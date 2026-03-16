Mackenyu si è allenato 7 giorni su 7 per interpretare Zoro

Per interpretare al meglio Roronoa Zoro nel live-action di One Piece, Mackenyu ha preso la preparazione davvero sul serio. Dietro il fisico mostrato nella serie, infatti, c’è stato un allenamento molto intenso.

Secondo quanto raccontato dal suo allenatore, l’attore si allenava praticamente ogni giorno. Il programma prevedeva sette giorni di allenamento a settimana, con sessioni che duravano circa tre ore ogni volta. Oltre agli esercizi in palestra, seguiva anche un piano alimentare molto preciso pensato proprio per costruire il fisico adatto al personaggio.

La parte più dura, però, non era solo l’allenamento in sé. A volte Mackenyu veniva svegliato alle quattro del mattino per iniziare le sessioni. In altre occasioni, invece, capitava il contrario. Dopo aver finito di girare scene della serie molto tardi nella notte, intorno alle due, andava comunque direttamente in palestra prima di tornare a riposare.

Il suo allenatore ha raccontato che raramente ha visto una dedizione simile. Tra tutti i clienti con cui ha lavorato negli anni, Mackenyu è stato descritto come uno dei più disciplinati e determinati che abbia mai seguito.

A quanto pare, però, non era l’unico del cast a prendere sul serio la preparazione fisica. Anche Iñaki Godoy, che nella serie interpreta Monkey D. Luffy, ha partecipato ad alcune sessioni di allenamento. In particolare si stava preparando per alcune scene della serie, comprese quelle in cui il suo personaggio appare senza maglietta.

L’obiettivo, ovviamente, era rendere credibile la versione live-action della ciurma di Cappello di Paglia creata da Eiichirō Oda. Per farlo, gli attori hanno deciso di spingersi parecchio durante la preparazione fisica.

Guardando il risultato finale nella serie, è facile capire perché. Il fisico di Zoro mostrato sullo schermo non è frutto del caso, ma di allenamenti duri, sveglie all’alba e tanta disciplina. Un impegno che dimostra quanto il cast abbia voluto portare sullo schermo una versione il più possibile credibile dei personaggi amatissimi dai fan.