Migliori figure di Dragon Ball: quali scegliere per la collezione

Scegliere tra le migliori figure di Dragon Ball significa prima di tutto capire cosa si vuole mettere sullo scaffale. Un Goku da posizionare ogni volta in modo diverso, una coppia di rivali in combattimento e una scultura da lasciare al centro della vetrina rispondono a desideri differenti. Per iniziare da un personaggio riconoscibile e snodato, potete cercare il Goku S.H.Figuarts A Saiyan Raised on Earth su Amazon: è uno dei modelli da prendere in considerazione per costruire una prima collezione.

In questa guida abbiamo selezionato sette proposte tra action figure articolate e figure statiche, indicando il nome della versione, le caratteristiche da conoscere e le differenze che possono sfuggire nelle inserzioni. Non è una classifica basata sulle dimensioni: una figure grande non è automaticamente quella giusta per la vostra collezione.

Figure statiche o action figure: da dove cominciare

Prima del personaggio viene il tipo di oggetto. Se vi piace ricreare le pose dell’anime, cambiare espressioni e fotografare piccoli combattimenti, orientatevi verso una action figure snodata. Se invece volete sistemare il personaggio accanto ai manga e lasciarlo lì, una figure statica può essere una scelta più immediata.

S.H.Figuarts: da valutare per articolazioni, parti intercambiabili e possibilità di cambiare posa. Gli accessori variano da modello a modello.

da valutare per articolazioni, parti intercambiabili e possibilità di cambiare posa. Gli accessori variano da modello a modello. Banpresto Grandista: una strada da considerare quando cercate una figure statica di dimensioni importanti.

una strada da considerare quando cercate una figure statica di dimensioni importanti. Banpresto Match Makers: interessanti per affiancare personaggi concepiti intorno a uno stesso scontro.

interessanti per affiancare personaggi concepiti intorno a uno stesso scontro. FiguartsZERO: figure statiche con composizioni che possono includere effetti, ambientazioni o lavorazioni a rilievo, secondo il prodotto.

S.H.Figuarts e FiguartsZERO non sono la stessa linea. Il nome simile può trarre in inganno, ma i modelli ZERO non vanno acquistati pensando di poterne modificare liberamente la posa.

Le migliori figure di Dragon Ball da prendere in considerazione

1. Goku S.H.Figuarts A Saiyan Raised on Earth: per iniziare con il protagonista Capelli neri, tuta arancione e il simbolo “Go” sul petto e sulla schiena: questa versione punta su un Goku immediatamente riconoscibile. È la nostra proposta iniziale per chi vuole una figura articolata del protagonista senza partire da una trasformazione specifica. Nome completo: S.H.Figuarts Son Goku -A Saiyan Raised on Earth-.

S.H.Figuarts Son Goku -A Saiyan Raised on Earth-. Altezza dichiarata: circa 14 cm.

circa 14 cm. Dotazione: mani intercambiabili e tre parti alternative per le espressioni.

mani intercambiabili e tre parti alternative per le espressioni. Da controllare: nella dotazione ufficiale non è indicato un effetto Kamehameha. Potete confrontare il modello con la scheda ufficiale Tamashii Nations.

Questo articolo contiene link di affiliazione. In qualità di Affiliato Amazon, MangaForever riceve un guadagno dagli acquisti idonei. Lo sceglieremmo per: una prima collezione di action figure di Dragon Ball, da ampliare gradualmente con altri personaggi.

2. Goku S.H.Figuarts Legendary Super Saiyan: per chi ama lo scontro con Freezer Questo Goku riprende il Super Saiyan nella fase finale della battaglia con Freezer, con il torso scoperto e l’abbigliamento danneggiato. È una scelta più legata a un momento preciso della storia rispetto al precedente modello. Nome completo: S.H.Figuarts Super Saiyan Son Goku -Legendary Super Saiyan-.

S.H.Figuarts Super Saiyan Son Goku -Legendary Super Saiyan-. Altezza dichiarata: circa 14,5 cm.

circa 14,5 cm. Dotazione: espressioni, mani e parti alternative per testa e capelli; comprende un effetto Kamehameha.

espressioni, mani e parti alternative per testa e capelli; comprende un effetto Kamehameha. Da controllare: il sottotitolo completo, perché esistono numerose altre S.H.Figuarts di Goku Super Saiyan. Cercate il Goku Legendary Super Saiyan su Amazon e confrontate gli accessori con la scheda ufficiale. Lo sceglieremmo per: dedicare un angolo della collezione alla saga di Namecc e alla trasformazione più iconica di Goku.

