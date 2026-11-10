Oceania: il live action in 4K valorizza la Polinesia e il Pacifico

L’adattamento live-action Disney di Oceania, con Catherine Lagaʻaia nel ruolo di Vaiana e Dwayne Johnson, che ritorna nel ruolo del semidio Maui, approda in home video grazie a Eagle Pictures.

Oltre a Lagaʻaia e Johnson, il cast di Oceania include John Tui, nel ruolo del serio padre di Vaiana, Capo Tui; Frankie Adams, che interpreta Sina, la madre giocosa e determinata di Vaiana; e Rena Owen, nel ruolo dell’amata Nonna Tala.

Nell’adattamento live-action Disney dell’acclamata avventura animata candidata all’Oscar, Vaiana risponde al richiamo dell’oceano e, per la prima volta, si spinge oltre la barriera corallina dell’isola di Motunui con il famigerato semidio Maui in un viaggio indimenticabile per riportare la prosperità al suo popolo.

Il film è diretto da Thomas Kail, vincitore di un Emmy e di un Tony Award (Hamilton); prodotto da Dwayne Johnson, p.g.a., Beau Flynn, p.g.a., Dany Garcia, Hiram Garcia, p.g.a. e Lin-Manuel Miranda; Scott Sheldon, Charles Newirth, Kail e Auliʻi Cravalho, che ha doppiato Vaiana nelle versioni originali dei film d’animazione Oceania e Oceania 2, sono gli executive producer. L’adattamento include brani originali di Lin-Manuel Miranda, Opetaia Foaʻi e Mark Mancina, oltre a una colonna sonora originale composta da Mancina.

Oceania live action: l’edizione home video

Il film è disponibile nei formati DVD, Blu-ray, 4K e Steelbook 4K, con numerosi contenuti

speciali dedicati alla realizzazione di questa spettacolare avventura.

Uscita italiana: 4 novembre 2026, come confermato dalla scheda ufficiale di Eagle Pictures.

Avventure spettacolari dalla magia Disney per un’edizione Blu-ray arricchita da numerosi contenuti speciali, tra cui la modalità Canta insieme al film, la Selezione canzoni per accedere direttamente ai brani preferiti e Oltre la barriera corallina: la realizzazione di Oceania, un approfondito documentario in nove parti con interviste al cast e alla troupe, curiosità su scenografie, costumi, musiche e coreografie, per scoprire tutti i segreti della lavorazione del film.

Edizione Blu-ray italiana: il disco standard è identificato dall’EAN 8031179437481. Cerca Oceania live-action Blu-ray su Amazon.it.

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Tra scenari mozzafiato, avventura e le indimenticabili canzoni originali, il film celebra il coraggio di seguire il proprio destino senza dimenticare le proprie radici. Dopo il successo del classico animato Disney, la coraggiosa Vaiana torna sullo schermo in un adattamento live action visivamente spettacolare, interpretato da Catherine Laga’aia e Dwayne Johnson nei panni del semidio Maui. Spinta dal richiamo dell’oceano, la giovane protagonista decide di avventurarsi per la prima volta oltre la barriera corallina dell’isola di Motunui, intraprendendo insieme a Maui un viaggio straordinario per riportare la prosperità al proprio popolo.

Gli splendidi paesaggi, i suoni e le canzoni della Polinesia e del Pacifico sono valorizzati dalla resa visiva del 4K, il lip synch si fa invece particolarmente sentire nella versione italiana. A dispetto dei ricchi extra, la confezione mantiene la tradizione Eagle dell’amaray in plastica con i dischi tornati serigrafati e non più azzurro Disney tinta unita.

Oceania live-action: le altre tre edizioni home video Oltre al Blu-ray descritto nella recensione, Eagle Pictures distribuisce tre formati distinti del film Disney del 2026. Controlla il codice EAN per scegliere l’edizione italiana giusta. DVD italiano — EAN 8031179437474. Per chi preferisce il formato DVD standard. Cerca Oceania live-action DVD su Amazon.it.

Per chi preferisce il formato DVD standard. Cerca Oceania live-action DVD su Amazon.it. 4K Ultra HD + Blu-ray — EAN 8031179437498. Edizione per chi dispone di un lettore Ultra HD Blu-ray e di uno schermo 4K. Cerca Oceania live-action 4K su Amazon.it.

Edizione per chi dispone di un lettore Ultra HD Blu-ray e di uno schermo 4K. Cerca Oceania live-action 4K su Amazon.it. Steelbook 4K Ultra HD + Blu-ray — EAN 8031179437504. L’alternativa da collezione con confezione metallica. Cerca Oceania live-action Steelbook 4K su Amazon.it. I collegamenti Amazon aprono ricerche per codice EAN: la disponibilità e i prezzi vanno verificati al momento dell’acquisto. Le quattro edizioni indicate si riferiscono al live-action del 2026, non al film d’animazione del 2016.