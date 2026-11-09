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One Piece: Oda preferisce Sanji a Zoro? Gli indizi a Elbaf
Damiano Tarquini 09/11/2026
Quando si pensa ai Mugiwara e al legame di ciascuno di loro con Luffy, molti vedono in Zoro il vicecapitano. L’ex cacciatore di taglie è stato il primo ad unirsi al protagonista, dopo essere stato salvato in una base della Marina. E da allora Zoro si è dimostrato un compagno affidabile, fedele, e tra i più abili sul campo di battaglia. Ma gli ultimi capitoli di One Piece hanno rilanciato Sanji in una maniera pazzesca. E molti lettori vedono in questa decisione un certo favoritismo da parte di Oda.
Attenzione: spoiler sul manga di One Piece. L’articolo anticipa sviluppi recenti dell’arco di Elbaf, compresi i combattimenti di Zoro e Sanji contro i Cavalieri Divini.
Le ali del re dei pirati a confronto
Dal loro incredibile contributo nella saga di Wano è evidente quanto Luffy abbia bisogno sia di Zoro che di Sanji. I due, definiti da Nico Robin le ali del re dei pirati, hanno affrontato King e Queen portandosi a casa vittorie straordinarie. E da allora hanno fatto grandi passi in avanti. Gli ultimi aggiornamenti sulla battaglia di Elbaf li ha mostrati in netto vantaggio contro i Cavalieri Divini.
Zoro è riuscito a sradicare la minaccia di Sommers padroneggiando l’Ambizione del Re Conquistatore. Mentre Sanji ha deciso di accettare i vecchi consigli di Ivankov, proteggere sé stesso, e agire di conseguenza. Il cuoco ha mostrato un barlume dell’Haki del Re e sembra aver finalmente sconfitto Killingham. Ed è stato questo a farlo apparire come il preferito tra i due per Oda agli occhi dei lettori.
Lo spazio di Sanji è superiore nella storia
Zoro ha subito un’evoluzione molto più costante, e aveva dato più volte prova di poter attingere all’Ambizione del Re. Anche se non era ancora pronto a usarla nel modo desiderato. Mentre Sanji non aveva mai mostrato di possederla o di poter raggiungerla. È stato solo tramite le parole del leggendario Gaban, proprio su Elbaf, che la questione è diventata più rilevante. E qualche capitolo dopo Sanji ha scatenato colpi con i fulmini neri, segnali che indicano proprio l’ambizione più rara.
Ma il confronto si ritrova anche sulla caratterizzazione e il percorso affrontati finora. Di Zoro sappiamo ben poco, mentre Oda ha esplorato più volte e a fondo il passato di Sanji. Facendolo anche riemergere e rendendolo centrale nella saga di Whole Cake Island. I ricordi strazianti, l’allontanamento dalla famiglia, la solitudine, il poco rispetto per sé. Tutto questo ha contribuito a rendere più umano, fragile, e completo il personaggio di Sanji. Mentre Zoro non ha ricevuto lo stesso trattamento, e nemmeno lo stesso spazio nella storia.
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One Piece: tre volumi per riscoprire Zoro e Sanji
Dal primo incontro con Zoro al passato di Sanji, fino ai combattimenti di Wano: tre volumi italiani della New Edition di Star Comics legati ai momenti raccontati nell’articolo.
- One Piece New Edition n. 6 – L’arrivo di Sanji. Il volume ambientato al Baratie, dove il futuro cuoco dei Mugiwara entra nella storia. Edizione italiana Star Comics, ISBN 9788864201924.
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- One Piece New Edition n. 84 – Il passato di Sanji. Un volume centrale della saga di Whole Cake Island, dedicato alle difficoltà che il cuoco deve affrontare a causa della sua famiglia e del matrimonio imposto. Edizione italiana Star Comics, ISBN 9788822617613.
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- One Piece New Edition n. 102 – Gli scontri di Wano. La battaglia contro gli ufficiali di Kaido entra nella sua fase decisiva, con importanti sviluppi anche per i compagni di Luffy. Edizione italiana Star Comics, ISBN 9788822645289.
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