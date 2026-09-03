Dragon Ball Super: Beerus, il nuovo trailer svela la data di debutto ufficiale

Dragon Ball Super: Beerus ha ora una data ufficiale di debutto. La serie andrà in onda per la prima volta l’11 ottobre 2026 su Fuji TV in Giappone. La conferma è arrivata insieme alla pubblicazione di un nuovo trailer, denominato SUPER SURGE, che mostra sequenze inedite e anticipa le sigle ufficiali.

La sigla di apertura è affidata a MEGATERA·ZERO con il brano “ONOGAMI”. La sigla di chiusura è “Kan Peki No Peki” di VK Blanka.

Dragon Ball Super: Beerus è una edizione enhanced del primo arco di Dragon Ball Super. Non si tratta di una semplice rimasterizzazione. La serie introduce un grande volume di scene nuove e ridisegnate, una ricostruzione narrativa dell’arco originale e un comparto visivo realizzato con tecniche visive di ultima generazione. Anche il doppiaggio è stato rinnovato, insieme alla colonna sonora e agli effetti sonori.

L’obiettivo dichiarato è restituire la storia in modo più fedele alla visione originale di Akira Toriyama, autore del manga originale, della storia e del design dei personaggi. La produzione è affidata a Toei Animation. La composition e direction arrangement è curata da Matsuto Seya. L’animation character design e la direzione generale dell’animazione sono di Tadayoshi Yamamuro. Il montaggio è di Eichi Nishimura, il compositing è seguito da Yosuke Motoki, le musiche sono di Norihito Sumitomo.

Dal punto di vista narrativo, la serie copre l’arco del Dio della Distruzione Beerus e si estende fino all’arco della Resurrezione di Freezer. Diversi anni dopo la sconfitta di Majin Bu, la Terra ha ritrovato un momento di pace. Beerus, il Dio della Distruzione, si risveglia dal suo lungo sonno. Persino Kaioshin e il Supremo Kaioshin lo osservano con timore. Beerus viene a sapere di un Saiyan che ha sconfitto Freezer e si dirige verso Goku. Da lì prende il via uno scontro che coinvolge l’intero universo.

Il progetto era stato annunciato durante il Dragon Ball Genkidamatsuri, evento tenutosi al Makuhari Messe per celebrare i 40 anni del franchise. Inoltre, in quella stessa occasione, era stato annunciato anche Dragon Ball Super: The Galactic Patrol, la serie che adatterà l’arco del Prigioniero della Pattuglia Galattica. I due progetti procedono in parallelo, confermando la volontà di Toei di mantenere attivo il franchise su più fronti contemporaneamente.

La distribuzione internazionale in streaming è prevista su Crunchyroll. Infine, il franchise ha continuato a raccogliere riconoscimenti anche per i progetti più recenti. Dragon Ball DAIMA aveva conquistato il titolo di miglior anime agli Astra Awards 2025, certificando la solidità del brand a livello internazionale.