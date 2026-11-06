Dragon Ball Super Beerus è già da record, il nuovo traguardo su Netflix

Dragon Ball Super: Beerus era una delle produzioni anime più attese della stagione autunnale e il suo debutto rappresentava una prova importante per Toei Animation. Tornare su un franchise così popolare con una nuova versione di una serie trasmessa per la prima volta nel 2015 ha inevitabilmente fatto discutere. Tuttavia, i primi dati di Netflix confermano un ottimo interesse da parte del pubblico: Dragon Ball Super: Beerus ha raggiunto 2,2 milioni di visualizzazioni nella sua prima settimana nella Top 10 globale.

Dragon Ball Super: Beerus entra nella Top 10 di Netflix con 2,2 milioni di visualizzazioni

Già Dragon Ball Daima aveva suscitato grande interesse tra gli appassionati, nonostante le critiche emerse dopo la sua presentazione al New York Comic Con 2023. Anche il nuovo progetto dedicato a Dragon Ball Super ha attirato l’attenzione, confermando quanto il franchise creato da Akira Toriyama continui a essere seguito.

Secondo i dati ufficiali pubblicati da Netflix Tudum, Dragon Ball Super: Beerus ha totalizzato 2,2 milioni di visualizzazioni e 1,7 milioni di ore guardate nella settimana dal 19 al 25 ottobre 2026, raggiungendo la nona posizione nella classifica mondiale delle serie non in lingua inglese.

Dragon Ball Super: Beerus – I numeri del debutto su Netflix 2,2 milioni di visualizzazioni 1,7 milioni di ore guardate 9ª posizione nella Top 10 globale delle serie non in lingua inglese Periodo: 19–25 ottobre 2026

Il risultato è particolarmente interessante considerando la distribuzione posticipata sulla piattaforma rispetto alla trasmissione giapponese. Nella settimana analizzata erano infatti disponibili soltanto i primi due episodi su Netflix.

Il progetto, presentato ufficialmente come un’edizione ENHANCED dell’anime originale, non si limita a riproporre le vecchie puntate. Come spiegato da Toei Animation, la produzione comprende nuove sequenze, scene rielaborate e interventi sul comparto visivo e sonoro, con l’obiettivo di offrire una versione più curata della storia.

La serie è prevista per un totale di 19 episodi, come già riportato nel nostro approfondimento sul numero degli episodi di Dragon Ball Super: Beerus. Al momento sono state trasmesse in Giappone quattro puntate, con l’ultima dedicata al rituale che permette a Goku di raggiungere la trasformazione del Super Saiyan God.

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Come continuerà Dragon Ball Super: Beerus?

Goku dovrà ora imparare a sfruttare al meglio la nuova trasformazione per tenere testa a Beerus. Il Dio della Distruzione ha finalmente trovato il guerriero leggendario che cercava da quando si è risvegliato dal suo lungo sonno, preparando il terreno per uno degli scontri più importanti della prima parte della storia.

Ma Dragon Ball Super: Beerus non si fermerà alla Battaglia degli Dei. Il progetto ripercorrerà anche gli eventi legati al ritorno di Freezer, già raccontati nel film Dragon Ball Z: La resurrezione di ‘F’, introducendo la sua trasformazione Golden. La nuova versione comprenderà inoltre l’arco narrativo dell’Universo 6, offrendo una rilettura dei primi sviluppi della serie originale.

Per quanto riguarda la distribuzione italiana, il progetto è arrivato anche in streaming su ANiME GENERATION, ampliando le possibilità di seguire questa nuova versione delle avventure di Goku.

I 2,2 milioni di visualizzazioni registrati nella settimana del debutto globale su Netflix rappresentano un risultato incoraggiante per la produzione, anche se sarà necessario osservare l’andamento successivo per valutare la tenuta dell’interesse nel tempo.

Intanto, mentre l’anime continua la sua programmazione, rimane aperta un’altra questione particolarmente sentita dagli appassionati: il futuro del manga di Dragon Ball Super, ancora in attesa di aggiornamenti concreti sul ritorno della serializzazione su V-Jump.

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