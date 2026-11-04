Kiseiju: Star Comics annuncia la versione a colori in arrivo nel 2027

Dopo le cinque giornate della sessantesima edizione del Lucca Comics&Games alcune delle case editrici italiane più rilevanti nel settore del fumetto e del manga hanno annunciato interessanti novità in arrivo nel corso del 2027. E tra le offerte che arricchiranno il catalogo Star Comics nel prossimo anno c’è un’opera che ha segnato il genere horror, diventando una delle più apprezzate dei primi anni ’90: Kiseiju.

L’ospite indesiderato in una nuova veste a colori

Conosciuta da noi anche come L’ospite indesiderato, Kiseiju racconta di una silenziosa invasione aliena. Durante una notte giungono dal cielo dei parassiti, molto piccoli e longilinei, simili a dei vermi, che cercano di prendere controllo delle persone per cibarsi di loro. Ma ad uno di loro – che verrà poi chiamato Destry – la missione va molto male. Cercando di entrare nell’orecchio di un liceale, Shinichi, mentre questi dorme, si ritrova bloccato dalle cuffie indossate dal ragazzo, che si sveglia e riesce a contenere i danni di quell’assalto.

Da quel momento in poi, infatti, Shinichi dovrà condividere la sua vita con Destry, il parassita che ha preso controllo della sua mano destra. Una storia che risulta tra le più originali del genere, che ha raggiunto riconoscimenti importanti come il Kodansha Manga Award nel 1993, e persino elogi da Rumiko Takahashi. E che per la prima volta in Italia arriverà con un’edizione totalmente a colori, grazie a Star Comics, che ha condiviso anche la prima cover della versione giapponese del progetto.

Kiseiju in Italia, tankbon, kanzenban e Full Color

La storia editoriale in Italia di Kiseiju ha seguito un po’ l’esempio del Giappone. In originale venne infatti prima pubblicata una versione tankobon, quella regolare o più comune, per poi arrivare ad un’edizione più grande e pregiata, la kanzenban. E lo stesso passaggio è avvenuto nel nostro paese: prima con l’edizione base curata da Phoenix e poi passata in mano a Magic Press Edizioni, con la pubblicazione di tutti e dieci i volumi nell’arco di 6 anni, dal 1998 al 2004.

Poi nel 2014 l’etichetta Goen di RW Edizioni tra le tante acquisizioni di opere targate Kodansha annunciò una versione kanzenban di Kiseiju, stavolta composta da otto volumi, più corposi, pubblicati fino al gennaio 2016. Ed è proprio questa versione che sarà rinnovata ulteriormente nel corso del 2027 con la nuova edizione interamente a colori, stavolta curata da Star Comics, come specificato anche nel comunicato ufficiale disponibile sul loro sito.