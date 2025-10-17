Ogni alba | Recensione

L’alba è uno dei momenti più suggestivi e romantici dell’intera giornata. Come anche il tramonto, ha tutta una serie di suggestioni e atmosfere, uniche e indimenticabili. L’alba rappresenta il risveglio, della vita e l’inizio di una giornata, carica di promesse e cose da fare.

Nell’albo illustrato di cui vi parliamo oggi il tema centrale è per l’appunto l’alba, vista con un occhio particolarmente poetico. Ogni alba è un albo illustrato scritto e illustrato da Marc Martin, tradotto da Silvia Vecchini e pubblicato da Terre di Mezzo Editore nel agosto 2025.

Come dicevamo, in questo albo illustrato si parla dell’alba. Un’alba osservata in incantata contemplazione. Lo sguardo osserva l’acqua immobile di un lago, un pesce che salta, un cerbiatto che spunta nel bosco. Il cielo che dal colore scuro della notte schiarisce e diventa rosa fino a quello azzurro del giorno.

L’alba è rappresentato come un momento magico, fatto di risvegli e nuovi inizi e la natura in questo dà il suo meglio. Fatto di tante piccole rinascite. Lentamente infatti si mette in moto, silenziosa e spettacolare, al tempo stesso. Tutto muta, la luce, i suoni e quindi le forme e i protagonisti.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Marc Martin realizza un albo illustrato che trabocca di bellezza nella sua pura essenza vitale. Una lunga e dolce emozione distillata pagina dopo pagina con illustrazioni naturali e testi semplici e sintetici. Il tutto amplificato dall’eccellente e poetica traduzione di Silvia Vecchini.

Un testo essenziale, poetico ed ermetico allo stesso tempo. Viene lasciato ampio spazio alle illustrazioni delicate, immersive e pervasive. Con delle tonalità e cromie che riescono a portare con grande trasporto alle atmosfere che passano dai toni caldi a quelli freddi dell’alba. Il gusto estetico è fortemente pittorico e di grande atmosfera.

Ogni parola e ogni tratto delle illustrazioni è un chiaro invito alla celebrazione dell’inizio di ogni giorno. Un riavvicinamento alla preziosità e le potenzialità che ogni giorno ci dona. Il registro narrativo è un accompagnamento alle illustrazioni che sono altamente descrittive. Il testo ha quindi un ruolo di accompagnamento e arricchimento lasciando lo sguardo libero di immergersi nelle immagini.

Lo stile delle illustrazioni si prestano perfettamente alla narrazione visiva. Tutto lo spazio è invaso da immagini con i bordi delegati al poco testo piuttosto asciutto. Gli ambienti sono umidi e caldi. Sopiti e in pieno risveglio. Da immoti iniziano a muovere i primi passi. La natura regna sovrana e incontrastata in ogni pagina. Non c’è neanche la benché minima traccia di esseri umani. E questo non è affatto casuale.

Insomma la narrazione trainante è delegata alle illustrazioni. Un’armoniosa armonia che collega ogni illustrazione in un equilibrio lento e incalzante. Le immagini danno impressioni, suggestioni e visioni a cavallo tra sogno e realtà. Il tutto è quindi narrato in maniera delicata con illustrazioni e parole semplici ma che arrivano dritte alle emozioni. Un invito alla riflessione sul delicato e meraviglioso miracolo che la natura ci offre e che spesso sottovalutiamo.

Terre di Mezzo confeziona un albo illustrato di grande spessore e bellezza. Di una potenza visiva e testuale di rara efficacia. Una poesia naturale confezionata con grandissima cura. La confezione del libro è ancora una volta eccellente. Come ci ha ormai abituato ogni libro che abbiamo recensito del catalogo di questa casa editrice. La resa delle illustrazioni è di altissimo livello con una carta della consitenza porosa e perfetta per una qualità di stampa che garantisce dei colori vivi e caldi.

Conclusione – Ogni alba

Ogni alba è uno splendido e delicato viaggio nella natura. Una natura che si risveglia, lentamente in tutta la sua incantevole bellezza. I testi e le illustrazioni riescono a trasmettere questo piccolo grande miracolo che avviene ogni mattina con grandissima grazie e delicatezza. In un modo a dir poco commovente e coinvolgente. Si sfogliano le pagine rapiti da sensazioni incanto e pervasiva rilassatezza.

In conclusione, Ogni alba è un albo illustrato consigliatissimo per tutti i contemplatori. In paricolare per coloro che amano la natura in tutte le sue infinite sfaccettature e incredibili bellezze. Un gioiello editoriale che riesce a esaltare con abile maestria tutta la bellezza della natura al momento del suo lento risveglio.

Un invito a guardare con occhi nuovi e molto più attenti all’incredibile miracolo che la natura ci offre ogni giorno, e che spesso sottovalutiamo. Una lettura adatta sia ai grandi che ai piccoli e che insegna a guardare alla natura in maniera più attenta e consapevole.