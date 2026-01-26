Dragon Ball Super annuncia un progetto anime su Beerus

L’attesissimo evento Dragon Ball Genkidamatsuri! che ha celebrato il 40° anniversario del franchise shonen, ha annunciato grandissime sorprese. Infatti non solo la serie televisiva tornerà con un nuovo adattamento anime ufficiale ma i fan avranno modo di tuffarsi anche in un altro progetto anime intitolato Dragon Ball Super: Beerus, che andrà in onda questo autunno.

L’anime vedrà nuovamente la partecipazione di Kōichi Yamadera nel ruolo di Beerus, con il doppiatore che era presente sul palco per annunciare l’anime. Akio Iyoku ha dichiarato che il lavoro è iniziato qualche anno fa e che si tratta di un’edizione “migliorata” dell’anime di Dragon Ball Super, che presenta una ricostruzione della storia e include tagli nuovi e ridisegnati.

Infatti il progetto presenta numerosi nuovi tagli, revisioni di scene esistenti, una rielaborazione completa di tutti i filmati e un doppiaggio rimasterizzato. Fedele al nome Enhanced, questa edizione impiega le più recenti tecnologie visive per offrire maggiore potenza e immersione in tutte le scene, in particolare nelle sequenze di battaglia. Il risultato è un’edizione appunto avanzata che esprime l’idea originale e la costruzione del mondo di Akira Toriyama in modo più accurato, e che sarà trasmessa con una qualità altamente soddisfacente.

Ricordiamo che in occasione dello stesso evento di domenica, è stato annunciato ufficialmente l’attesissimo ritorno della serie anime di Super con Dragon Ball Super: The Galactic Patrol, che seguirà l'”Arco di Sopravvivenza dell’Universo”.

Dragon Ball Super ha debuttato nel 2015 ed è andato in onda per 131 episodi fino a marzo 2018. Funimation e Crunchyroll hanno trasmesso la serie in streaming in contemporanea alla messa in onda. Come tutti i fan sanno, le vicende di Super sono ambientate diversi anni dopo la feroce battaglia contro Majin Bu, e la Terra ha finalmente ritrovato un breve momento di pace. Nello stesso momento, Beerus, il Dio della Distruzione, si risveglia dal suo lungo e profondo sonno.

Persino Kaiohshin e il Supremo Kaiohshin, consapevoli dell’immenso potere di Beerus di distruggere interi pianeti, assistono al suo risveglio con grande timore. Nel frattempo, Beerus sente voci su un Saiyan che ha sconfitto Freezer e appare improvvisamente davanti a Goku. Inizia così una devastante battaglia cosmica tra il Dio della Distruzione, Goku e i suoi alleati, un conflitto che sconvolgerà l’intero universo.