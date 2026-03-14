Dragon Ball Super resta in pausa: il futuro del manga rimane incerto

Se state aspettando nuovi capitoli di Dragon Ball Super, purtroppo c’è un piccolo aggiornamento che non farà molto felici i fan. In pratica il manga continuerà a restare in pausa e, almeno per il momento, non è stata indicata nessuna data per il ritorno.

L’informazione arriva dal nuovo numero di V Jump, la rivista di Shueisha dove la serie viene pubblicata da anni. All’interno del magazine c’è semplicemente una nota che dice che il manga non sarà presente nemmeno in questo numero. Fine. Nessuna spiegazione particolare e soprattutto nessun accenno a quando potrebbe tornare.

Molti fan pensavano che la serie potesse tornare già con il numero di maggio 2026 della rivista, che in Giappone uscirà il 19 marzo, ma a questo punto sembra difficile.

Se qualcuno ha iniziato a seguire Dragon Ball Super solo da poco, giusto per dare un minimo di contesto, il manga è partito nel 2015. La storia è stata sviluppata da Akira Toriyama, mentre i disegni sono di Toyotarou. Gli eventi si svolgono dopo la sconfitta di Majin Buu e da lì l’universo di Dragon Ball ha iniziato ad ampliarsi sempre di più. Nel corso della serie sono arrivati nuovi personaggi e nuove divinità, e tra quelli che hanno lasciato più il segno c’è sicuramente Beerus. In realtà molti fan lo avevano già visto nel film Dragon Ball Z: Battle of Gods, quindi non era proprio un volto nuovo.

Per quanto riguarda il manga, finora sono usciti 24 volumi. L’ultimo si chiama “A Legacy Toward the Future”. In Giappone è arrivato nell’aprile 2025, mentre in Italia è stato pubblicato l’11 novembre.

Detto questo, anche se il manga è fermo in questo momento, il franchise non si è fermato. Durante l’evento Dragon Ball Genkidamatsuri sono stati annunciati due nuovi progetti animati: Dragon Ball Super: Beerus e Dragon Ball Super: The Galactic Patrol. Quest’ultima dovrebbe adattare la saga del Galactic Patrol Prisoner, che molti fan aspettano da tempo di vedere animata.

Quindi sì, qualcosa nell’universo di Dragon Ball continua a muoversi. Però per il manga di Dragon Ball Super, almeno per ora, bisognerà aspettare ancora prima di rivedere nuovi capitoli. I fan, nel frattempo, restano in attesa di capire quando torneranno finalmente i nuovi capitoli.