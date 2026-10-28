Carte One Piece più rare e costose: record e varianti da conoscere

Le carte One Piece più costose possono raggiungere cifre sorprendenti: una carta trofeo di Monkey D. Luffy è arrivata a 713.700 dollari in un’asta pubblica. Ma il dettaglio che cambia tutto è un altro: quell’esemplare non si poteva trovare aprendo una bustina. Tra premi dei tornei, copie numerate e varianti Manga, il collezionismo del gioco Bandai comprende oggetti molto diversi, anche quando il personaggio raffigurato è lo stesso.

Per conoscere i prodotti normalmente in commercio potete consultare le confezioni di One Piece Card Game su Amazon.it, controllando lingua, contenuto e venditore. Le carte premio descritte in questa guida, invece, non fanno parte delle normali confezioni acquistabili.

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La guida in breve Il record individuato: 713.700 dollari per un Luffy Trophy legato al campionato cinese.

713.700 dollari per un Luffy Trophy legato al campionato cinese. Le carte premio: arrivano da eventi e tornei, non dalle bustine delle espansioni.

arrivano da eventi e tornei, non dalle bustine delle espansioni. Le varianti Manga: si distinguono per l’illustrazione e possono condividere il codice con versioni molto meno costose.

si distinguono per l’illustrazione e possono condividere il codice con versioni molto meno costose. Il prezzo dipende dall’esemplare: lingua, numero seriale, condizioni e certificazione cambiano il confronto.

lingua, numero seriale, condizioni e certificazione cambiano il confronto. Prima di comprare: cercate vendite concluse della stessa versione, non soltanto annunci con prezzi elevati.

Carte One Piece più costose: come leggere prezzi e record

Questa guida raccoglie vendite pubbliche documentate e varianti rappresentative, verificate il 28 ottobre 2026. Non è un listino e non pretende di elencare ogni vendita privata o ogni carta esistente in ordine di valore.

Gli importi sono espressi in dollari statunitensi. Per i risultati Goldin riportiamo il totale pubblicato comprensivo della commissione d’acquisto, distinto dall’offerta vincente. Una carta venduta a una certa cifra non rende automaticamente equivalenti tutte le altre copie con lo stesso nome.

Conta anche il significato di “gradata”: indica una carta esaminata e inserita in una custodia con valutazione da una società di certificazione. Una copia non certificata, spesso descritta come raw, non va confrontata direttamente con un esemplare che ha ottenuto una valutazione molto alta.

I Luffy da record: tre vendite che spiegano il mercato

Luffy Trophy del campionato cinese: 713.700 dollari

Esemplare: 2024 Chinese Year One World Championship 1st Place Monkey D. Luffy Trophy Card.

2024 Chinese Year One World Championship 1st Place Monkey D. Luffy Trophy Card. Vendita riportata: 713.700 dollari, commissione d’acquisto inclusa.

713.700 dollari, commissione d’acquisto inclusa. Asta: Goldin, conclusa il 10 agosto 2026.

Goldin, conclusa il 10 agosto 2026. Caratteristica: carta trofeo del vincitore, presentata nel proprio espositore.

Il risultato più alto emerso dalla ricerca riguarda un oggetto legato alla competizione: un Luffy con decorazione dorata assegnato al vincitore del campionato cinese. Il resoconto di ICv2 sull’asta Goldin lo descrive come un esemplare unico e riporta il totale di 713.700 dollari.

È il punto da ricordare quando si legge una notizia su una carta da centinaia di migliaia di dollari: non si tratta di un premio nascosto nelle normali bustine. Provenienza e assegnazione al vincitore sono parte essenziale dell’oggetto collezionistico.

Luffy coreano ST01-001 numero 001/077: 440.420 dollari

Versione: Korean Serialized Top Prize.

Korean Serialized Top Prize. Codice: ST01-001.

ST01-001. Numero seriale: 001/077.

001/077. Vendita: 440.420 dollari, commissione inclusa, nel maggio 2026.

Questo Luffy dimostra quanto possano contare lingua e numerazione. Goldin conferma il risultato dell’esemplare 001/077 nella descrizione di un altro lotto della stessa versione coreana. Il numero non è una decorazione: identifica una precisa copia all’interno della serie numerata.

La scheda Goldin della versione coreana distingue inoltre le tirature numerate delle diverse lingue: 77 per il coreano, 248 per il cinese, 500 per il giapponese e 700 per l’inglese. Sono dati relativi a questa specifica promozionale, non a tutte le carte Luffy.

Luffy Gold OP05-119 dei World Finals: 315.600 dollari

La versione Gold inglese di Luffy certificata CGC Pristine 10. Immagine: CGC.

Versione: 2023 Championship World Finals – Gold, in inglese.

