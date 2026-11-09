Aoashi arriva in Italia: Panini annuncia il manga per il 2027

Lucca Comics&Games si è riconfermato come uno dei migliori palcoscenici della sfera italiana per la presentazione di novità in arrivo. Le principali case editrici italiane organizzano grandi annunci proprio per l’occasione. Dopo aver visto il ritorno di Kiseiju, l’ospite indesiderato nell’edizione Full Color da parte di Star Comics, ecco un annuncio inaspettato su uno dei più grandi spokon degli ultimi anni: Aoashi.

Un ragazzo e il sogno di diventare un grande calciatore

Ashito Aoi è un giovane ragazzo appassionato di calcio, con un buon talento. Sogna un giorno di entrare a far parte della squadra Tokyo Esperion e diventare uno dei giocatori più forti del Giappone. Ma si deve presto scontrare con la dura realtà: l’ambizione e l’impegno non saranno sufficienti.

La serie si è distinta, anche grazie all’anime di Production I.G. per affrontare con maturità temi che vanno oltre il campo da calcio. Dal punto di vista di Aoi scopriamo quanto peso hanno le famiglie su decisioni come fare il calciatore, e quanto sia difficile scontrarsi continuamente con le aspettative della società. E l’autore tende spesso a mostrare anche come il calcio venga percepito in maniera differente a seconda del paese e della cultura cui si fa riferimento in vari capitoli.

Il manga arriva finalmente in Italia

L’obiettivo di Panini Comics e Planet Manga è sicuramente ambizioso. L’opera di Yugo Kobayashi, pubblicata su Big Comics Spirits edita da Shogakukan, ha raggiunto una popolarità straordinaria in patria. Dieci anni di serializzazione in un’era altamente competitiva, per uno spokon seinen per giunta, è un traguardo davvero importante. E ora i 40 volumi che completano l’opera arriveranno anche in Italia.

La casa editrice ha confermato che Aoashi sarà una delle novità principali della primavera 2027, senza indicare il mese preciso di uscita del primo volume. Ma possiamo aspettarci un trattamento particolare, magari con qualche variant al lancio della serie. E in futuro, data l’acquisizione dei diritti di distribuzione, possiamo anche pensare che arriverà anche Aoashi Brotherfoot. Si tratta di uno spin-off, realizzato sempre da Kobayashi, iniziato nel 2021 e ancora in corso.

Da leggere anche su MangaForever: Aoashi: il trailer della seconda stagione svela sigle e data di debutto.

Aoashi: tre manga da scoprire nell’attesa dell’edizione italiana La versione italiana di Aoashi è prevista per la primavera 2027. Nel frattempo, ecco due edizioni giapponesi legate alla serie e un manga calcistico già pubblicato in italiano. Aoashi, volume 1 – Edizione giapponese. Il primo volume originale di Yugo Kobayashi, pubblicato da Shogakukan. ISBN 9784091868923. Il testo è in giapponese, non in italiano.

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Il primo volume originale di Yugo Kobayashi, pubblicato da Shogakukan. ISBN 9784091868923. Il testo è in giapponese, non in italiano. Cerca Aoashi 1 su Amazon.it. Aoashi Brotherfoot, volume 1 – Edizione giapponese. Lo spin-off dedicato a Shun Aoi, fratello maggiore di Ashito, per chi vuole esplorare altre storie dello stesso universo narrativo. ISBN 9784098611638. Testo in giapponese.

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Lo spin-off dedicato a Shun Aoi, fratello maggiore di Ashito, per chi vuole esplorare altre storie dello stesso universo narrativo. ISBN 9784098611638. Testo in giapponese. Cerca Aoashi Brotherfoot 1 su Amazon.it. Blue Lock, volume 1 – Edizione italiana Planet Manga. Un’alternativa calcistica già pubblicata in italiano, per chi cerca un manga sportivo mentre attende Aoashi.

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