancor esilarante. Le illustrazioni dunque, insieme al testo, riescono a dettare un ritmo che spinge il lettore a proseguire con sempre maggior curiosità e divertimento.

Terre di Mezzo confeziona questo libro in maniera piuttosto insolita, rispetto ai canoni cui ci aveva abituato. Non è la prima volta che troviamo un’apertura atipica. Ma questa è davvero inusuale. Questo aspetto non fa che rendere la lettura ancor più intrigante e giocosa. Come sempre, ogni aspetto del libro è curato nei minimi dettagli e lo valorizza da ogni punto di vista. La carta leggermente patinata e l’alta qualità di stampa fanno risaltare i colori rendendoli più accesi, pastosi e brillanti.

Per chi desidera conoscere il libro, è possibile consultare Se guardi più in basso su Amazon.it, nell’edizione italiana Terre di Mezzo con ISBN 9791259963901.

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Conclusione – Se guardi più in basso

Se guardi più in basso è un albo illustrato di pura comicità e giocosità pervasiva. Le illustrazioni fanno entrare in un’atmosfera di festosità sin da subito e invitano il lettore a unirsi al divertimento. Il testo e le illustrazioni si compenetrano perfettamente a questo scopo. C’è anche un bell’invito sotteso che si trasforma in messaggio leggendo il libro. Quello di cambiare prospettiva nel guardare le cose. Volgere lo sguardo per cercare l’altro. Ma anche includere e non escludere. Ogni animale infatti collabora l’uno con l’altro, nonostante siano tutti di specie diverse e spesso piuttosto distanti.

In conclusione, Se guardi più in basso è uno di quegli albi illustrati che si leggono per gioco con grande piacere e divertimento. Un libro assolutamente da consigliare come ottima lettura per ogni occasione. Vista anche la curiosa conformazione del libro è anche molto utile e versatile per le letture di gruppo. Una lettura davvero irresistibile che con tenerezza e brio può divertire tanto i più piccoli quanto i più grandi.