2023 Championship World Finals – Gold, in inglese. Codice: OP05-119.

OP05-119. Certificazione: CGC Pristine 10.

CGC Pristine 10. Vendita: 315.600 dollari su Alt, il 4 dicembre 2025.

La storia di questa carta è particolare. Secondo il resoconto ufficiale di CGC, la versione Gold inglese non fu distribuita durante l’evento perché il vincitore ricevette quella giapponese. L’esemplare inglese arrivò successivamente sul mercato, ottenendo la valutazione Pristine 10 e il risultato d’asta indicato.

OP05-119 da solo non basta a identificarla. Lo stesso codice compare su altre versioni di Luffy: una normale carta dell’espansione non diventa la promozionale Gold dei World Finals soltanto perché condivide quel numero.

Luffy e Shanks numerati: rarità verificabile, prezzi diversi

Luffy ST01-001 numero 293/700: una vendita da 91.500 dollari

Un altro esempio documentato è il Luffy inglese 293/700, certificato BGS Pristine 10. Il lotto concluso su Goldin il 13 luglio 2026 riporta 91.500 dollari complessivi, a fronte di un’offerta vincente di 75.000 dollari.

Quella cifra riguarda la copia descritta nell’asta, con la sua certificazione e il suo seriale. Non è una valutazione universale di ogni ST01-001 e non va attribuita al Luffy contenuto in un comune starter deck.

Shanks OP01-120 numero 0061/1000: 14.640 dollari

Anche Shanks ha una versione promozionale numerata. L’esemplare inglese 0061/1000, certificato PSA GEM MT 10, ha raggiunto 14.640 dollari nel lotto Goldin concluso il 4 agosto 2026.

Qui il confronto interessante è con lo Shanks Manga: il personaggio e il codice possono coincidere, ma una promozionale numerata e una variante di espansione sono oggetti differenti. Nelle ricerche online bisogna specificare quale delle due si sta cercando.

Le varianti Manga: Ace, Shanks e Luffy da riconoscere

Le carte comunemente chiamate Manga Rare o Manga Alternate Art richiamano le tavole del fumetto nell’illustrazione. Sono una delle famiglie più riconoscibili del collezionismo One Piece, ma non tutte hanno la stessa distribuzione, lo stesso prezzo o la stessa storia editoriale.

Ace Red Manga OP13-119: un esemplare PSA 10 da 9.882 dollari

Ace Red Manga OP13-119: immagine di catalogo Bandai, non fotografia dell’esemplare venduto all’asta.

Personaggio: Portgas D. Ace.

Portgas D. Ace. Codice e variante: OP13-119, Red Manga Alternate Art.

OP13-119, Red Manga Alternate Art. Espansione: Carrying On His Will.

Carrying On His Will. Vendita documentata: 9.882 dollari per una copia PSA GEM MT 10, il 10 agosto 2026.

La colorazione rossa permette di distinguerla dalla variante Manga con fondo prevalentemente in bianco e nero. Il risultato Goldin relativo ad Ace Red Manga offre un esempio concreto di vendita, senza trasformarlo nella quotazione di tutte le copie.

Per esplorare i prodotti collegati potete cercare le confezioni OP13 Carrying On His Will su Amazon.it. Controllate esplicitamente se le carte sono in inglese o giapponese: un titolo dell’inserzione tradotto in italiano non indica necessariamente la lingua del prodotto. Nessuna normale confezione garantisce questa specifica variante.

Shanks Manga OP01-120: 6.316 dollari per una copia PSA 10

Shanks Manga OP01-120 nell’immagine ufficiale Bandai. È distinto dalla promozionale numerata.

Personaggio: Shanks.

Shanks. Codice e variante: OP01-120, Manga Alternate Art.

OP01-120, Manga Alternate Art. Espansione: Romance Dawn.

Romance Dawn. Vendita documentata: 6.316 dollari per una copia PSA GEM MT 10, il 18 giugno 2026.

Shanks appartiene a Romance Dawn, la prima espansione del gioco, ed è uno dei riferimenti più immediati quando si parla di varianti Manga. Il lotto Goldin dell’esemplare certificato permette di verificare prezzo e caratteristiche della copia.

Se vi interessa l’espansione, potete confrontare i risultati per Romance Dawn OP01 in inglese su Amazon.it. Prima di acquistare, distinguete una singola bustina da un box e controllate che si tratti di prodotto originale sigillato: la fotografia di Shanks usata in un’inserzione non significa che la carta sia inclusa.

Luffy Gear 5 Manga OP05-119: il codice non racconta tutto

Il Luffy Gear 5 di Awakening of the New Era è particolarmente utile per capire le differenze tra illustrazioni. Nel catalogo ufficiale Bandai di OP05 si possono confrontare le diverse immagini associate a OP05-119.