3. Vegeta S.H.Figuarts Awakened Super Saiyan Blood: il rivale da affiancare a Goku Per chi preferisce Vegeta, questa versione Super Saiyan offre un’alternativa ai tanti Goku disponibili. La possibilità di usare le braccia incrociate è particolarmente adatta a chi vuole esporlo in una posa più composta, senza costruire necessariamente una scena di combattimento. Nome completo: S.H.Figuarts Super Saiyan Vegeta -Awakened Super Saiyan Blood-.

S.H.Figuarts Super Saiyan Vegeta -Awakened Super Saiyan Blood-. Altezza dichiarata: circa 13,5 cm.

circa 13,5 cm. Dotazione: due espressioni alternative, mani intercambiabili e braccia incrociate sostitutive.

due espressioni alternative, mani intercambiabili e braccia incrociate sostitutive. Da controllare: la versione esatta, senza confonderla con Vegeta Super Hero o con altre trasformazioni. Potete cercare Vegeta Awakened Super Saiyan Blood su Amazon e verificare la dotazione ufficiale. Lo sceglieremmo per: una collezione dedicata ai Saiyan o come primo acquisto per un appassionato di Vegeta.

4. Piccolo S.H.Figuarts Super Hero: per variare davvero la collezione Una vetrina può riempirsi rapidamente di trasformazioni dello stesso personaggio. Piccolo cambia colori e proporzioni dell’insieme, oltre a essere una scelta naturale per chi ama il maestro di Gohan. Questa versione riprende il design del film Dragon Ball Super: Super Hero. Nome completo: S.H.Figuarts Piccolo Super Hero.

S.H.Figuarts Piccolo Super Hero. Altezza dichiarata: circa 16 cm.

circa 16 cm. Dotazione: due teste alternative e mani intercambiabili.

due teste alternative e mani intercambiabili. Da controllare: è Piccolo nella versione indicata, non Orange Piccolo. Cercate Piccolo Super Hero su Amazon e confrontate le foto con la scheda del produttore. Lo sceglieremmo per: affiancare ai Saiyan un personaggio diverso, mantenendo una collezione di figure articolate.

5. Goku Super Saiyan Grandista in posa Kamehameha: per chi cerca una figure statica grande Se non vi interessa cambiare posizione al personaggio, una Grandista merita attenzione. La proposta scelta è il Goku Super Saiyan preparato a scagliare la Kamehameha, presentato sul sito ufficiale di Dragon Ball nell’aprile 2025. Linea: Banpresto Grandista.

Banpresto Grandista. Versione da identificare: Goku Super Saiyan in posa Kamehameha, confrontando la fotografia ufficiale.

Goku Super Saiyan in posa Kamehameha, confrontando la fotografia ufficiale. Tipo: figure statica.

figure statica. Da controllare: ingombro complessivo e posa; il nome Grandista da solo non identifica un unico Goku. Potete cercare Goku Grandista Kamehameha su Amazon. La presentazione ufficiale del modello permette di riconoscere la versione selezionata. Lo sceglieremmo per: esporre un solo Goku ben visibile su uno scaffale, senza gestire articolazioni e parti alternative.

6. Goku e Vegeta Match Makers Super Hero: per costruire una scena a due Le Match Makers selezionate riprendono l’allenamento tra Goku e Vegeta visto in Dragon Ball Super: Super Hero. Il motivo per sceglierle è la relazione tra le pose: affiancare i due personaggi dà un senso alla composizione. Linea: Banpresto Match Makers.

Banpresto Match Makers. Versioni: Goku e Vegeta del film Dragon Ball Super: Super Hero, presentati nel febbraio 2023.

Goku e Vegeta del film Dragon Ball Super: Super Hero, presentati nel febbraio 2023. Tipo: figure statiche.

figure statiche. Da controllare: che l’inserzione comprenda un personaggio oppure entrambi; una fotografia della coppia non garantisce un set completo. Cercate separatamente Goku Match Makers Super Hero e Vegeta Match Makers Super Hero, confrontando le pose prima dell’acquisto. Le sceglieremmo per: una piccola scena di combattimento da esporre insieme, lasciando spazio sufficiente tra i personaggi.

