Sakamoto Days verso la conclusione: annunciato l’arco finale del manga

Con grandissima sorpresa, Sakamoto Days si avvia verso la conclusione con l’annuncio dell’arco finale del manga. Weekly Shonen Jump ha visto la conclusione di alcune delle migliori serie manga più degli ultimi 5 anni, come Jujutsu Kaisen, Haikyuu, My Hero Academia e Demon Slayer.

Sebbene la rivista punti già su alcuni manga, alcune serializzazioni in corso, come il manga di Sakamoto Days, hanno riscosso un successo mondiale difficile da sostituire. Ma le avventure di Taro Sakamoto si concluderanno molto presto.

È stato confermato che Sakamoto Days inizierà la sua “Battaglia Finale” a partire dalla prossima settimana, con il numero 36. Sebbene questo confermi che il finale è all’orizzonte, è molto probabile che l’arco narrativo finale richiederà diverso tempo prima di concludersi, e i fan dovrebbero essere consapevoli della possibilità che il manga possa essere pubblicato per tutto il resto dell’anno o anche di più.

I fan della serie avevano capito che la serie si stava avvicinando alla conclusione, e questo annuncio ha più o meno confermato i sospetti. Il capitolo 222, intitolato “L’inizio della battaglia“, era un’ulteriore suggerimento. Con tutti i personaggi principali coinvolti, come i nuovi JAA, ORDER, Uzuki, Nagumo, Sakamoto e altri, pronti ad affrontarsi in una violenta battaglia finale, Sakamoto Days darà il via a un’emozionante battaglia senza esclusione di colpi. Inoltre, personaggi del passato potrebbero anche fare il loro ritorno in questa trama, come spesso accade negli archi narrativi finali di manga shonen.

Sakamoto Days ha appena trovato il suo posto tra i manga più popolari di Shonen Jump del momento e, sebbene sia sempre stato un punto di forza della rivista, è stato solo con l’anime che ha avuto un’esplosione. La prima stagione è attualmente quello che ha registrato più stream su Netflix nella prima metà del 2025, e anche uno dei più visti dell’anno scorso.

Oltre a grandi successi come Jujutsu Kaisen e My Hero Academia, la rivista ha visto altri manga solidi e di successo come Undead Unluck e Mission: Yozakura Family solo nell’ultimo anno. Inoltre, sembra che anche Blue Box e The Elusive Samurai non abbiano molto da offrire, e i fan non dovrebbero sorprendersi se presto verrà annunciato il loro finale. Sebbene non ci siano dubbi che Kagurabachi e Ichi the Wirch saranno le serie manga di punta della, c’è anche la necessità che altre storie, meno popolari ma comunque coerenti, trovino spazio su Shonen Jump.