Dragon Ball Super: Beerus segna un nuovo inizio per l’anime nel 2026

Dragon Ball Super sta per tornare, ma con una formula diversa dal solito. Durante il Dragon Ball Genkidamatsuri, l’evento organizzato al Makuhari Messe per festeggiare i 40 anni della saga, è arrivato l’annuncio di Dragon Ball Super: BEERUS, una nuova versione dell’anime prevista per l’autunno 2026. L’idea è quella di rimettere mano alla serie, aggiornandola e riorganizzandola partendo dalle sue basi.

Questa nuova incarnazione promette scene riviste, nuove sequenze animate e un comparto visivo completamente aggiornato, con immagini rielaborate e una qualità generale più alta. Anche l’audio verrà rinnovato: nuovi doppiaggi, colonna sonora reincisa ed effetti sonori aggiornati accompagneranno la narrazione. L’obiettivo dichiarato è uno solo: ricostruire la storia in modo più fedele alla visione originale di Akira Toriyama.

Il trailer di lancio chiarisce subito il tono di questa operazione. Al centro di tutto c’è Beerus, il Dio della Distruzione, mostrato come una minaccia concreta e inquietante per la Terra. Goku, Vegeta, Whis e compagnia non si trovano davanti alla classica battaglia da Dragon Ball: qui entrano in scena divinità, equilibri dell’universo e una minaccia capace di cancellare pianeti come se nulla fosse.

A livello di storia, Dragon Ball Super: Beerus rimette al centro uno dei passaggi più importanti di tutta la saga. Dopo anni di pace seguiti alla sconfitta di Majin Bu, l’universo viene scosso dal risveglio di Beerus. Persino Kaioshin e il Supremo Kai osservano con timore il suo ritorno, mentre la voce di un Saiyan capace di sconfiggere Freezer arriva fino alle sue orecchie. Da quel momento, l’incontro con Goku è praticamente inevitabile e da lì parte uno scontro che cambia tutto.

L’annuncio di Dragon Ball Super: Beerus arriva insieme a quello di Dragon Ball Super: THE GALACTIC PATROL e il messaggio è abbastanza chiaro: Dragon Ball non ha alcuna intenzione di fermarsi. Che siate fan di vecchia data o arrivati più di recente, il 2026 sembra destinato a essere un anno bello carico per la saga.