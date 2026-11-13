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Sakamoto Days, il manga si conclude: ecco la data

Roberto Strignano 13/11/2026

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In base alle prime informazioni emerse online circa il numero 51 di Weekly Shonen Jump, Sakamoto Days, uno dei manga di maggior successo degli ultimi anni targato Shueisha, si concluderà ufficialmente il 23 novembre (in Italia sarà ancora il 22 novembre per ragioni di fuso orario) con il Capitolo 284.

Il Capitolo finale si aprirà con una doppia pagina a colori. La rivista giapponese anticipa che un personaggio inusuale farà visita all’iconico negozietto di Sakamoto.

L’opera si conclude dopo sei anni di serializzazione. Il manga è edito in Italia per Planet Manga.

Per chi desidera scoprire o recuperare l’opera originale, è possibile consultare i volumi italiani di Sakamoto Days su Amazon.it, controllando numerazione e disponibilità delle edizioni.
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Sakamoto Days è annoverato tra le opere action di combattimento più apprezzate e lette, sia in patria che all’estero. L’autore Yuto Suzuki, nel corso della sua serializzazione, non si è mai risparmiato nel regalare ai suoi lettori impeti d’azione, lotte estreme, personaggi caratterizzati in maniera accattivante. Il tutto contornato da sano umorismo e colpi di scena divertenti. L’opera giapponese, in più, è sempre figurata tra i primi posti nella tavola dei contenuti di Shonen Jump, a riconferma dell’amore degli appassionati verso la serie.

Il manga ha riscosso successo e da esso sono stati prodotti interazioni correlate, quali una serie TV anime, un film live-action tutto giapponese e tanto altro ancora. La serie anime, prodotta dallo studio di animazione TMS Entertainment, è al momento in corso e la Seconda Stagione avrà inizio a gennaio 2027. Il live-action è invece diretto da Yuichi Fukuda ed è interpretato da Ren Meguro nel ruolo di Taro Sakamoto. La pellicola tutta giapponese è uscita il 29 aprile 2026 nelle sale cinematografiche incassando oltre 2,81 miliardi di yen. Nel cast figurano anche Fumiya Takahashi, Aya Ueto e Takumi Kitamura. Il film è successivamente arrivato su Prime Video il 30 ottobre 2026, ampliando la distribuzione internazionale del franchise:

Il sicario più temuto del Giappone è andato in pensione. Taro Sakamoto rispetterà la promessa fatta alla moglie di non uccidere più nessuno? Un perfetto mix di azione, humour e sovrannaturale in un ardente family manga.

Infine, si ricorda che Shonen Jump darà presto inizio a nuove serie manga. Cliccate qui per tutti i dettagli.

Sakamoto Days: tre volumi per scoprire il manga

Con la conclusione della serializzazione giapponese, è il momento giusto per avvicinarsi all’opera di Yuto Suzuki o recuperare i volumi italiani ancora mancanti.

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