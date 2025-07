Jujutsu Kaisen: in arrivo novità importanti sulla terza stagione

La terza stagione di Jujutsu Kaisen, molto attesa da tutti i fan della serie, adatterà il Culling Game, uno degli archi narrativi più avvincenti dello shonen moderno. La nuova stagione è stata annunciata dopo la conclusione della seconda stagione, a dicembre 2023, che è diventata un successo globale superando i numeri della prima.

La seconda stagione è iniziata con l’Arco del Passato di Gojo, ribattezzato Arco dell’Inventario Nascosto/Morte Prematura (Hidden Inventory/Premature Death). Si concentra sulla vita di Gojo e Geto durante gli anni liceali e sulla tragedia che ha cambiato completamente le loro vite.

Successivamente la serie televisiva di Jujutsu Kaisen ha adattato l’arco dell’Incidente di Shibuya, che includeva alcune delle più grandi tragedie della storia, ma la situazione in Giappone ha continuato a degenerare ulteriormente dopo l’Incidente. Yuji e gli altri stregoni, infatti stanno affrontando le pesanti conseguenze legate a questo evento traumatico. La terza stagione, quindi, dovrebbe adattare proprio le conseguenze dello scontro e svelare le vere motivazioni di Yuta, che fa il suo debutto al termine della seconda stagione. Le sue intenzioni non sono proprio amichevoli, ma ha una buona ragione per comportarsi in quel modo.

Tuttavia, potrebbe volerci un po’ di tempo prima di scoprirlo, dato che l’ultimo aggiornamento proveniente da TOHO indica una finestra di uscita ancora più incerta per la terza stagione di Jujutsu Kaisen. Secondo il rapporto sui risultati finanziari di TOHO, pubblicato il 15 luglio 2025, Jujutsu Kaisen non è elencato nella programmazione primaverile del 2026. La serie non ha ancora una finestra di uscita, ma si limita a dichiarare “produzione decisa” anziché una finestra annuale o stagionale programmata. Questo significa che la terza stagione potrebbe non arrivare l’anno prossimo, ma non esclude del tutto la possibilità di un debutto a fine 2026.

È passato più di un anno e mezzo da quando la terza stagione di Jujutsu Kaisen è stata ufficialmente confermata, ma finora lo studio ha pubblicato solo una key visual al Jump Festa 2025, che si è tenuto a dicembre 2024. I fan si aspettano un annuncio importante, come un trailer o una finestra di rilascio, entro la fine dell’anno, ma non c’è ancora alcuna dichiarazione ufficiale da parte dello studio al riguardo. La seconda stagione è uscita a luglio 2023, più di due anni dopo la conclusione della prima stagione a marzo 2021. Dato che è già passato più di un anno e mezzo, senza alcuna conferma ufficiale da parte dello studio, pare che bisognerà aspettare più del solito per la terza stagione.