La versione standard, quella Manga e la promozionale Gold dei World Finals non sono intercambiabili nel mercato collezionistico. Prima di attribuire un valore, occorre identificare illustrazione, lingua, stampa e condizioni.

Per consultare l’espansione potete cercare OP05 Awakening of the New Era in inglese su Amazon.it. La ricerca riguarda confezioni commerciali: la carta Gold dei World Finals descritta sopra non è ottenibile da questi prodotti.

Come riconoscere una carta One Piece rara senza confondere le versioni

Prima di confrontare i prezzi, costruite una piccola scheda dell’esemplare che avete davanti:

Nome e codice: annotateli entrambi, per esempio Shanks OP01-120.

annotateli entrambi, per esempio Shanks OP01-120. Illustrazione: confrontatela con il catalogo ufficiale, osservando sfondo, composizione e dettagli.

confrontatela con il catalogo ufficiale, osservando sfondo, composizione e dettagli. Lingua: inglese, giapponese e altre edizioni possono avere mercati e distribuzioni differenti.

inglese, giapponese e altre edizioni possono avere mercati e distribuzioni differenti. Eventuale seriale: una numerazione come 293/700 identifica una copia precisa; il normale codice della carta non è un seriale.

una numerazione come 293/700 identifica una copia precisa; il normale codice della carta non è un seriale. Condizioni: controllate angoli, bordi, superficie e centratura, chiedendo fotografie nitide del fronte e del retro.

controllate angoli, bordi, superficie e centratura, chiedendo fotografie nitide del fronte e del retro. Certificazione: se presente, verificate numero e dati sul sito della società che l’ha emessa.

se presente, verificate numero e dati sul sito della società che l’ha emessa. Vendite comparabili: cercate transazioni concluse della medesima versione, lingua e valutazione.

Anche la dicitura “Pop 1” va interpretata: può indicare un solo esemplare registrato a un determinato grado nel censimento di una società, non una sola carta stampata al mondo. Allo stesso modo, un prezzo molto alto in un annuncio resta una richiesta del venditore finché non c’è una vendita verificabile.

La distinzione tra record e valore di una copia comune torna anche nelle nostre guide alle carte Pokémon più costose e alle carte Yu-Gi-Oh! da record.

Come iniziare a collezionare senza inseguire le carte da record

Una raccolta può partire da un personaggio, da un arco narrativo o da uno stile grafico. Scegliere Luffy, Ace o Shanks come tema non obbliga a comprare subito una variante Manga: anche illustrazioni più accessibili possono costruire una collezione coerente.

Se desiderate una carta precisa, confrontare le offerte della singola carta consente di sapere cosa state acquistando. Aprire bustine offre invece un contenuto casuale e non garantisce di ottenere l’esemplare cercato, neppure dopo numerose aperture.

Per distinguere starter deck, bustine e confezioni speciali potete leggere la nostra guida ai prodotti per iniziare con One Piece Card Game. Se l’interesse comprende anche manga e oggetti del franchise, trovate altre possibilità nella selezione di regali per fan di One Piece.

Il criterio più utile resta scegliere una collezione che vi piaccia e una spesa sostenibile. Un record d’asta racconta una vendita già avvenuta: non garantisce il prezzo futuro della vostra carta.

Quattro accessori da valutare per la collezione Prima di cercare una carta costosa, conviene organizzare quelle che possedete già. La scelta della protezione dipende dal formato e dal modo in cui volete conservarle. Bustine morbide: potete cercare Ultra PRO Penny Sleeves per carte standard, controllando le misure. Sono una prima protezione utile anche prima di inserire la carta in una custodia rigida compatibile.

potete cercare Ultra PRO Penny Sleeves per carte standard, controllando le misure. Sono una prima protezione utile anche prima di inserire la carta in una custodia rigida compatibile. Toploader: confrontate i toploader Ultra PRO 3×4 da 35 pt, verificando lo spessore adatto e inserendo prima la carta in una bustina morbida.

confrontate i toploader Ultra PRO 3×4 da 35 pt, verificando lo spessore adatto e inserendo prima la carta in una bustina morbida. Raccoglitori per carte già protette: cercate raccoglitori con zip per toploader. Le tasche devono accogliere la custodia rigida: un normale album per carte potrebbe essere troppo piccolo.

cercate raccoglitori con zip per toploader. Le tasche devono accogliere la custodia rigida: un normale album per carte potrebbe essere troppo piccolo. Contenitori per carte certificate: per esemplari già gradati potete valutare contenitori per custodie PSA, BGS e CGC, misurando le custodie effettivamente possedute prima dell’acquisto.