Mashle live-action: Mackenyu sarà Mash, primo teaser e data di uscita

Il film live-action di Mashle: Magic and Muscles, ispirato al manga omonimo scritto e disegnato da Hajime Komoto, svela nuovi dettagli sul progetto annunciando che il protagonista, Mash Burnedead, sarà interpretato da Mackenyu Maeda.

Mackenyu è noto al pubblico degli appassionati di manga e anime per vestire i panni di Roronoa Zoro nella serie live-action di One Piece targata Netflix. La regia del live-action di Mashle sarà invece affidata a Yuichi Fukuda, già autore di diversi adattamenti cinematografici live-action quali Gintama, Sakamoto Days e tanti altri.

Mashle, il film live-action: teaser e data di uscita

L’annuncio è arrivato attraverso la pubblicazione di un primo teaser trailer e di una nuova immagine promozionale che hanno permesso di dare un primo sguardo alla trasposizione con attori in carne e ossa. Il film debutterà nelle sale cinematografiche giapponesi il 19 marzo 2027. Ecco le sequenze in video:

Creato da Hajime Komoto, Mashle: Magic and Muscles è stato serializzato sulle pagine di Weekly Shonen Jump di Shueisha dal gennaio 2020 al luglio 2023, concludendosi in 18 volumi.

Il successo dell’opera ha portato alla realizzazione di un adattamento animato prodotto dallo studio di animazione A-1 Pictures, la cui prima stagione è arrivata nel 2023, seguita dalla seconda nel 2024. Una terza stagione, dedicata all’arco narrativo del Tri-Magic-Athalon Divine Visionary Final Exam, è prevista per gennaio 2027.

Il film live-action rappresenta dunque un ulteriore passo nell’espansione del franchise che si prepara a raggiungere il pubblico anche attraverso il grande schermo. Di seguito una sinossi dell’opera diffusa da Star Comics:

Siamo nel mondo della magia, dove chiunque possiede poteri magici e questi ultimi sono il motore di ogni attività. Il segreto del giovane Mash, che in una foresta lontana dalla civiltà si trasforma in un mostro dell’allenamento muscolare, è che è nato privo di magia, e non è assolutamente in grado di praticare incantesimi. Quando questa verità nascosta viene scoperta, la sua vita cambia totalmente: per preservare la sua incolumità e quella del padre adottivo, il ragazzo si vede costretto a iscriversi alla più prestigiosa accademia di magia, puntando a diventare il nuovo “Illuminato Divino”, lo stregone dell’anno!

Mashle: tre edizioni del manga da scoprire In attesa del debutto cinematografico, chi vuole conoscere la storia originale di Hajime Komoto può partire dai volumi italiani pubblicati da Star Comics. Mashle n. 1 – Edizione italiana standard. Il primo volume per scoprire Mash Burnedead e l’inizio della sua avventura. ISBN 9788822626189.

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