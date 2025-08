Sakamoto Days: il manga raggiunge uno storico record di vendite

Sakamoto Days, una delle principali novità presenti sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha, si avvia sorprendentemente verso la conclusione. Il manga scritto e disegnato da Yuto Suzuki ha guadagnato popolarità dopo il suo debutto sul piccolo schermo con la prima stagione animata ma notizie recenti hanno confermato che il manga entrerà nella sua “Battaglia Finale” a partire dal prossimo numero. Nonostante la conclusione sia ormai prossima, la popolarità del manga continua a crescere.

L’account ufficiale X della serie ha annunciato che il volume 23 del manga sarà in vendita a partire dal 4 agosto 2025. Tuttavia, il traguardo più importante non è solo l’uscita del nuovo volume, ma anche l’annuncio che Sakmoto Days ha raggiunto i 15 milioni di copie in circolazione, una record di vendita visibile sulla cover del volume 23. Questo impressionante traguardo dimostra ulteriormente che Sakamoto Days è uno degli attuali pilastri di Shueisha.

Il numero di copie in circolazione che Sakamoto Days ha raggiunto è notevolmente elevato, con il suo recente traguardo di 15 milioni di copie che si distingue rispetto ad altre serie popolari. Ad esempio, Black Clover, prima di lasciare Weekly Shonen Jump, aveva registrato un totale di 19 milioni di copie in circolazione. Al momento della sua uscita, Black Clover aveva pubblicato oltre 350 capitoli, mentre Sakamoto Days ne aveva poco più di 220. In confronto, questo indica che Sakamoto Days potrebbe rivelarsi ancora più vantaggioso per Shonen Jump rispetto a Black Clover.

Questo suggerisce che Sakamoto Days stia davvero aggiungendo valore alla rivista Weekly Shonen Jump. Osservando più attentamente la sua premessa, Sakamoto Days si distingue dagli altri manga della rivista. In particolare, rompe gli schemi convenzionali non presentando un protagonista adolescente, un luogo comune nei titoli shonen. Ancora più significativo, la serie omette in gran parte elementi soprannaturali, cosa insolita per un manga per ragazzi. Ambientata in Giappone e incentrata su assassini, la storia è costruita su sequenze d’azione concrete, quasi realistiche, che, pur esagerate, mantengono un forte senso di credibilità. In contrasto con le serie prevalentemente immaginarie e fantastiche pubblicate sulla rivista di Shueisha, Sakamoto Days si distingue per il suo approccio concreto e il suo recente traguardo è una chiara testimonianza della popolarità e unicità della serie.