7. Goku FiguartsZERO Trail of Battles: una composizione da mettere al centro della vetrina Questa FiguartsZERO cambia impostazione rispetto alle altre proposte. Goku Super Saiyan è inserito in una composizione a rilievo che richiama anche il Grande Mago Piccolo, Freezer nella forma finale e Cell perfetto. È più vicina a un’illustrazione resa tridimensionale che a una figure da osservare isolatamente. Nome completo: FiguartsZERO Super Saiyan Son Goku -Trail of Battles-.

FiguartsZERO Super Saiyan Son Goku -Trail of Battles-. Dimensione dichiarata: circa 22 cm.

circa 22 cm. Tipo: composizione statica a rilievo.

composizione statica a rilievo. Da controllare: disposizione e ingombro del pezzo completo, non soltanto la figura di Goku. Potete cercare Goku FiguartsZERO Trail of Battles su Amazon e confrontarlo con la scheda ufficiale Tamashii Nations. Lo sceglieremmo per: un’esposizione frontale, come pezzo centrale di un ripiano dedicato a Dragon Ball.

Quale figure di Dragon Ball scegliere per iniziare?

Per una prima action figure, partire da Goku A Saiyan Raised on Earth ha senso se preferite il protagonista senza trasformazioni. Se il vostro ricordo di Dragon Ball coincide con la battaglia contro Freezer, il Legendary Super Saiyan è una scelta più mirata e comprende anche l’effetto Kamehameha.

Chi vuole una decorazione da lasciare sullo scaffale può orientarsi sulla Grandista, dopo averne controllato le misure. Per un piccolo allestimento a due personaggi, invece, valutate le Match Makers di Goku e Vegeta, calcolando la spesa per entrambi. La FiguartsZERO Trail of Battles è la proposta da considerare se desiderate una composizione unica da guardare soprattutto frontalmente.

Non occorre acquistare subito più versioni dello stesso personaggio. Scegliere una saga, una trasformazione o una coppia di rivali aiuta a dare coerenza alla collezione. Se volete affiancare alle figure anche l’anime, trovate altre indicazioni nella nostra guida alle edizioni di Dragon Ball in Blu-ray da collezionare.

Cosa controllare prima di comprare una figure

Il nome completo della versione

“Goku Super Saiyan Bandai” è una descrizione troppo generica. Cercate sempre produttore, linea e sottotitolo del modello. Quando sono presenti, confrontate anche EAN o JAN della confezione con una fonte affidabile. Il numero di una scheda sul sito del produttore non va scambiato automaticamente per un codice commerciale.

Gli accessori realmente inclusi

Una foto promozionale può mostrare altri personaggi, supporti o effetti venduti separatamente. Leggete l’elenco del contenuto della confezione. Nell’usato, chiedete una foto di tutte le parti: una mano o un volto mancante può limitare proprio la posa che volevate ricreare.

Lo spazio necessario sul ripiano

L’altezza è solo una delle misure utili. Braccia aperte, effetti e basi possono richiedere più spazio in profondità e in larghezza. Per una coppia Match Makers considerate l’intera scena; per una composizione a rilievo valutate anche lo sfondo e la visuale frontale.

Venditore, condizioni e costo complessivo

Confrontate prezzo, spedizione, condizioni della scatola e possibilità di reso. Una confezione con loghi e codici coerenti è un elemento da verificare, ma da sola non basta a garantire l’autenticità. Diffidate delle inserzioni che mescolano fotografie di prodotti diversi o non identificano chiaramente il produttore.

Per un regalo, controllate inoltre l’età indicata dal produttore: una figure da collezione non va considerata automaticamente un giocattolo per bambini. Se cercate un oggetto diverso dalle figure, potete consultare anche la nostra selezione di gadget anime e manga originali.

Domande frequenti sulle figure di Dragon Ball

Le S.H.Figuarts e le Banpresto si possono esporre insieme?

Sì, ma controllate le proporzioni. L’appartenenza a Dragon Ball non implica che prodotti di linee diverse condividano la stessa scala. Se volete ricreare uno scontro credibile, confrontate le misure dei singoli personaggi prima di acquistare.

Una figure più grande è anche più dettagliata?

Le dimensioni non bastano per giudicare una figure. Contano scultura, somiglianza del volto, applicazione del colore e composizione. Guardate soprattutto le fotografie ravvicinate del modello preciso che state valutando.

Conviene conservare la scatola?

È utile per trasportare la figure e organizzare gli accessori, soprattutto quando l’imballaggio interno mantiene separate le parti. Conservatela se avete spazio, senza dare per scontato che il prodotto aumenterà di valore.