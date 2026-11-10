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Weekly Shonen Jump: tre nuovi manga e due grandi addii

Damiano Tarquini 10/11/2026

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Weekly Shonen Jump ha attraversato un periodo piuttosto complicato. Solo nel 2025 sono state più di una decina le serie cancellate e interrotte. La causa principale è dovuta al poco successo riscontrato ancor prima di arrivare ai 20 capitoli pubblicati. Ma la macchina editoriale di Shueisha non si ferma. E la fine del 2026 si preannuncia emozionante, col ritorno di due grandi autori e una conclusione attesa.

Il trio di novità prima della fine dell’anno

Tra pochi giorni, infatti, lascerà le pagine della rivista Witch Watch di Kenta Shinohara ma non dovremo attendere molto per leggere altre serie promettenti. Già dal numero della prossima settimana arriverà Jean ga Abunai, scritta e disegnata da Ryo Nakama. Forse conoscete già Nakama per High School Family: Kokosei Kazoku, una serie comedy pubblicata dal 2020 al 2023 su Shonen Jump.

Copertina di High School Family, manga di Ryo Nakama, autore della nuova serie Jean ga Abunai su Weekly Shonen Jump.

Tra due settimane sarà invece il turno di Gindara Uradouri Kouban no Hizuki-san di Hitsuji Gondaira, autore di Mission: Yozakura Family. Dopo poco più di un anno dalla conclusione della sua serie precedente Gondaira si prepara a tornare su Shonen Jump puntando ad un nuovo successo.

Il trio di novità si concluderà con l’uscita di Tonari no Tennis-bu no Kimi to di Shinobu Kasaya, un’aggiunta sportiva al già variegato catalogo di Shueisha. Con queste tre serie in arrivo il 2027 di Shonen Jump potrebbe rivelarsi più emozionante del previsto. Anche se nei primi due casi si tratta di autori già affermati e che tornano sulle pagine della rivista.

Un periodo difficile per Shonen Jump

La serie di cancellazioni e interruzioni ha mostrato che nuovi talenti e firme poco affermate non riescono a superare, spesso, i 20 capitoli di serializzazione. Vedendo le loro opere infrante, o venendo costretti a concluderle con soluzioni sbrigative. Nonostante i numeri negativi registrati in termini di cancellazioni, Shonen Jump continua a puntare alle novità, anche se limitate, molto spesso, ad autori già consolidati e celebri.

E molto presto arriverà anche la conclusione di una delle serie più popolari e apprezzate degli ultimi anni. Stiamo parlando di Sakamoto Days di Yuto Suzuki. La storia di Sakamoto, killer fenomenale che si è ritirato per vivere un’esistenza tranquilla gestendo un konbini, è ormai a pochi passi dalla conclusione. E anche se l’anime continuerà è molto probabile che lasci un vuoto, pesante, e difficile da riempire nella rivista di Shueisha.

Tre manga da leggere tra i cambiamenti di Shonen Jump

In attesa delle nuove serializzazioni, ecco tre edizioni italiane collegate alle serie che salutano la rivista o agli autori che tornano. Nessuno di questi volumi contiene i nuovi manga ancora inediti.

  • Witch Watch n. 1 — Star Comics. Il primo volume della commedia di Kenta Shinohara, che si avvicina alla conclusione in Giappone. Edizione italiana, ISBN 9788822641069.
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  • Mission: Yozakura Family n. 1 — J-POP Manga, First Mission Pack. Per riscoprire la precedente opera di Hitsuji Gondaira prima del debutto della sua nuova serie. Edizione italiana con contenuti aggiuntivi, ISBN 9788834906347.
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  • Sakamoto Days n. 1 — Planet Manga, variant cover. Il primo volume italiano delle avventure del leggendario ex assassino, in una specifica edizione variant (ISBN 9788828766278).
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