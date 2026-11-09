Dragon Ball Super: Beerus, lo scontro con Goku cambia volto nel remake

Dragon Ball Super: Beerus ha finalmente dato il via allo scontro tra Goku, in modalità Super Saiyan God, e Beerus nell’ultimo episodio del remake, offrendo un notevole miglioramento rispetto a quanto visto in precedenza. Si tratta della terza riproposizione del combattimento tra i due personaggi della serie, poiché questa nuova serie anime funge da versione potenziata del classico adattamento televisivo di oltre dieci anni fa.

Dragon Ball Super: Beerus sembrava aver imboccato la strada giusta con il nuovo debutto del Super Saiyan God di Goku, e questa tendenza prosegue nell’episodio più recente, che vede il protagonista affrontare al massimo delle proprie forze Beerus. L’episodio dà inizio allo scontro, condensando circa tre puntate della serie classica in una versione molto più snella e fluida, una scelta che finora si è rivelata vincente.

Dragon Ball Super: Beerus, Goku affronta il Dio della Distruzione nell’episodio 5

Il quinto episodio di Dragon Ball Super: Beerus entra nel vivo della battaglia, con Goku che riesce a tenere testa al Dio della Distruzione molto meglio di quanto accaduto in passato. La sequenza risulta anche più pulita, dato che nella serie televisiva originale molti di questi momenti erano stati diluiti nell’arco di tre episodi. Durante il combattimento, Beerus mette alla prova i limiti di Goku, divertendosi a osservare la crescita di un potenziale avversario degno di nota.

Questa nuova versione de La battaglia degli dei offre ai fan un ritmo molto più adatto a questa saga, considerando che è nato sul grande schermo, che risolve una delle principali critiche mosse dai fan alla serie televisiva. Allo stesso tempo, tuttavia, il remake ha introdotto alcune scelte discutibili nella gestione della narrazione, in particolare riguardo a ciò che il team di produzione ha ritenuto abbastanza importante da mantenere in questa nuova versione della storia. L’arco narrativo della Battaglia degli Dei raggiungerà il suo culmine nel prossimo episodio ed è probabile che questa saga si concluda nel giro di uno o due episodi.

Sebbene gran parte dei cambiamenti più significativi abbia reso la narrazione più snella, mancano quei nuovi contenuti che i fan speravano di vedere. Nonostante la presenza di nuove sequenze animate, effetti visivi inediti e un comparto sonoro rinnovato in ogni episodio, i doppiatori non hanno registrato nuovamente le proprie battute e il risultato è un connubio talvolta stridente tra le nuove immagini e l’audio originale.

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